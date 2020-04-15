Активисты у штаб-квартиры ООН в Женеве протестуют против жестокого обращения властей Китая с тибетцами и уйгурами. Пекин активно стремится распространять за рубежом приглаженную картинку «гармоничного китайского общества», а потому такие мероприятия являются для государственных пропагандистов поводом для «недоумения» и недовольства. (© Keystone / Salvatore Di Nolfi)

Оказываемая Китаем Европе помощь в борьбе с коронавирусом является для многих политиков и экспертов поводом для критических вопросов: не использует ли Пекин пандемию для усиления своего влияния на Западе методами «мягкой силы»? При этом в Швейцарии Пекин уже не стесняется прибегать к самой настоящей «жесткой силе», как это уже было в начале марта 2020 года в кантоне Во.

Это произошло 9 марта 2020 года. Сразу десять общин / муниципалитетов западного франкофонного швейцарского кантона Во получили от кантонального правительства официальные письма. Что общего было у этих в остальном столь разных общин? А вот что: все они на следующий день они намеревались принять участие в символической акции в пользу беженцев из Тибета, ежегодно организуемой «Швейцарско-тибетским обществом дружбы» («Gesellschaft schweizerisch-tibetische Freundschaft GSTFВнешняя ссылка») в ознаменование очередной годовщины тибетского народного восстания в 1959 году против китайских оккупантов. В центре акции должно было находиться массовое вывешивание тибетских флагов на домах, расположенных на территории всех десяти общин.

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В правительственном письме, текст которого имеется в распоряжении редакции портала SWI swissinfo.ch, содержалась «просьба» (а фактически на швейцарском новоязе «распоряжение») со ссылкой на МИД в Берне воздержаться от поднятия тибетского флага днем 10-го марта. По мнению водуазского руководства, эта акция «не соответствует курсу «одного Китая», проводимого федеральным правительством Швейцарии, а поскольку внешняя политика находится в сфере компетенций и предметов ведения федерального правительства, то правительство кантона Во имеет все полномочия «попросить» (в переводе с бюрократического — «приказать») отказаться от проведения такой акции.

Тремя днями ранее правительство кантона Во получило от посла Китая в Швейцарии обращение, в котором тот просил кантональное правительство «обратиться к муниципалитетам с просьбой воздержаться от поднятия флага Тибета и от других такого рода символических шагов солидарности». Тот факт, что китайское посольство в очередной раз пытается «сорвать или предотвратить такие мероприятия», для президента «Швейцарско-тибетского общества дружбы» Томаса Бюхли (Thomas Büchli) чем-то новым не стал. Посольство Китая регулярно связывается с каким-либо органом власти в Швейцарии в письменной форме или по телефону и высказывает разные пожелания. Нередко китайские дипломаты приходят «в гости» лично.

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«Все это мы уже переживали и раньше. Но теперь власти кантона Во решили отреагировать в смысле китайских требований направлением в общины официального письма, и вот это уже есть нечто совершенно новое», — говорит Томас Бюхли. «Вы нас не так поняли, муниципалитеты, мол, были просто проинформированы об официальной позиции МИД Швейцарии», — отвечает правительство кантона Во в ответ на запрос портала Swissinfo.ch. В итоге девять муниципалитетов тибетский флаг подняли, десятая община решила участия в этой акции не принимать.



«Мелкие скандалы по одному и тому же сценарию»

Ральф Вебер (Ralph WeberВнешняя ссылка), профессор «Института Европы» Базельского Университета («Europainstitut der Universität BaselВнешняя ссылка»), изучает китайскую (внешнюю информационную) политику, тщательно документируя все факты подобного вмешательства (китайских дипломатов во внутренние дела общин и кантонов Швейцарии). Его цель: раскрыть цели и инструменты воздействия таких, как в Китае, авторитарных режимов на демократические государства Запада. «Такого рода акции происходят постоянно и по всей Европе», — говорит он. «Большинство из них — это просто мелкие скандалы, которые, как правило, остаются незамеченными общественностью. Но стоит их все свести в едином контексте, как мы сразу получаем возможность увидеть тут наличие совершенно определенных закономерностей».



Пересмотреть соглашение о свободной торговле «Настало время перезагрузки», — говорит Анжела Маттли (Angela Mattli) из неправительственной организации «Общество (защиты интересов) народов, находящихся под угрозой» (Gesellschaft für bedrohte Völker GfbVВнешняя ссылка). На прошлой неделе данная организация запустила петицию, в которой содержится призыв, обращенный в адрес Федерального совета, правительства Швейцарии, пересмотреть Соглашение о свободной торговле, пописанное недавно с Китаем. При этом GfbV ссылается на сообщения о том, что Китай принуждает, в частности, уйгуров работать на заводах, которые являются предприятиями-поставщиками комплектующих для многих крупных международных компаний. «Швейцария не может просто продолжать вести дела с Китаем, делая вид, как будто ничего не происходит», — говорит А. Маттли.

