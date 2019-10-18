Этот контент был опубликован 18 октября 2019 г. 14:00

Правительственный отчет о положении женщин-беженцев был составлен по запросу одного из депутатов парламента.

(© Keystone/Gaetan Bally)

Женщины-беженцы часто сталкиваются с физическим и сексуальным насилием. Федеральный совет (правительство) призвал улучшить условия их проживания в швейцарских центрах для беженцев и улучшить защиту жертв сексуального насилия.

В отчете, опубликованном на этой неделе, Федеральное правительство также указывает на необходимость повышения осведомленности среди сотрудников центров для беженцев об особом положении женщин-беженцев, особенно в сферах «гендерных взаимоотношений», здравоохранения и работы.

Некоторые из указанных мер уже были введены или пересмотрены в рамках реформирования системы получения убежища, которая вступила в силу в начале этого года, говорится в заявленииВнешняя ссылка Государственного секретариата по миграционным вопросам (Staatssekretariat für Migration - SEMВнешняя ссылка).

Доклад Федерального совета встретил неоднозначную реакцию со стороны неправительственных организаций.

Совет по делам беженцев Швейцарии (Schweizerische FlüchtlingshilfeВнешняя ссылка) приветствовал анализ, но призвал правительство усилить координацию между всеми заинтересованными сторонами в центрах для беженцев и обеспечить женщинам и девочкам возможность жить в отдельных от мужчин комнатах.

Неправительственная организация Terre des FemmesВнешняя ссылка говорит, что предлагаемые меры недостаточно эффективны и что официальной политике в отношении беженцев не хватает «женского взгляда».

Организация также утверждает, что швейцарская система предоставления убежища ставит женщин-беженцев под угрозу насилия и что запланированные меры как на национальном, так и на кантональном уровне не согласованы.

Миграционный кризис Швейцарским общинам грозят миллиардные расходы на беженцев Кантонам и общинам Швейцарии уже в 2020 году грозят дополнительные расходы на беженцев в сумме до одного миллиарда франков. Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo и телеканал SRF









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