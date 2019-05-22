Популярное земноводное для домашних аквариумов, красноухая черепаха, прибыла из США. В пресных водах Европы она проявила себя настоящим хищником: она уничтожает местные амфибии, пожирая их яйца. (Denis Rozhkov)

Ваш сад переполнен экзотическими видами животных и растений? Это может быть опасным: импорт инвазивных видов является одной из основных причин утраты биоразнообразия в мире. В Швейцарии борьба с инвазивными видами животных и растений приносит свои плоды, однако требует еще больших совместных усилий.

Пальма Трахикарпус Форчуна (Trachycarpus fortuneiВнешняя ссылка), или китайская веерная пальма является одним из символов Тичино, швейцарского кантона, расположенного на южной стороне Альп. Это вечнозелёное растение можно увидеть в частных садах, в парках, где оно произрастает даже в лесу благодаря местному мягкому средиземноморскому климату. Для тех, кто заинтересован в развитии туризма в кантоне, пальма Форчуна стала ценным союзником.

Однако совсем иначе оценивает ситуацию Бриджит Марацци (Brigitte Marazzi), представитель Музея естественной истории кантона Тичино (Museo di storia naturale del Canton Ticino). Она считает, что присутствие этой пальмы, родом из Восточной Азии, является проблемой, которую необходимо решить как можно скорее. «Эта пальма ассоциируется с экзотической стороной Тичино, и туристам с севера Альп нравится, что она растет в лесу. Однако многие из них не знают (*или мало, кто знает), что это чрезвычайно вредное растение», – утверждает научный сотрудница Инфо Флора (Info FloraВнешняя ссылка), национального информационного центра и базы данных о швейцарской флоре.

По словам Бриджит Марацци, пальма Трахикарпус Форчуна способна быстро распространяться на большие территории в ущерб местным видам растений. «Мне и самой казалась удивительной её способность к размножению. А недавно я обнаружила, что эта пальма также буквально колонизировала леса недалеко от моего дома. Это проблема, которую мы прежде, возможно, недооценивали.

Угроза биоразнообразию

Пальма Трахикарпус Форчуна – один из 800 экзотических видов флоры и фауны, прижившихся на территории Швейцарии. В отличие от большинства растений и животных, невольно или преднамеренно ввезённых человеком, «тичинская» пальма относится к инвазивным видам.

«Инвазивными считаются виды растений, животных и грибов, которые могут поставить под угрозу здоровье человека, домашний скот, инфраструктуру и экосистему в целом», – объясняет Джан-Рето Вальтер (Gian-Reto Walther) эксперт по биоразнообразию Федерального ведомства охраны окружающей среды (BAFUВнешняя ссылка). Во всем мире они стоят на втором месте после разрушения мест обитания как основная причина утраты биоразнообразия, так как отнимают пространство и питание у местных видов.

Защита биоразнообразия Термин «биоразнообразие» относится к множеству аспектов жизни на Земле: богатству видов животных и растений, генетическому внутривидовому многообразию и различной среде обитания. 22 мая отмечается Всемирный день биоразнообразия. В рамках инициативы «Миссия B» Швейцарская телерадиовещательная корпорация SRG SSR, в состав которой входит международный информационный портал swissinfo.ch, предлагает гражданам создать новые пространства для живой природы в саду или на балконе. Конец инфобокса

(swissinfo.ch)

​​​​​​​Осторожно, белка

Согласно единственной доступной переписи, проведенной в 2006 году, в Швейцарии насчитывается 107 инвазивных видов. Однако Джан-Рето Вальтер считает, что в настоящее время эта цифра значительно выше. «В последние годы мы наблюдали присутствие новых инвазивных видов, в том числе Азиатского усача (лат. Anoplophora glabripennis, жук из подсемейства Ламиины семейства Усачей), поражающего здоровые деревья. Не стоит забывать и о тех видах, которые находятся практически на пороге Швейцарии, таких как гигантский азиатский шершень (лат. Vespa mandarinia) , уже присутствующий в соседних странах или о серой белке (лат. Sciurus griseus), из-за которой во всех областях, где она обосновалась, вымерла обыкновенная белка».

Увеличение количества инвазивных видов связано с растущим перемещением людей и товаров в мире, объясняет эксперт Федерального ведомства охраны окружающей среды. При этом у каждого вида свои транспортные средства. «Мы считаем, что гигантский азиатский шершень прибыл в Европу в керамических горшках для садоводства, а тигровый комарВнешняя ссылка (лат. Aedes albopictus), вероятно, был импортирован из Азии в использованных шинах».

Вторжение со всех сторон

Швейцария расположена в центре Западной Европы, и тем самым особенно уязвима. «Если инвазивный вид достиг Европы, то он обязательно попадет и к нам», – отмечает Джан-Рето Вальтер. Он также подчеркивает, что Швейцария всё еще находится в несколько привилегированном положении по сравнению с другими странами. «В Швейцарии берут начало многие реки, которые затем протекают дальше, в другие страны. Поэтому, с одной стороны, наша страна менее подвержена проблеме вторжения водных организмов, однако с другой стороны, мы несем ответственность за все, что выходит за пределы Швейцарии».

