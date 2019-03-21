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Образование и наука Швейцария развивает потенциал противодействия онлайн-преступности

Mann im Dunkeln an einem Laptop

«Мы живем в мире, в котором один единственный человек, сидя у себя в комнате, способен навязать свою волю не только одной отдельной компании, но даже целой стране».

(Keystone / Sascha Steinbach)

Обе швейцарские Высшие Технические школы, в Цюрихе (ETH) и Лозанне (EPFL), объявили о премьере: начиная с осени текущего года в этих вузах можно будет получить степень магистра по такому более чем актуальному предмету, как «Основы информационной безопасностиВнешняя ссылка» (Cyber Security). Министр экономики, образования и фундаментальных научных исследований Швейцарии Ги Пармелен (Guy Parmelin), еще недавно занимавший должность министра обороны, уверен, что в этой области Швейцария вполне может стать мировым лидером.

По словам министра оба вуза в прошлом уже предлагали всем желающим «получить высококлассное образование в области компьютерных и коммуникационных технологий», а потому им не следует «скромничать». Об этом Ги Пармелен, представляющий консервативную Швейцарскую народную партию (SVP), заявил во вторник 19 марта 2019 года в присутствии представителей ETH и EPFL на презентации новой образовательной программы «Cyber Security».

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Этот контент был опубликован 27 августа 2018 г. 10:22

Учиться по этой программе уже можно начать осенью текущего года. Тот, кто одолеет четыре семестра, сможет получить международно признанный диплом магистра. Три семестра будут предлагаться в Цюрихе и один в Лозанне, или наоборот! Решение о конкретном порядке организации учебного процесса еще предстоит принять обоим вузам, которые будут совместно «администрировать» этот курс.

«Учебная программа будет содержать и совершенно практические блоки, обращая внимание не только на технические аспекты, но также на факторы этического, правового и экономического характера», — указано в совместном пресс-коммюнике ETH и EPFL. В настоящее время еще можно записаться на учебную программу, которая будет реализовываться на английском языке, однако наплыв желающих уже сейчас оказался весьма значительным, интерес к ней проявили уже примерно 60 абитуриентов.

Судя по всему, все они сделали правильный в плане своего образования выбор, ведь есть верить «Швейцарской национальной Стратегии противодействия информационным рискам на период с 2018 по 2022 годы» (Nationale Strategie zum Schutz der Schweiz vor Cyber-Risiken für die Jahre 2018-2022Внешняя ссылка) в ближайшее время на рынке будет существовать спрос примерно на 200-300 специалистов в области информационной безопасности в год.

Взлом компании Ruag

«Мы живем в мире, в котором один единственный человек, сидя у себя в комнате, способен навязать свою волю не только одной отдельной компании, но даже целой стране», — указал президент sagte EPFL Мартин Феттерли (Martin VetterliВнешняя ссылка) на презентации новой учебной программы.

В области информационной безопасности «инопланетяне» часто на шаг опережают «жандармов»

Ги Пармелен (Guy Parmelin), министр

Конец цитаты

Сам министр Ги Пармелен, курирующий образование, сумел убедиться в нужности и полезности углублённых знаний в области информационной безопасности еще в период своего нахождения на должности главы оборонного ведомства Швейцарии. Речь идет о хакерском взломе информационной инфраструктуры швейцарского государственного военно-промышленного холдинга Ruag.

Впрочем, мир швейцарской академической науки осознал важность обеспечения «кибер-безопасности» куда раньше и взлома компании Ruag дожидаться ему не потребовалось. Эксперты давно уже понимали, что, как образно высказался Ги Пармелен, «в области информационной безопасности «инопланетяне» часто на шаг опережают «жандармов». Именно поэтому уже в ходе презентации новой образовательной программы представители обеих «технических школ» смогли представить какое-какие из своих самых передовых разработок в этой области.

Так, например, президент Цюрихской ETH Джоэль Месот (Joël MesotВнешняя ссылка) рассказал о стартапе ID QuantiqueВнешняя ссылка, который, как утверждается, способен предложить решения в области шифрования, в принципе делающие любой взлом невозможным. Начав свою карьеру под эгидой Женевского университета, сегодня этот стартап уже приобретён одним из гигантов корейской IT-индустрии.

Занять лидирующие позиции

В Цюрихской ВТШ также уже сейчас специалисты активно работают в таких перспективных, но ещё недостаточно хорошо изученных областях, как например, навигация будущего на основе GPS-технологий или обеспечения информационной безопасности в области интернет-связи пятого поколения (5G). Кроме того, при ETH уже в 2003 году был создан «Цюрихский центр изучения проблем информационной и персональной цифровой безопасности» (Zurich Information Security and Privacy CenterВнешняя ссылка), который и стал, собственно, фундаментом для новой образовательной программы.

По словам президента EPFL Мартина Феттерли «вот уже более 10-ти лет Лозаннский Политех инвестирует в исследование проблем информационной безопасности, имея возможность опереться на уникальные по своей квалификации кадры в области шифрования, защиты данных и обеспечения персональной цифровой безопасности. Цель новой образовательной программы – поставить на рынок хорошо образованных инженеров, вооруженных самыми передовыми знаниями и способных обеспечить Швейцарии мировое лидерство в этой более чем актуальной сфере нашей жизни».

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Этот контент был опубликован 22 февраля 2018 г. 15:06


Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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