Участники экскурсии на Алечский ледник в кантоне Вале. Альпийские ледники, возможно, исчезнут уже к концу текущего столетия. (Keystone / Dominic Steinmann)

Ледники в горах швейцарских Альп тают под воздействием меняющегося климата. Само по себе это не катастрофа, климат на планете менялся всегда и человек и социум так или иначе всегда к таким переменам успешно приспосабливались, преодолевая, разумеется, новые проблемы и угрозы. Одна из угроз носит эпидемиологический характер. Ведь во льдах или в оттаявшей вечной мерзлоте могли быть «запечатаны» неведомые нам доисторические вирусы!

Представим себе, что население Земли внезапно подверглось воздействию смертельного вируса, о котором раньше никто не слышал? Пандемия коронавируса говорит нам, что такой сценарий отнюдь не является фантастическим, ведь несмотря на весь технический и медицинский прогресс люди остаются частью природы, а потому они как и раньше, все еще весьма уязвимы в ситуации воздействия со стороны патогенных микроорганизмов.

Откуда взялась нынешняя атипичная пневмония SARS-CoV-2? Ученые этот вопрос еще обсуждают. При этом уже сейчас многие эксперты обращают внимание и на потенциальную угрозу, которая может скрываться во льдах и в слоях вечной мерзлоты, а вовсе не на экзотических рынках или в лабораториях зловредных «правительств».

В самом деле, с повышением средней температуры атмосферы и с усилением степени антропогенного воздействия на почвы микроорганизмы, попавшие в свое время в ледяную ловушку, теоретически получают шанс выйти на свободу, что может, не обязательно, но может вести к непредвиденным последствиям. Наши вопросы экспертам и их ответы!

Вирусы и бактерии из-зо льда: теория или реальная угроза? Конец цитаты

Болезнетворные микроорганизмы действительно могут, высвобождаясь из ледяного плена, наносить вред людям. Так, в 2016 году в России на полуострове Ямал была зафиксирована смерть ребенка от сибирской язвы. По словам экспертов, бактерии язвы находились в замороженной туше зараженного оленя, который умер еще 75 лет назад. После периода аномальной жары вечная мерзлота растаяла и споры патогена попали в атмосферу.

Конечно, в данном случае возбудитель находился не во льдах, но в туше животного, а сколько таких оленей похоронено в толще швейцарских ледников? И тем не менее, вот еще один случай, который произошел в 2007 году. Группа ученых обнаружила вирус испанского гриппа в телах, найденных в массовом захоронении на Аляске. Напомним, что в период между 1918 и 1919 годами жертвой эпидемии «испанского гриппа» стали десятки миллионов людей по всему миру.

Опять же и здесь речь идет не о прямой «хранении» вируса во льду. Тем не менее, и сам лед тоже может содержать неизвестные нам болезнетворные микроорганизмы, как показывает исследование, опубликованное в начале 2020 года (ссылка). Так, например, американские и китайские исследователи обнаружили в кернах льда, взятых с Тибетского нагорья 33 новых вируса, большинство из которых были «запечатаны» во льду тысячи лет назад и до сих пор они были неизвестны науке.

Неужели вирусы в самом деле способны столетиями выживать во льдах? Конец цитаты

«Это как раз один из вопросов, на которые мы хотим найти ответ», — говорит эксперт швейцарского «Федерального НИИ леса, снега и ландшафтных исследований» (Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und LandschaftВнешняя ссылка) Беат Фрай (Beat Frey) в интервью SWI swissinfo.ch. Он курирует инновационный проектВнешняя ссылка, целью которого является изучение микроскопических форм жизни в вечной мерзлоте в Альпах, Арктике и Антарктике.

«Мы обнаружили, что эти организмы имеют особые метаболические и клеточные структуры, которые вполне могут быть очень активны даже при низких температурах. Пока большинство из них находятся в состоянии покоя. Большой вопрос заключается в том, что будет происходить после того, как они начнут „просыпаться“, например, из-за глобального потепления», — говорит Беат Фрай.

В 2005 году экспертам и ученым из НАСА удалось «оживить» бактерии, которые были «запечатаны» во льдах Аляски в течение 32 тысяч лет. Десять лет спустя были реактивированы так называемые «гигантские» вирусы, проведшие последние 30 тысяч лет в сибирской вечной мерзлоте.

Какие микроорганизмы могли бы «спать» в альпийской вечной мерзлоте? Конец цитаты

В Швейцарии внешняя вечная мерзлота также есть, но только в горах, на высотах от 2 500 метров над уровнем моря, занимая примерно 5% всей территории страны. «В альпийской вечной мерзлоте мы постоянно находим бактерии, грибки, дрожжевые культуры и вирусы. Около половины обнаруженных нами организмов существует и в других почвах по всему миру. Одна примерно треть из них — совершенно неизвестной нам природы», — говорит Б. Фрай. У него тоже вызывает удивление тот факт, что вирусы, оказывается, способны сохраняться в таком разнообразии, и это несмотря на внешне неблагоприятные для них условия «проживания».

Способны ли такие «спящие» бактерии и вирусы стать проблемой для человека и животных? Конец цитаты

«Случай с сибирской язвой в России доказывает возможность существования бактерий, оказывающих активное патогенное воздействие на человека, животных или на растения. В рамках нынешней ситуации в мире этот фактор можно в целом назвать «великим неизвестным», — признает швейцарский эксперт, подчеркивая, что на свете существует очень большое количество еще неизвестных науке вирусов.

«Патогенные вирусы, способные заражать людей или животных, в том числе уже вызывавшие эпидемии в прошлом, вполне могут сохраняться в древних слоях вечной мерзлоты», — говорит Жан-Мишель Клавери (Jean-Michel Claverie) из Университета «Экс-Марсель» (Aix-Marseille UniversitéВнешняя ссылка), один из ведущих экспертов в этой области. По его словам, добыча полезных ископаемых, например, методом глубокого бурения, могут обнажить эти слои и привести к катастрофическим последствиям.

Уверенности в том, что микроорганизмы во льду обязательно обладают вредоносной для человека природой, пока, однако, нет. Ученые даже надеются найти виды бактерий, приносящих людям пользу, например, в медицинской и биотехнологической областях. «Мы могли бы попробовать найти применение для свойств некоторых ферментов, активных даже при низких температурах. Бактерии из вечной мерзлоты также могут дать нам важную информацию об механизмах устойчивости бактерий к антибиотикам», — подчеркивает Б. Фрай.

Значит ли это, что одна из будущих пандемий возникнет изо льда? Конец цитаты

«Вирусы способны заражать находящиеся во льду бактерии. Однако прямая передача вируса человеку маловероятна. Что может произойти, так это передача таких бактерий животным, таким, как горные альпийские сурки, которые часто пьют талую воду. Но это чисто теоретический сценарий. Я не думаю, что в реальности такое возможно», — уверяет Б. Фрай.



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