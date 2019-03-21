«Мы живем в мире, в котором один единственный человек, сидя у себя в комнате, способен навязать свою волю не только одной отдельной компании, но даже целой стране». (Keystone / Sascha Steinbach)

Обе швейцарские Высшие Технические школы, в Цюрихе (ETH) и Лозанне (EPFL), объявили о премьере: начиная с осени текущего года в этих вузах можно будет получить степень магистра по такому более чем актуальному предмету, как «Основы информационной безопасностиВнешняя ссылка» (Cyber Security). Министр экономики, образования и фундаментальных научных исследований Швейцарии Ги Пармелен (Guy Parmelin), еще недавно занимавший должность министра обороны, уверен, что в этой области Швейцария вполне может стать мировым лидером.

По словам министра оба вуза в прошлом уже предлагали всем желающим «получить высококлассное образование в области компьютерных и коммуникационных технологий», а потому им не следует «скромничать». Об этом Ги Пармелен, представляющий консервативную Швейцарскую народную партию (SVP), заявил во вторник 19 марта 2019 года в присутствии представителей ETH и EPFL на презентации новой образовательной программы «Cyber Security».

Учиться по этой программе уже можно начать осенью текущего года. Тот, кто одолеет четыре семестра, сможет получить международно признанный диплом магистра. Три семестра будут предлагаться в Цюрихе и один в Лозанне, или наоборот! Решение о конкретном порядке организации учебного процесса еще предстоит принять обоим вузам, которые будут совместно «администрировать» этот курс.

«Учебная программа будет содержать и совершенно практические блоки, обращая внимание не только на технические аспекты, но также на факторы этического, правового и экономического характера», — указано в совместном пресс-коммюнике ETH и EPFL. В настоящее время еще можно записаться на учебную программу, которая будет реализовываться на английском языке, однако наплыв желающих уже сейчас оказался весьма значительным, интерес к ней проявили уже примерно 60 абитуриентов.

Судя по всему, все они сделали правильный в плане своего образования выбор, ведь есть верить «Швейцарской национальной Стратегии противодействия информационным рискам на период с 2018 по 2022 годы» (Nationale Strategie zum Schutz der Schweiz vor Cyber-Risiken für die Jahre 2018-2022Внешняя ссылка) в ближайшее время на рынке будет существовать спрос примерно на 200-300 специалистов в области информационной безопасности в год.

Взлом компании Ruag

«Мы живем в мире, в котором один единственный человек, сидя у себя в комнате, способен навязать свою волю не только одной отдельной компании, но даже целой стране», — указал президент sagte EPFL Мартин Феттерли (Martin VetterliВнешняя ссылка) на презентации новой учебной программы.

В области информационной безопасности «инопланетяне» часто на шаг опережают «жандармов» Ги Пармелен (Guy Parmelin), министр Конец цитаты

Сам министр Ги Пармелен, курирующий образование, сумел убедиться в нужности и полезности углублённых знаний в области информационной безопасности еще в период своего нахождения на должности главы оборонного ведомства Швейцарии. Речь идет о хакерском взломе информационной инфраструктуры швейцарского государственного военно-промышленного холдинга Ruag.

Впрочем, мир швейцарской академической науки осознал важность обеспечения «кибер-безопасности» куда раньше и взлома компании Ruag дожидаться ему не потребовалось. Эксперты давно уже понимали, что, как образно высказался Ги Пармелен, «в области информационной безопасности «инопланетяне» часто на шаг опережают «жандармов». Именно поэтому уже в ходе презентации новой образовательной программы представители обеих «технических школ» смогли представить какое-какие из своих самых передовых разработок в этой области.

Так, например, президент Цюрихской ETH Джоэль Месот (Joël MesotВнешняя ссылка) рассказал о стартапе ID QuantiqueВнешняя ссылка, который, как утверждается, способен предложить решения в области шифрования, в принципе делающие любой взлом невозможным. Начав свою карьеру под эгидой Женевского университета, сегодня этот стартап уже приобретён одним из гигантов корейской IT-индустрии.

Занять лидирующие позиции

В Цюрихской ВТШ также уже сейчас специалисты активно работают в таких перспективных, но ещё недостаточно хорошо изученных областях, как например, навигация будущего на основе GPS-технологий или обеспечения информационной безопасности в области интернет-связи пятого поколения (5G). Кроме того, при ETH уже в 2003 году был создан «Цюрихский центр изучения проблем информационной и персональной цифровой безопасности» (Zurich Information Security and Privacy CenterВнешняя ссылка), который и стал, собственно, фундаментом для новой образовательной программы.

По словам президента EPFL Мартина Феттерли «вот уже более 10-ти лет Лозаннский Политех инвестирует в исследование проблем информационной безопасности, имея возможность опереться на уникальные по своей квалификации кадры в области шифрования, защиты данных и обеспечения персональной цифровой безопасности. Цель новой образовательной программы – поставить на рынок хорошо образованных инженеров, вооруженных самыми передовыми знаниями и способных обеспечить Швейцарии мировое лидерство в этой более чем актуальной сфере нашей жизни».



Труд и оборона Офицеры в Швейцарии будут изучать IT-безопасность Швейцарцы, выбравшие карьеру профессиональных военных, начнут с этого года в обязательном порядке изучать основы IT-безопасности. Этот контент был опубликован 22 февраля 2018 г. 15:06



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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