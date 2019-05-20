Сядь в любой поезд, позаботься о билете, дождись своей станции и выходи, никому, по возможности, не наступив на ногу, реально и фигурально. Казалось бы, нет ничего проще, но реальность часто выглядит совсем иначе. Как следует вести себя в швейцарском поезде? Какие существуют здесь писаные и неписанные правила? Наш разговор с экспертом, в то время как «быстро лечу я по рельсам чугунным» в поезде на Цюрих, а затем и на Винтертур.
Эта станция какая? За окнами проплывают пригороды Берна. Франциска фон Грюниген (Franziska von Grünigen), ждет меня в Цюрихе. Она пишет под псевдонимом Катя Вальдер (Katja Walder) и вот уже десять лет ведёт газетную колонку. В ней она описывает странные ситуации и комичные случаи, с которыми ей доводилось сталкиваться в швейцарских межрегиональных экспрессах и вообще в транспорте. Она — одна из четырёх миллионов жителей Швейцарии, которым ежедневно приходится преодолевать в среднем 15 км по дороге из дома на работуВнешняя ссылка и обратно, причем 31% из них пользуются для этого общественным транспортом, и чаще всего поездом.
Недавно она опубликовала иллюстрированную сборник правил транспортного этикетаВнешняя ссылка толщиной в 180 страниц, в котором изложены основные правила корректного поведения в швейцарских поездах, и приведены, для пущего устрашения и назидания, самые яркие примеры поведения пассажиров общественного транспорта, которые, как говорится, не лезли ни в какие ворота. «Проблемы начинаются тогда, когда кое-кто начинает чувствовать себя в вагоне поезда уж слишком как дома», — говорит она. «Понятно, что поезд — это своего рода комбинированное пространство, одновременно личное и общественное. Выбрать корректный образ поведения в такой ситуации бывает не очень просто. И тогда люди начинают делать вещи, которые наверняка могут раздражать их соседей».
Кстати, не успев отъехать от Берна, я уже умудрилась совершить несколько «преступлений» против швейцарского транспортного этикета. Для начала, я бросила свою куртку на противоположное кресло. Мой маффин, который я купила по дороге к поезду в Берне в киоске, был упакован в жутко громко шуршащий бумажный пакет. И я даже (о ужас!) намазала, сидя в поезде, свои руки кремом.
«Не дело натирать у всех на глазах себе руки кремом, наносить себе на лицо „полную боевую раскраску“, делая макияж: ведь это слишком интимный процесс. И если вы сидите напротив такого человека, то вы вынуждены наблюдать за всем этим, потому что деваться вам просто некуда», — отмечает Франциска фон Грюниген. «Но самые грубые нарушения этикета случаются тогда, когда пассажиры начинают стричь себе ногти, ковырять в носу или орудовать зубочисткой», — говорит журналистка, вспоминая, что однажды ей пришлось наблюдать, как какая-то женщина вынула в поезде свои зубные протезы, вычистила из них остатки еды, а потом, в довершение всего, вытерла руки о кресло.
Находясь в состоянии возбужденного любопытства (что-то нас ожидает?), мы с Франциской садимся в поезд до Винтертура, города с населением в 110 тыс. человек к северо-востоку от Цюриха. Между этими двумя городами (один финансовая столица Швейцарии, другой – техническая и культурная, да, да, Винтертур просто забит прекрасными музеями) поезда курсируют как метро, каждые пару минут. Сейчас как раз то самое время, когда завтрак кончился, а обед еще и не думал начинаться, поэтому свободных мест вокруг полно, найти для нас одних пустое купе на четыре человека не составляет труда.
«Неписанное швейцарское правило гласит: никогда не садись рядом с кем-то, если в вагоне есть свободное место в другой пустой секции», — замечает она, когда мы занимаем свои места. Мы обе усаживаемся у окна, ставя сумки на кресла ближе к проходу. Наши колени находятся довольно близко друг к другу. Будет ли это нормальным, если соседом по секции окажется незнакомец? «Нет, вам тогда стоит постараться сесть по диагонали, то есть чтобы вы сидели у прохода, если ваш попутчик в купе сидит у окна. Конечно, места «у окошка» всегда очень популярны и около окна хочет сидеть каждый», — говорит Франциска фон Грюниген. Но когда наступает час пик, то тогда эти правила не действуют, тут уж не до тонкостей, доехать бы домой скорее, и тут всем просто стоит быть взаимно вежливыми, не блокируя пустые места!
Что приводит нас к следующему швейцарскому правилу: всегда спрашивай, свободно ли место напротив вашего незнакомого попутчика или рядом с ним. «Для меня это просто вопрос хорошего воспитания», — отмечает говорит Франциска фон Грюниген. Но будьте осторожны, чтобы не быть неправильно понятым. В Швейцарии (в «немецкой» её части) принято спрашивать: «Ist dieser Platz frei» («Это место свободно?»). Формулировать же вопрос «Ist dieser Platz besetzt?» («Занято ли это место?») не следует. Особенно застенчивым или тем, кто не очень уверен в своих языковых познаниях, стоит дополнительно установить зрительный контакт с попутчиком, чтобы у того был шанс сказать вам, что его компаньон просто сейчас находится в туалете, к примеру, и это место, на которое вы претендуете, увы, занято!
