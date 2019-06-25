Экран с результатами голосования в Национальном совете, большой палате швейцарского парламента. Июнь 2019 года. (Keystone / Anthony Anex)

Благодаря умело раскрученному медийному «хайпу» за четыре месяца до очередных парламентских выборов, намеченных на октябрь 2019 года, экологическая тема доминирует в предвыборных дебатах в Швейцарии. Времени ещё много, но пока левым и экологическим партиям удаётся навязывать обществу свою повестку.

Основные политические партии, представленные в парламенте и формирующие совместно состав федерального кабинета министров, стараются в такой ситуации при каждом удобном случае поворачиваться к избирателям своей «зелёной» стороной. Срочно «позеленели» даже правые центристы из партии либералов (FDP). Швейцарское общественное неправительственное национальное телевидение на французском языке RTS провело «фактчек» и попыталось выяснить, насколько активно экологическая проблематика учитывается депутатами в их повседневной законотворческой работе.

Как выяснилось, почти все партии «всегда уделяли экологии значительное место в своих партийных программах». «Вопросы защиты окружающей среды являются ДНК партии швейцарских либералов (Freisinnig-Demokratische Partei / FDP.Die Liberalen), — заявила, в частности, председатель этой партии Петра Гёсси (Petra GössiВнешняя ссылка) несколько дней назад в интервью телеканалу RTS. Об этом чудесном «превращении» чуть позже подробнее. Примерно тоже самое даёт понять и правоконсервативная Швейцарская народная партия (Schweizerische Volkspartei — SVP).

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Её любимыми темами всегда были миграция и борьба против ЕС. Однако очередной выпуск своей партийно-агитационной листовки-газеты ExtrablattВнешняя ссылка (дословно «Спецвыпуск»), который недавно оказался буквально в каждом почтовом ящике страны, партия выступила против «превращения необходимой борьбы за охрану окружающей среды в левую климатическую идеологию почти религиозного характера», целью чего, по мнению партии, является «усиление позиций партий левого и экологического толка и выбивание бюджетных средств на сомнительные экологические проекты». Не преминули «народники» увязать экологию с любимой темой миграции, мол, понаехавшие выпивают у нас всю воду.

Инвестиции как «лакмусовая бумажка»

Оценивая внешние контуры «экологического профиля» каждой партии, журналисты телеканала RTS пользовались специальным социометрическим инструментом в открытым кодом под названием SmartvoteВнешняя ссылка. С его помощью такой профиль можно выстроить не только для отдельной партии, но буквально для каждого кандидата, намеренное осенью 2019 года побороться за одной из 246 кресел в швейцарском федеральном парламенте. Избиратели же получают возможность наглядно проанализировать своих фаворитов и принять, придя к урне, соответствующее решение.

Например, один из таких тестовых вопросов, сформулированных Smartvote, звучал следующим образом: «Следует ли повышать бюджетные расходы на проекты в области экологии и устойчивого городского пространственного планирования»? Итоги получились в целом ожидаемыми: если политики и депутаты левого, «зелёного» и «зелёно-либерального» профиля уже примерно с 2011 года отвечают на этот вопрос единогласно положительно, то партии центристского и правоцентристского толка придерживаются в этой области более скептических и сдержанных позиций. Так, например, в 2015 годе более половины членов парламентской фракции партии Либералов (FDP) выступали против такого рода ассигнований, да еще из средств общественных бюджетов всех уровне.

Сейчас, правда, буквально на днях, партия решила резко поменять своё мнение на данный счет. Но сначала короткий взгляд назад: 2011 год, год тогдашних парламентских выборов, прошел весь под знаком катастрофы на комплексе реакторов в японской Фукусиме. Однако катастрофа эта произошла в марте, и к моменту октябрьских парламентских выборов общество смогло преодолеть своё шоковое состояние и даже как-то «свыкнуться» с фактом такого катаклизма, произошедшего в далёкой Японии.

Отсюда и результаты выборов были тогда соответствующими: партии швейцарского политического как правого, так и в какой-то степени левого центра продемонстрировали отсутствие готовности каким-то образом реально учитывать в своих программах вопросы экологии, климата и защиты окружающей среды. Сегодня же политический мир Швейцарии находится под воздействием «чудодейственного» явления без пяти минут нобелевской лауреатки Греты Тунберг (Greta Thunberg). Школьники страны, раньше никогда, как правило, не интересовавшиеся политикой, вдруг массово вышли на улицы демонстрировать за «будущее климата», что, безусловно, окажет своё воздействие на итоги выборов в парламент в октябре 2019 года.

