(Daniel Müller, Beobachter-Edition)

Сядь в любой поезд, позаботься о билете, дождись своей станции и выходи, никому, по возможности, не наступив на ногу, реально и фигурально. Казалось бы, нет ничего проще, но реальность часто выглядит совсем иначе. Как следует вести себя в швейцарском поезде? Какие существуют здесь писаные и неписанные правила? Наш разговор с экспертом, в то время как «быстро лечу я по рельсам чугунным» в поезде на Цюрих, а затем и на Винтертур.

Эта станция какая? За окнами проплывают пригороды Берна. Франциска фон Грюниген (Franziska von Grünigen), ждет меня в Цюрихе. Она пишет под псевдонимом Катя Вальдер (Katja Walder) и вот уже десять лет ведёт газетную колонку. В ней она описывает странные ситуации и комичные случаи, с которыми ей доводилось сталкиваться в швейцарских межрегиональных экспрессах и вообще в транспорте. Она — одна из четырёх миллионов жителей Швейцарии, которым ежедневно приходится преодолевать в среднем 15 км по дороге из дома на работуВнешняя ссылка и обратно, причем 31% из них пользуются для этого общественным транспортом, и чаще всего поездом.

Недавно она опубликовала иллюстрированную сборник правил транспортного этикетаВнешняя ссылка толщиной в 180 страниц, в котором изложены основные правила корректного поведения в швейцарских поездах, и приведены, для пущего устрашения и назидания, самые яркие примеры поведения пассажиров общественного транспорта, которые, как говорится, не лезли ни в какие ворота. «Проблемы начинаются тогда, когда кое-кто начинает чувствовать себя в вагоне поезда уж слишком как дома», — говорит она. «Понятно, что поезд — это своего рода комбинированное пространство, одновременно личное и общественное. Выбрать корректный образ поведения в такой ситуации бывает не очень просто. И тогда люди начинают делать вещи, которые наверняка могут раздражать их соседей».

Франциска фон Грюнинген (Franziska von Grünigen), псевдоним Катя Вальдер (Katja Walder), ведущая на радио Schweizer Radio SRF 3. (swissinfo.ch)

Кстати, не успев отъехать от Берна, я уже умудрилась совершить несколько «преступлений» против швейцарского транспортного этикета. Для начала, я бросила свою куртку на противоположное кресло. Мой маффин, который я купила по дороге к поезду в Берне в киоске, был упакован в жутко громко шуршащий бумажный пакет. И я даже (о ужас!) намазала, сидя в поезде, свои руки кремом.

«Не дело натирать у всех на глазах себе руки кремом, наносить себе на лицо „полную боевую раскраску“, делая макияж: ведь это слишком интимный процесс. И если вы сидите напротив такого человека, то вы вынуждены наблюдать за всем этим, потому что деваться вам просто некуда», — отмечает Франциска фон Грюниген. «Но самые грубые нарушения этикета случаются тогда, когда пассажиры начинают стричь себе ногти, ковырять в носу или орудовать зубочисткой», — говорит журналистка, вспоминая, что однажды ей пришлось наблюдать, как какая-то женщина вынула в поезде свои зубные протезы, вычистила из них остатки еды, а потом, в довершение всего, вытерла руки о кресло.

(Daniel Müller, Beobachter-Edition)

Находясь в состоянии возбужденного любопытства (что-то нас ожидает?), мы с Франциской садимся в поезд до Винтертура, города с населением в 110 тыс. человек к северо-востоку от Цюриха. Между этими двумя городами (один финансовая столица Швейцарии, другой – техническая и культурная, да, да, Винтертур просто забит прекрасными музеями) поезда курсируют как метро, каждые пару минут. Сейчас как раз то самое время, когда завтрак кончился, а обед еще и не думал начинаться, поэтому свободных мест вокруг полно, найти для нас одних пустое купе на четыре человека не составляет труда.

«Неписанное швейцарское правило гласит: никогда не садись рядом с кем-то, если в вагоне есть свободное место в другой пустой секции», — замечает она, когда мы занимаем свои места. Мы обе усаживаемся у окна, ставя сумки на кресла ближе к проходу. Наши колени находятся довольно близко друг к другу. Будет ли это нормальным, если соседом по секции окажется незнакомец? «Нет, вам тогда стоит постараться сесть по диагонали, то есть чтобы вы сидели у прохода, если ваш попутчик в купе сидит у окна. Конечно, места «у окошка» всегда очень популярны и около окна хочет сидеть каждый», — говорит Франциска фон Грюниген. Но когда наступает час пик, то тогда эти правила не действуют, тут уж не до тонкостей, доехать бы домой скорее, и тут всем просто стоит быть взаимно вежливыми, не блокируя пустые места!

