День открытых дверей в штаб-квартире ВТО в Женеве по случаю 20-летнего юбилея организации в 2015 году. В 2020 году ВТО исполняется 25 лет. (Keystone / Laurent Gillieron)

Всемирная торговая организация (ВТО) отмечает 25-летие. В своём гостевом комментарии, посвященном юбилею, генеральный директор ВТО Роберту Азеведу оглядывается на успехи и неудачи организации и пытается очертить основные проблемы, с которыми может столкнуться его организация в будущем.



точказрения точка зрения Роберту Азеведу

За последние 25 лет ВТО помогла внести свой вклад в трансформацию международных экономических отношений. Обязательные для исполнения нормы и правила глобальной торговли товарами и услугами привели к значительному росту трансграничной деловой активности. С 1995 года долларовая стоимость общей мировой торговли выросла почти в четыре раза, а объем реальной торговли увеличился в 2,7 раза. Это значительно превышает даже двукратное увеличение мирового валового внутреннего продукта (ВВП) за этот же период. Средние тарифы снизились почти вдвое — с 10,5% до 6,4%.

В настоящее время в ВТО, штаб-квартира которой находится в Женеве, входят 164 страны. Вступление в ВТО (каждой страны) сопровождалось далекоидущими реформами и обязательствами, связанными с открытием (национальных) рынков, что, по мнению многих экспертов-экономистов, обеспечивало наличие дополнительного импульса к устойчивому росту объема национального дохода.

Роберту Азеведу занимает с 2013 года должность Генерального директора ВТО.

(Keystone / Salvatore Di Nolfi)

Предсказуемая рыночная конъюнктура, поощряемая ВТО, наряду с улучшением (условий и качества межгосударственной) коммуникации, позволили создать устойчивые глобальные производственно-сбытовые цепочки. Компании, бизнес-стратегия которых зависит от слаженных кооперации и логистики с опорой на разные филиалы и производственные центры, смогли диверсифицировать свои производственные структуры, распределив отдельные их элементы по разным государствам и регионам. Сегодня на долю торговли в рамках таких производственно-сбытовых цепочек приходится почти 70% от общего глобального объема товарной торговли.

Распространение подобного рода глобальных производственно-сбытовых цепочек является одним из ключевых факторов быстрого догоняющего роста в пороговых и развивающихся странах. В то же время практически во всех странах наблюдается еще и повышение покупательной способности граждан и расширение палитры товаров и услуг, из которых могут выбирать потребители. Не случайно, поэтому, что за последние 25 лет самыми быстрыми в мире темпами сокращалась именно бедность: по данным Всемирного банка в 1995 году в мире от крайней нищеты страдал каждый третий человек, тогда как сегодня этот показатель находится на уровне ниже 10% и, таким образом, он располагается ниже, чем когда-либо в истории.

В последние годы государства-члены ВТО договорились об упорядочении пограничных формальностей в рамках знакового Соглашения об упрощении процедур торговли. Ожидается, что это позволит увеличить объем глобальной торговли более чем на 1 миллиард долларов США в год. Государства (входящие в ВТО) также добились либерализации торговли продукцией информационной отрасли и отменили вредные сельскохозяйственные экспортные субсидии.

И все-таки, несмотря на все эти бесспорно значительные успехи, ВТО сейчас сталкивается с самыми большими проблемами в своей еще молодой истории. За последние два года многие правительства ввели торговые ограничения, которые затрагивают большую часть всей мировой торговли. Только в прошлом году от этого пострадали импортные товары на сумму в 747 миллиардов долларов США.

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Возрастающая из-за этого неопределенность глобальной рыночной конъюнктуры заставляет компании откладывать необходимые инвестиции, что дополнительно тормозит промышленный рост и сокращает будущий возможный потенциал национальных экономик. От того, как правительства стран — членов ВТО будут решать этот вопрос, будет зависеть характер и ход развития мировой экономики на ближайшие десятилетия.

