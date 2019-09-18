За отрицательной позицией Копенгагена кроются военно-политические мотивы, связанные с предусмотренным участием в проекте российского ледокола «50 лет Победы».

(SRF-SWI)

Датское правительство не дало разрешения на реализацию научного проекта под руководством специалистов Высшей технической школы Лозанны (EPFL) в регионе острова Гренландия. Официального разъяснения причин такого решения Копенгаген не предоставил. По данным швейцарского телевидения SRFВнешняя ссылка, со ссылкой на газету NZZ am Sonntag, все указывает на то, что проект Лозаннского политеха стал заложником глобальных политических игрищ в регионе Арктики, где соответствующие страны в последнее время стараются застолбить за собой как можно большее политическое влияние.

Газета NZZ am Sonntag считает, что за отрицательной позицией Копенгагена кроются военно-политические мотивы, связанные с предусмотренным участием в проекте российского ледокола «50 лет Победы»Внешняя ссылка. Швейцарское издание уверено, что датская сторона отказала проекту в разрешении из опасений российского шпионажа в этом стратегическом регионе земного шара. Ранее власти острова Гренландия, официально принадлежащего, на правах автономии, Дании без проблем все соответствующие допуски и разрешения выдали.

Проект предусматривал совершение пятью десятками ученых и экспертов экспедиции вокруг острова Гренландия на борту российского судна. В центре проекта: сбор эмпирических данных на предмет состояния льда в этом регионе и степени загрязнённости вод пластиковыми микрочастицами. Интересен этот проект еще и в том смысле, что здесь, на самом большом острове мира, можно наглядно наблюдать последствия влияния процессов изменения климата на экосферу.

Заложники геополитики?

Конрад Штеффен (Konrad Steffen), научный директор проекта и руководитель «Швейцарского института полярных исследований» («Swiss Polar InstituteВнешняя ссылка», основанВнешняя ссылка в 2016 году, в том числе, при поддержке почетного консула России в Лозанне, предпринимателя Ф. Паульсена) с большим разочарованием отреагировал на сообщение о том, что датское правительство остановило проект в Гренландии.

«За 30 лет научных исследований в Гренландии такое происходит впервые», — говорит он, напоминая, что часть оборудования и материалов, необходимых для совершения экспедиции, уже была выслана к месту её старта, и вдруг «в июне стало известно, что экспедиция не состоится». Как говорит далее Конрад Штеффен, какого-то обоснования такого решения со стороны датских властей он не получил. «Подозреваю, что мы оказались в заложниках у геополитических игр, как видно, альянс НАТО не захотел допускать в свои арктические воды российский ледокол», — говорит швейцарец.

Интересно, что десять лет назад Дания сама проводила схожую экспедицию в этом регионе, и тоже взяв в аренду ледокол «50 лет Победы». «По-видимому, за эти десять лет что-то с политической точки зрения очень сильно поменялось», — подозревает К. Штеффен, подчеркивая, что его институт обратился к датской стороне с новым ходатайством о получении разрешения на проведения морской экспедиции вокруг Гренландии, причем вместо российского швейцарцы намерены арендовать канадский или шведский ледокол.

К. Штеффен указывает, однако, что в тех арктических широтах идеальным выбором был бы именно российский ледокол, с учетом толщины тамошних льдов. «Ждем с интересом, что ответит нам Копенгаген», — говорит Конрад Штеффен. «Хочется надеяться, что в 2020 или 2021 году нам все-таки удастся совершить намеченный морской переход вокруг Гренландии».

Этика и политика Поездка в Россию швейцарского политика останется без последствий Неоднозначно воспринятая в Швейцарии поездка в Россию министра финансов кантона Во Паскаля Брули (Pascal Broulis) останется без правовых последствий. Этот контент был опубликован 29 октября 2018 г. 10:57



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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