Что приводит нас к следующему швейцарскому правилу: всегда спрашивай, свободно ли место напротив вашего незнакомого попутчика или рядом с ним. «Для меня это просто вопрос хорошего воспитания», — отмечает говорит Франциска фон Грюниген. Но будьте осторожны, чтобы не быть неправильно понятым. В Швейцарии (в «немецкой» её части) принято спрашивать: «Ist dieser Platz frei» («Это место свободно?»). Формулировать же вопрос «Ist dieser Platz besetzt?» («Занято ли это место?») не следует. Особенно застенчивым или тем, кто не очень уверен в своих языковых познаниях, стоит дополнительно установить зрительный контакт с попутчиком, чтобы у того был шанс сказать вам, что его компаньон просто сейчас находится в туалете, к примеру, и это место, на которое вы претендуете, увы, занято!

Коммуникация — это всегда хорошо

Национальный железнодорожный перевозчик, государственный концерн «Швейцарские федеральные железные дороги» (SBB / CFFВнешняя ссылка), для которого Ф. фон Грюниген сейчас ведёт блогВнешняя ссылка, согласен, что спрашивать разрешения, прежде чем занять место — это хороший тон, особенно в поездах дальнего следования. «Но на местных, региональных электричках S-Bahn, пассажиры которых едут вместе с вами лишь пару остановок и несколько минут, на это можно обращать внимание в меньшей степени. Люди просто садятся, если есть место, а потом встают и уходят. И всё!», — говорит официальный представитель компании Рето Шарли (Reto Schärli), напоминая, что ежедневно поезда SBB перевозят по всей стране до 1,25 млн пассажиров.

«Любая коммуникация — это лучше, чем отсутствие коммуникации. Например, если на месте, куда я хочу сесть, навален багаж, то вам полагается спросить, не могу ли я помочь владельцу убрать его на полку сверху или под кресло. То же касается и верхней одежды. Если только поезд не полупустой, она должна находиться в руках у владельца, а не висеть или лежать на противоположном кресле», — говорит Франциска.

(Daniel Müller, Beobachter-Edition)

Наша поездка занимает около получаса, и единственный человек, с которым мы пообщались — это кондуктор. Билеты мы приобрели заранее при помощи программы-приложения от SBB. Проверка билетов длится пять секунд: кондуктор считывает своим смартфоном бар-код с экрана моего смартфона и желает нам счастливого пути. Мы прибываем в Винтертур в целости и сохранности и выходим из поезда, не продираясь через толпу толкающихся пассажиров. Но каждый ветеран швейцарских железнодорожных сражений знает, что каких-то правил, регулирующих порядок выхода из вагона и входа в него в Швейцарии так и не сложилось.

«Не понимаю, почему люди порой просто не могут подождать и дать другим возможность выйти? Наверное, это из-за страха, что им не хватит места, или из-за опасения, что они не смогут занять самое лучшее место у окошка», — досадует Франциска. В своем руководстве по этикетуВнешняя ссылка компания общественного транспорта города Берн BERNMOBILВнешняя ссылка, специально напоминает, что «любой, кто выходит из салона, имеет приоритет, что предотвращает конфликты и обеспечивает отправление без задержек». Легче сказать, чем выполнить на практике: на выходе из вокзала Франциска сама буквально утыкается в нетерпении в спину мужчине с чемоданом на колёсиках, который двигается впереди нас, по ее мнению, слишком медленно и неуверенно.

«Не терплю, когда люди просто останавливаются и перекрывают проход», — замечает она, обгоняя его широкими шагами. Стоять слева на эскалаторе на пути тех, кто предпочитает передвигаться по нему пешком: в Швейцарии это неприемлемо. Мы отправляемся в кафе, что подводит нас к следующему пункту: еда и питьё. Теоретически употребление закусок и напитков допускается и в поезде, и это не может не радовать сферу розничной торговли и общественного питания. Сложнее дело обстоит с продуктами, которые чрезмерно сильно пахнут. «Если вы принесёте в вагон сэндвич с тунцом или бургер и жареную картошку, то готовьтесь к тому, что со стороны своих попутчиков вы получите в свой адрес пару гневных взглядов», — говорит Ф. фон Грюниген.

Многие пользователи Twitter реагируя вот на это фото, которое я разместила на своей странице, говорили, что они не хотели бы, чтобы кто-то рядом с ними в поезде ел жареный лук, бананы и даже кофе, мол, слишком уж сильно пахнут эти продукты и употреблять их в вагоне поезда не стоит. Другие, напротив, указывают на то, что столики ведь в поездах и были спроектированы изначально именно так, чтобы за ними можно было перекусить, так что есть в поезде — это вполне нормально.

food on tram person eating on tram For an upcoming story on commuter etiquette: What do you think about people eating on the tram/bus/train? #commuterlife pic.twitter.com/ogyESivsz0 — Susan Misicka (@SMisicka) February 25, 2019

А что говорят сами «Федеральные железные дороги»?