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Экологический поворот произошел даже в партии швейцарских либералов (FDP), то есть в партии, которая всегда считалась организацией, близкой к банковским и промышленно-предпринимательским кругам. Словно по мановению волшебной палочки в руках Греты в программе партии вдруг оказались темы и предложения, ранее бывшие полным табу, включая возможность начать взимать с авиационных билетов специальный «сбор на выбросы парниковых газов». Кристиан Люшер (Christian LüscherВнешняя ссылка), вице-президент партии, всячески отрицает логичным образом возникшие подозрения в оппортунизме. При этом он признает, что «партии должны серьёзно воспринимать тревоги и чаяния граждан, возникшие у них в результате актуальных событий и тенденций, носящих исторические масштабы».

Такого рода разворот есть дело нелёгкое. «Мы не можем прятать голову в песок. Мы хотим добиться качественных перемен в партии. Мы опросили партийный базис на местах, и увидели, что у людей возникла потребность в том, чтобы экологическая проблематика получила адекватное отражение в наших программных документах». В воскресенье 23 июня для партии настал «момент истины»: участвуя в одном из местных стрелковых праздников, президент партии Петра Гёсси вынесла вопрос «зелёного поворота» на суд людей и сама оказалась «удивлена степенью оказанной данному вопросу поддержки».

Даже самые жесткие критики такого курса внутри партии сдались и подчеркнули, что было бы «неумно накануне выборов торпедировать такую политическую ориентацию». Это заявил, в частности, руководитель местной партийной ячейки в городе Аффольтерн (Affoltern) Ален Швальд (Alain SchwaldВнешняя ссылка). Будучи руководителем группы молодых либеральных политиков, представляющих поколение тех, кто будет руководить FDP в ближайшем будущем, он тщетно старался предотвратить «зелёный поворот» в партии.

Другие партийцы, например, Петер Шиллигер (Peter SchilligerВнешняя ссылка) из Люцерна рассматривают ситуацию прагматично, исходя из необходимости поменять программные тезисы и начать работать в парламенте в соответствии с новыми веяниями. «Участники партийной конференции приняли решение о необходимости нового подхода к формированию экологического профиля партии и это решение следует уважать», — отмечает П. Шиллигер.

Кристиан Вассерфаллен уходит



Резко против такого развития событий выступал депутат от бернской организации FDP Кристиан Вассерфаллен (Christian WasserfallenВнешняя ссылка). С его точки зрения реализация всех намеченных в стране экологических программ приведет к повышению стоимости бензина и дизельного топлива по меньшей мере на 1 франк. Высказавшись, он даже не остался на конференции и уехал в Берн, где как раз проходила гонка электрокаров, а в понедельник утром он заявил, что намерен 31 декабря 2019 года уйти в отставку с поста вице-председателя федеральной головной организации партии FDP Schweiz.

Что касается правоконсервативной Швейцарской народной партии, то она и сейчас остаётся верна своему курсу: начиная с 2011 года она постоянно выступает против повышения бюджетных расходов на проекты экологического и энерго-климатического профиля. Партия не отвергает необходимость уделять соответствующее внимание защите окружающей среды, однако она считает, что экологические проблемы не могут решаться при помощи такого инструмента, как бюджетные государственные расходы. «Наша партия намерена бороться против идеологической истерики вокруг проблем, связанных с защитой климата. Я экологист, но зелёным марксистом я не был и быть им не желаю», — заявил Роджер Кёппель (Roger KöppelВнешняя ссылка), депутат Национального совета и главный редактор и издатель правого журнала «Вельтвохе».

Партии и активность в парламенте!

Наряду с бюджетным вопросом еще одним критерием для журналистов RTS стало число парламентских и депутатских инициатив, выдвинутых отдельными депутатами и фракциями в связи с вопросами экологической и климатической направленности. Не приходится удивляться тому, что партии «Зелёных» (GP) и «Зелёных Либералов» (GLP) являются в этой области абсолютными лидерами.

У них доля экологических инициатив, если считать от общего числа запущенных ими депутатских и парламентских запросов в адрес парламента и правительства, составила примерно 33%, то есть одну треть. У социалистов и других партий центра этот показатель составляет примерно 10%, следом идет SVP с долей в 7%, а вот FDP отстает от них весьма и весьма сильно: у либеральной фракции климата и экологии касается только каждый 20-й запрос или депутатская инициатива. С точки зрения К. Люшера ничего такого в этом нет.

«Политика в парламенте Швейцарии формируется не такими вот запросами и инициативами, но слушаниями и работой в профильных комитетах и комиссиях. Парламентские инициативы — это прежде всего шоу, а в таких играх FDP не участвует». При этом, как бы там ни было, сами либералы тоже не ленились пользоваться данным инструментом, запустив в парламенте Швейцарии в период с 2015 по 2018 годы без малого одну тысячу депутатских инициатив, заняв после социалистов и SVP третье место по их общему количеству. Почему же тогда либералы столь неохотно до сего дня обращались к теме экологии? Из слов К. Люшера сделать на этот счет какие-то окончательные выводы невозможно.

Тибальд Феликс (Tybalt Félix), при поддержке Тьери Клеменса (Thierry Clémence), RTS, актуализировано Игорем Петровым, SWI. Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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