Конец инфобокса

Эти закономерности можно проследить, в частности, на примере политики так называемого «Патриотического единого фронта китайского народа», или сокращённо «Единого фронта», организации в составе Коммунистической партии Китая, которая приобрела значительное влияние с момента вступления в должность президента Си Цзиньпина восемь лет назад.

Одной из его задач является как раз влияние на иностранные государства в интересах Китая. Президент Си также официально заявил в 2013 году, что «истории из Китая должны быть „хорошо рассказаны“ за рубежом. Этот призыв как раз направлен прямиком на зарубежные страны», — говорит Ральф Вебер. «При Си Китай значительно укрепил свое влияние за рубежом, прием речь идет уже не только о «мягкой силе», но и о том, что исследователи называют «Sharp Power» или «Жесткая сила».



Тибетские флаги не годятся для «хороших историй»

С точки зрения официального Пекина тибетские флаги в швейцарской глубинке совершенно не годятся в качестве материала, из которого можно соорудить «позитивную картинку» или «хорошую историю». Самое время вмешаться «Единому фронту», который за рубежом действует не только через китайские посольства или консульства. Еще один канал его влияния — это «значительное число зарубежных ассоциаций, которые замаскированы под неправительственные организации, но на самом деле находятся под контролем китайского государства», — говорит Ральф Вебер.

Эти структуры «умело устанавливают контакты с гражданским обществом, городами или муниципалитетами и пытаются привлекать на свою сторону частных лиц или даже предпринимателей, заставляя их фактически отстаивать свои интересы. В Швейцарии деятельность „Единого фронта“ весьма недооценивается ни в части масштабов, ни в том, что касается глубины (его проникновения) в гражданское общество», — говорит Р. Вебер. В других странах, таких как Австралия, Новая Зеландия и Чешская Республика, например, к влиянию Китая подходят более критически.

Ральф Вебер не единственный, кто сомневается в том, что официальный Берн располагает сейчас достаточным объемом оперативной информации о действиях и планах «Единого фронта». В частности, Фабиан Молина (Fabian Molina), депутат парламента Швейцарии от Социал-демократической партии, призвал недавноВнешняя ссылка Федеральный совет (правительство Швейцарии) «разработать последовательную внешнеполитическую стратегию в отношении Китая, поскольку только так Швейцария сможет защитить свои интересы и ценности в отношениях с Пекином».



Стратегия в отношениях с Китаем ко второй половине 2020 года

Федеральный совет рекомендовал со своей стороны принять эту инициативу, Национальный совет, большая палата федерального парламента, последовал за этой рекомендацией, но Совет кантонов, малая палата, отклонил ее в конце 2019 года. По данным Федерального департамента / Министерства иностранных дел Швейцарии (ФДИД / EDA), китайское досье «в настоящее время проходит фазу углубленного анализа». Такое же намерение закреплено и в новой Внешнеполитической стратегии Швейцарии на период с 2020 по 2023 годы.

По данным ФДИД итоги должны быть представлены во второй половине текущего года. Основная цель: «обеспечение большей степени согласованности курса, проводимого на китайском направлении разными департаментами / федеральными министерствами Швейцарии». Кабинет (Федеральный совет) намерен в итоге «создать четко прописанные механизмы принятия решений, которые могут использоваться в случае возникновения в деятельности разных министерств и ведомств Конфедерации целей, конфликтующих между собой». Фабиан Молина вполне удовлетворен «тем фактом, в этой сфере хоть что-то наконец происходит».

Проблема, однако, состоит в том, что все это касается только федерального центра. «Было бы разумнее задействовать всю Швейцарию, т. е. предоставить кантонам, городам и муниципальным образованиям своего рода дорожную карту мер, помогающую ориентироваться и находить правильный путь». Последний пример с кантоном Во показывает, что совершенно недостаточно координировать работу только федеральных министерств в Берне. «В противном случае Китай так и будет пользоваться «недостатками» швейцарского федерализма для своих целей», — резюмирует Фабиан Молина.

Помощь из Китая для швейцарских клиник В начале прошлой недели рейсом лайнера Airbus швейцарской авиакомпании SWISS в Конфедерацию прибыла первая партия материалов индивидуальной защиты. По данным швейцарского Федерального Ведомства здравоохранения (BAG) речь идет об «остродефицитных изолирующих халатах». Прибывшие из Китая материальные ресурсы поступят в распоряжение более трёх десятков медицинских учреждений в кантонах Цюрих и Швиц. Поставка была организована по инициативе больниц Цюриха. Планируются дальнейшие рейсы с такими же грузами. Грузовой самолет, заполненный медицинскими принадлежностями, совершил также недавно посадку в аэропорту Женевы. Поставка была организована объединенной швейцарско-китайской Торгово-промышленной палатой (Wirtschaftskammer China-Schweiz) и Женевской Сервисной и Торгово-промышленной палатой (Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève CCIG). (Источник: швейцарское информационное агентство Keystone-SDA)

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Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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