«В поезде вы можете есть и пить, что угодно», — говорит Рето Шарли, с оговоркой, что слишком сильный запах вашей еды может вызвать осуждение со стороны других пассажиров. «Уборщики будут благодарны, если упаковку от еды вы выбросите в большие мусорные баки на платформе». Компания BERNMOBIL предлагает пассажирам «сначала поесть, а потом уже садиться в автобус или трамвай», но полностью перекусывать в салоне она не запрещает.

«Проблема еды имеет также аудиовизуальный аспект», — отмечает Ф. фон Грюниген. Классический раздражитель — это звук ложки, скребущей по стенкам баночки с йогуртом. А швейцарцы ведь большие любители молочных продуктов! Неприятно также наблюдать, когда люди едят неаккуратно: Франциска как-то наблюдала, как люди в поезде доставали огромные контейнеры с салатами, банки с соусами и другие приспособления — прямо как у себя дома. «Это создаёт проблемы, особенно когда от таких пассажиров во все стороны летят крошки и брызги». А как насчёт еды в «тихих вагонах», где пассажиров просят не пользоваться телефонами и другими шумными гаджетами? Безусловно — нет! Есть там и хрустеть обёрткой нельзя!

(Daniel Müller, Beobachter-Edition)

Шум вообще — это ещё один субъективный раздражитель, способный вызвать гневные взгляды, и не только в «тихой» зоне. «Вы обязаны иметь в виду, что ваши попутчики слышат и слушают вас, желают они этого или нет», — говорит Ф. фон Грюниген, имея в виду людей, болтающих в поезде по телефону. Пассажиры, которые ведут себя так, словно они в вагоне одни и громко обсуждают своих родственников или подробности вчерашней вечеринки, ведут себя просто нескромно, раздражая окружающих.

Согласно рекомендациям BERNMOBIL «говорить по телефону в трамвае или автобусе следует тихо, а лучше совсем этого не делать, чтобы частная жизнь оставалась частной!» Ф. фон Грюниген также слегка озадачена увеличением количества людей, которые смотрят видео и слушают музыку без наушников. «И это делают представители всех поколений. Может быть, телефон заменяет им друзей?» Родители с детьми должны думать о других пассажирах в особенной степени.

Однажды я сама была свидетелем семьи из четырех человек (пара с двумя детьми), которая просто поставила весь вагон «на уши»: родители ходили с детьми гулять по ногам пассажиров, они пели песни, читали книжки, во весь голос отгадывали названия станций за окном и ели картошку-фри, усыпав ей почти весь поезд. «Конечно, путешествие в поезде может быть делом очень скучным», — говорит Франциска, сама мать двоих дошкольников. Она всегда старается найти места в семейном вагоне, и неизменно берёт с собой в путь книги. «Но родители все-таки обязаны контролировать уровень шума, исходящий от их детей».

Протягивая ноги

Наконец мы подходим к вопросу, который также всегда горячо обсуждается пассажирами: ноги на сиденье. Этот снимок, который я опубликовала в Твиттере, разделил мнения комментаторов ровно пополам: одни говорили «это нормально», другие «фу, противно!». А как правильно? «Чистые ноги в чистых носках на сиденье кресла — в Швейцарии это ок! Если вы туфлях, подложите под них газету. А вот что недопустимо, так это вонючие ноги после длительной прогулки, босые или неухоженные ноги, расположенные у вас под носом».

feet feet on a train seat Problematic, or perfectly OK? I'm curious how your opinions differ from that of a passenger etiquette expert. #commuterlife pic.twitter.com/sLgHbz9NQ7 — Susan Misicka (@SMisicka) March 20, 2019

Сама она никогда не делает никому замечаний, потому что «всегда найдётся кто-то другой, кто это сделает, особенно среди представителей старшего поколения». «Федеральные железные дороги» придерживаются политики абсолютной нетерпимости к испачканным сиденьям. «Любой, кто пачкает обивку своей обувью, должен платить штраф», — говорит Рето Шарли. Ф. фон Грюниген подчеркивает, что ей бы очень хотелось, чтобы пассажиры больше разговаривали друг с другом, отмечая, что было бы неплохо иметь специальные вагоны для людей, открытых для общения. «Сейчас так много одиноких людей. Время в поезде — это подарок. Его нужно использовать для флирта, а не сидеть, уткнувшись в смартфон», — считает она.

(Daniel Müller, Beobachter-Edition)

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Русскоязычную версию материала подготовили Нина Шулякова и Игорь Петров.

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