Не следует забывать, что распространение инвазивных видов идет в обе стороны. «Первые европейские «вторжения» произошли, когда экспедиции, последовавшие вслед за Христофором Колумбом, привезли новые виды животных: коз, кабанов и горностаев», – напоминает Джан-Рето Вальтер.

Растения родом из Швейцарии и Центральной Европы также создают серьёзные проблемы на других континентах. Бриджит Марацци из Info Flora приводит пример плакун-травы (дербенник иволистный, лат. Lythrum salicaria), лекарственного растения, включенного в список ста худших инвазивных видов-аллохтонов в миреВнешняя ссылка. «В Швейцарии это – всего лишь местный вид, обычное растение водно-болотнистых территорий. Оно было экспортировано в Соединенные Штаты Америки как декоративное. Там условия для плакун-трава оказались такими хорошими, что она сделалась уже серьёзной проблемой».

Безобидная в Швейцарии плакун-трава, или дербенник древолистный, захватила в Соединенных Штатах значительные территории. (Ruud Morijn)

Жук, который обошелся в шесть миллионов

Чтобы справиться с этой негласной оккупацией, швейцарское правительство ведет работу на ее предотвращение на местах в рамках Национальной стратегии по противодействию инвазивным чужеродным видамВнешняя ссылка, одобренную в 2016 году.

Меры, принимаемые в кантонах, приносят свои плоды. Так, благодаря своевременной кампании по искоренению ивазивных видов, кантон Женева сумел уничтожить людвигию перуанскую (лат. Jussiaea repens), растение, способное полностью покрывать водные поверхности. В марте 2019 году кантон Фрибург объявил, что победил в битве с азиатским жуком-усачомВнешняя ссылка, впервые идентифицированным в Швейцарии в 2011 году (здесь можно посмотреть об этом репортаж Швейцарского телевидения на французском языке).

«Иногда победу одержать возможно. Но борьба за нее обходится дорого», – признается Джан-Рето Вальтер. Чтобы извести в кантоне Фрибург азиатского жука-усача, было срублено 700 деревьев, а в общей сложности стоило это 2,6 миллиона швейцарских франков. В кантоне Цюрих, где также поселилось это насекомое-вредитель, затраты на искоренение заражения составляют порядка 3,3 миллиона франков.

Закон строг, но этого недостаточно

Согласно постановлению о защите растений, кантоны обязаны немедленно принимать жесткие меры в отношении целого ряда растений. Частные лица также обязаны позволить вмешательства в своем саду.

(Валериу Курту)

По словам Джан-Рето Вальтера, в отношении некоторых инвазивных видов, таких как амброзия полыннолистная (лат. Ambrosia artemisiifolia), швейцарское законодательство гораздо строже, чем в соседних странах, оно предусматривает запреты и на использование, и на продажу этого растения. Благодаря этому, «хотя полное уничтожение уже невозможно, но в Швейцарии амброзия находится под контролем», – уверяет он.

Несмотря на запреты, продолжает этот эксперт Федерального ведомства охраны окружающей среды, действующего закона ещё недостаточноВнешняя ссылка для решения проблем, связанных с распространением новых инвазивных чужеродных видовВнешняя ссылка за пределы лесных и сельскохозяйственных территорий. «Например, у нас нет законов, запрещающих садовникам импортировать виды, которые оказались инвазивными в других странах. В настоящее время в Швейцарии запрещена продажа только нескольких инвазивных видов. Относительно других продавец обязан просто проинформировать покупателя», – объясняет Бриджит Марацци.

Поэтому, подчёркивает сотрудница Info Flora, важно повысить осведомленность и ответственность населения. «Гражданин должен интересоваться происхождением и инвазивностью растений, которые он хочет купить. Мы также возлагаем надежду на то, что частные садоводы и огородники смогут распознать и уничтожить инвазивные растения-неофиты. Мой совет – куда предпочтительнее украсить свой сад местными видами растений!».

В Берне группа ботников-добровольцев регулярно обследует общественные парки, чтобы выполоть инвазивные растения и повысить осведомленность общественности.

​​​​​​​Международное сотрудничество

Как и в случае других глобальных проблем, противодействие им может быть ограничено местным или региональным уровнем. На международном уровне Швейцария выступает за защиту местных видов в рамках Бернской конвенцииВнешняя ссылка (Конвенция об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе) и Конвенции ООН о биологическом разнообразии.

Последняя же, ратифицированная Швейцарией в 1994 годуВнешняя ссылка, обязывает государства-члены обновить к 2020 году списки инвазивных видов на их территориях и каналов их распространения. «Это позволит нам улучшить международное сотрудничество. Обучаясь у других и обмениваясь опытом, мы сможем решать проблему более эффективно», – подчеркивает Джан-Рето Вальтер.

C автором статьи можно связаться через Twitter: @LuigiJorioВнешняя ссылка



Русскоязычную версию подготовила Юлия Ильина

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