Пауль Шнеллер – первый ветеринар в стране, который специализируется на лечении экзотических животных. Журналистам международного информационного портала swissinfo.ch удалось понаблюдать, как он работает.

На операционном столе, распластавшись на спине, лежит пациентка. Наркоз подействовал, и Пауль Шнеллер (Paul Schneller) готов начать операцию. Но прежде, чем прикоснуться лезвием к чешуйчатой коже, он выдерживает паузу. «Мне не хотелось бы ничем рисковать. Может быть, лучше было бы оставить ее жить так, как есть», – едва слышно произносит он.

У этой полосатоголовой бартагамы, рептилии, которая обитает в Австралии, опухоль в области сердца. После повторного пальпирования больного места ветеринар принимает решение оперировать. «Ко мне приходят владельцы животных и умоляют меня не дать умереть их питомцу. Я делаю все, что в моих силах», – говорит Шнеллер.

Пауль Шнеллер осматривает голландского кролика. (Luca Zanetti)

В клетке – все равно что в тюрьме

Змеи, ящерицы, черепахи, хамелеоны, экзотические птицы и грызуны: в течение почти двадцати лет под скальпель Пауля Шнеллера попадают домашние животные, с которыми обычный врач наверняка бы намучился. «Работа с этими созданиями мне очень подходит. В отличие от собак и кошек они не лают и не царапаются», – шутит он.

С ящерицей все может пройти безобидно, а как со змеями? «Удавы и питоны меня уже кусали. С неядовитыми змеями я не особенно осторожничаю, – говорит Пауль Шнеллер. Но в обращении с коброй или гадюкой он предельно сконцентрирован. – Я cосредоточен, как бегун перед стартом».

Сложность лечения экзотических животных состоит прежде всего в том, чтобы поставить правильный диагноз. «Рептилии и птицы не показывают, что у них что-то болит. Это инстинкт самосохранения, потому что если они покажут свою слабость, то станут еще более уязвимыми перед хищниками. Но хозяин животного замечает, что с питомцем что-то не так. Например, если он не выходит из своего домика или отказывается от еды», – объясняет доктор.

Самые распространенные проблемы – это наличие паразитов и воспаление легких. По мнению П. Шнеллера, который кроме всего прочего стерилизует животных и делает кесаревы сечения, существует еще одна сложность, и вот она-то встречается еще чаще: «Это человек! Часто животные заболевают, потому что содержатся в неподобающих условиях». На собственном опыте он убедился, что экзотическое животное требует внимания не больше, чем собака, но владелец должен больше знать о нем.

«Что касается террариума, то его величина, освещение и влажность воздуха в нем должны соответствовать условиям обитания экзота в дикой природе. Хозяин животного должен знать, где обитала его ящерица - в пустыне или в тропическом лесу».

После того, как я закончил учебу, я работал в ветеринарной клинике, где лечили лошадей. условия там были не просто плохие, они были ужасающие. Например, там провалился потолок и в буквальном смысле слова упал мне на голову. И тогда я решил выбрать другой путь», – рассказывает П. Шнеллер. После тринадцатилетнего труда в фармацевтической индустрии, во время которого он основал собственную фирму по исследованию медикаментов, доктор Шнеллер вернулся к своей былой страсти – животным.

«Собаками и кошками я заниматься не хотел. В то время как раз начали входить в моду экзотические животные, и когда я случайно натолкнулся на специализированный магазин, я понял, что абсолютно ничего не знаю о том, какие проблемы со здоровьем могут у них быть. Для меня это была прежде всего интеллектуальная фантазия», – вспоминает П. Шнеллер.

В настоящее время он консультирует владельцев экзотических животных в регионе Базеля, а также во всей Швейцарии и соседних странах. Кроме этого, в 2008 году он участвовал в разработке нового закона о защите животных. И вот что думает по поводу этого документа: «Юристы не имели никакого представления об экзотических животных, и многие владельцы рептилий были возмущены, посчитав проект закона негодным. Например, в проекте было предписано, что зеленая игуана должна содержаться в террариуме высотой 3,2 метра. Где Вы сейчас найдете в Швейцарии квартиру с таким высоким потолком?!»

Белки-летяги на чердаке

«Ну наконец-то! – облегченно вздыхает он, кладя двухсантиметровую опухоль, удаленную им из грудной клетки бартагамы, на кусок марли. Кажется, операция прошла удачно. Однако рана продолжает кровить, несмотря на тампонацию. – Если я не остановлю кровотечение, она умрет у нас на руках. Если бы это был человек, я сделал бы ему переливание крови».

О том, чтобы оставить животное на произвол судьбы, для Пауля Шнеллера не может быть и речи. Даже если это приводит к конфликтам с коллегами. «Однажды мне позвонил кантональный ветеринар и заявил, что я должен усыпить белок-летяг, которых кто-то хотел нелегально провезти в Швейцарию из Австралии. Разумеется, я не мог умертвить животных, которые имели несчастье быть пойманными каким-то идиотом. После жаркой дискуссии по телефону кантональный ветеринар согласился сделать исключение при условии, что я стерилизую и надлежащим образом пристрою этих животных».

К счастью, среди клиентов добросердечного ветеринара нашлась австралийка, в чьем доме имелся большой чердак. Она согласилась взять маленьких сумчатых зверей к себе. «Сейчас они прекрасно живут недалеко от Базеля», – говорит он с гордостью.

Человеческий эгоизм

После операции, длившейся почти целый час, бартагама снова помещена в бокс из полистирола. Кровотечение остановлено, а рана зашита четырьмя стежками. «Мы едва успели», – шепчет ей Пауль Шнеллер.

При всех своих успехах и любви к своей работе Пауль Шнеллер не может избавиться от тяжелого чувства, которое сопровождает его с самого начала его профессиональной карьеры. Он считает, что держать животное в террариуме или в клетке – проявление эгоизма. «Это хорошо только для людей, но не для животных. Поэтому я призываю всех любителей экзотов к тому, чтобы они по крайней мере создали своим питомцам максимально приличные условия содержания».

Экзотические животные в Швейцарии В Швейцарии разрешено содержание в частных руках некоторых диких животных, не включенных в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения (СИТЕС). Для содержания дома определенных видов экзотов, таких как хамелеоны, ядовитые змеи или гигантские змеи (за исключеним удавов и питонов), требуется наличие документа, доказывающего компетентность владельца (статья 89 Предписания о защите животных). В некоторых кантонах предусмотрены специальные курсы и посещение владельцев экзотов кантональным ветеринаром. В случае, если кто-либо больше не хочет или не может держать у себя экзотическое животное, то по вполне понятным причинам нельзя просто выпустить его на природу. Необходимо обратиться в один из специальных центров, организованных обществами любителей экзотов. Федеральная служба по безопасности продуктов питания и ветеринарии сообщает, что не располагает статистическими данными по стране в отношении количества содержащихся в частных руках экзотических животных и соответственно рептилий, так как выдачей разрешений на их содержание занимаются власти кантонов. Конец инфобокса



Перевод на русский язык: Юлия Немченко и Надежда Капоне

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