Заметная динамика

Так или иначе, но, в конечном итоге, Всемирная торговая организация, а также созданная и контролируемая ею система глобальной торговли, в которой участвуют 164 государства, вполне могут рассматриваться в качестве общественного блага, заслуживающего сохранения и укрепления. Наверняка этим можно объяснить и стремление к более активным действиям, заметное в последнее время в коридорах и кулуарах ВТО. Такого рода динамика явно говорит о том, что внутри Организации назревают и происходят глубокие перемены.

Переговорные инструменты ВТО в настоящее время пересматриваются, производится их тонкая настройка. Цель состоит в том, чтобы установить новые правила, соответствующие экономике 21-го века и нынешним проблемам, связанным с необходимостью искать пути перехода на режим устойчивого развития. В конце 2019 года уже было положено начало новому этапу в очень важной области: речь идет о консультациях по вопросу вредных субсидий, выделяемых рыбной промышленности, что ведет к фактическому поощрению варварского разграбления океанов.

Государства-члены ВТО знают, что достичь конкретных договоренностей в этой области им нужно еще до следующей Министерской конференции ВТО, проведение которой намечено в Казахстане в июне текущего года. В противном случае нам придется вместе столкнуться с весьма неприятными последствиями нашей неспособности достичь этой одной, но важной цели в области перехода на принципы устойчивого развития. Возобновились также переговоры и в области сельского хозяйства. Государства-члены ВТО предприняли прагматические шаги по поиску путей достижения согласия по ключевым вопросам в данной сфере.

Многие члены ВТО занимаются сейчас также разработкой новых правил и норм по ряду вопросов — будь то цифровая торговля, содействие инвестициям или внутригосударственные правила и нормы функционирования сферы услуг — не решив которые, нельзя сделать торговлю в самых современных инновационных секторах экономики более эффективной и предсказуемой. Участники ВТО также стремятся облегчить участие женщин и малых предприятий в глобальном бизнесе и сделать его для них более безопасным и прибыльным. Это поможет сделать глобальную торговлю более целостной.

Проблемы с механизмом разрешения торговых споров в рамках ВТО

Не будем скрывать, в конце 2019 года мы потерпели неудачу в сфере совершенствования механизмов разрешения торговых споров в рамках ВТО. Члены Организации не смогли прийти к согласию относительно характера и порядка реформ Апелляционного органа Всемирной торговой организации. Однако я уже начал консультации с целым рядом государств-членов ВТО с целью обсуждения всех аспектов этой реформы.

И я буду активно работать с целью поиска необходимых решений на самом высоком политическом уровне как в Женеве, так и в национальных столицах. И пока мы ищем путей достижения возможностей заключения в этой области жизнеспособного соглашения многие государства-члены сейчас рассматривают и анализируют целый ряд нестандартных и новаторских переходных вариантов для сохранения на это время двухуровневой системы разрешения торговых споров.

Я убежден, что ВТО как никогда важна для мировой экономики, для создания рабочих мест, для роста и развития. Несмотря на всю нынешнюю неопределенность в сфере мировой торговли, я считаю, что новый 2020 год принес с собой значительный потенциал для достижения значительных результатов. Есть очень хорошие шансы, что переговоры и консультации, проведенные в Женеве, станут в казахстанской столице Нур Султане почвой, на которой созреют новые плоды в виде новых соглашений или Договоров по рамочным условиям и нормам.

Вполне даже можно предположить, что на Министерской конференции в Казахстане нами будут приняты решения, которые составят один из самых впечатляющих законодательных пакетов во всей истории ВТО. И если мы что-то и узнали о ВТО за последние 25 лет, так только то, что эта организация изобретательна и жизнеспособна. На протяжении всей этой четверти века мы оказывали нашим членам качественные услуги, и мы будем продолжать делать это и в будущем.



Материал был впервые опубликован на официальном интернет-сайтеВнешняя ссылка ВТО. Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, swissinfo.ch

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