Коммуникация — это всегда хорошо
Национальный железнодорожный перевозчик, государственный концерн «Швейцарские федеральные железные дороги» (SBB / CFFВнешняя ссылка), для которого Ф. фон Грюниген сейчас ведёт блогВнешняя ссылка, согласен, что спрашивать разрешения, прежде чем занять место — это хороший тон, особенно в поездах дальнего следования. «Но на местных, региональных электричках S-Bahn, пассажиры которых едут вместе с вами лишь пару остановок и несколько минут, на это можно обращать внимание в меньшей степени. Люди просто садятся, если есть место, а потом встают и уходят. И всё!», — говорит официальный представитель компании Рето Шарли (Reto Schärli), напоминая, что ежедневно поезда SBB перевозят по всей стране до 1,25 млн пассажиров.
«Любая коммуникация — это лучше, чем отсутствие коммуникации. Например, если на месте, куда я хочу сесть, навален багаж, то вам полагается спросить, не могу ли я помочь владельцу убрать его на полку сверху или под кресло. То же касается и верхней одежды. Если только поезд не полупустой, она должна находиться в руках у владельца, а не висеть или лежать на противоположном кресле», — говорит Франциска.
Наша поездка занимает около получаса, и единственный человек, с которым мы пообщались — это кондуктор. Билеты мы приобрели заранее при помощи программы-приложения от SBB. Проверка билетов длится пять секунд: кондуктор считывает своим смартфоном бар-код с экрана моего смартфона и желает нам счастливого пути. Мы прибываем в Винтертур в целости и сохранности и выходим из поезда, не продираясь через толпу толкающихся пассажиров. Но каждый ветеран швейцарских железнодорожных сражений знает, что каких-то правил, регулирующих порядок выхода из вагона и входа в него в Швейцарии так и не сложилось.
«Не понимаю, почему люди порой просто не могут подождать и дать другим возможность выйти? Наверное, это из-за страха, что им не хватит места, или из-за опасения, что они не смогут занять самое лучшее место у окошка», — досадует Франциска. В своем руководстве по этикетуВнешняя ссылка компания общественного транспорта города Берн BERNMOBILВнешняя ссылка, специально напоминает, что «любой, кто выходит из салона, имеет приоритет, что предотвращает конфликты и обеспечивает отправление без задержек». Легче сказать, чем выполнить на практике: на выходе из вокзала Франциска сама буквально утыкается в нетерпении в спину мужчине с чемоданом на колёсиках, который двигается впереди нас, по ее мнению, слишком медленно и неуверенно.
«Не терплю, когда люди просто останавливаются и перекрывают проход», — замечает она, обгоняя его широкими шагами. Стоять слева на эскалаторе на пути тех, кто предпочитает передвигаться по нему пешком: в Швейцарии это неприемлемо. Мы отправляемся в кафе, что подводит нас к следующему пункту: еда и питьё. Теоретически употребление закусок и напитков допускается и в поезде, и это не может не радовать сферу розничной торговли и общественного питания. Сложнее дело обстоит с продуктами, которые чрезмерно сильно пахнут. «Если вы принесёте в вагон сэндвич с тунцом или бургер и жареную картошку, то готовьтесь к тому, что со стороны своих попутчиков вы получите в свой адрес пару гневных взглядов», — говорит Ф. фон Грюниген.
Многие пользователи Twitter реагируя вот на это фото, которое я разместила на своей странице, говорили, что они не хотели бы, чтобы кто-то рядом с ними в поезде ел жареный лук, бананы и даже кофе, мол, слишком уж сильно пахнут эти продукты и употреблять их в вагоне поезда не стоит. Другие, напротив, указывают на то, что столики ведь в поездах и были спроектированы изначально именно так, чтобы за ними можно было перекусить, так что есть в поезде — это вполне нормально.
А что говорят сами «Федеральные железные дороги»?
«В поезде вы можете есть и пить, что угодно», — говорит Рето Шарли, с оговоркой, что слишком сильный запах вашей еды может вызвать осуждение со стороны других пассажиров. «Уборщики будут благодарны, если упаковку от еды вы выбросите в большие мусорные баки на платформе». Компания BERNMOBIL предлагает пассажирам «сначала поесть, а потом уже садиться в автобус или трамвай», но полностью перекусывать в салоне она не запрещает.
«Проблема еды имеет также аудиовизуальный аспект», — отмечает Ф. фон Грюниген. Классический раздражитель — это звук ложки, скребущей по стенкам баночки с йогуртом. А швейцарцы ведь большие любители молочных продуктов! Неприятно также наблюдать, когда люди едят неаккуратно: Франциска как-то наблюдала, как люди в поезде доставали огромные контейнеры с салатами, банки с соусами и другие приспособления — прямо как у себя дома. «Это создаёт проблемы, особенно когда от таких пассажиров во все стороны летят крошки и брызги». А как насчёт еды в «тихих вагонах», где пассажиров просят не пользоваться телефонами и другими шумными гаджетами? Безусловно — нет! Есть там и хрустеть обёрткой нельзя!
Шум вообще — это ещё один субъективный раздражитель, способный вызвать гневные взгляды, и не только в «тихой» зоне. «Вы обязаны иметь в виду, что ваши попутчики слышат и слушают вас, желают они этого или нет», — говорит Ф. фон Грюниген, имея в виду людей, болтающих в поезде по телефону. Пассажиры, которые ведут себя так, словно они в вагоне одни и громко обсуждают своих родственников или подробности вчерашней вечеринки, ведут себя просто нескромно, раздражая окружающих.
Согласно рекомендациям BERNMOBIL «говорить по телефону в трамвае или автобусе следует тихо, а лучше совсем этого не делать, чтобы частная жизнь оставалась частной!» Ф. фон Грюниген также слегка озадачена увеличением количества людей, которые смотрят видео и слушают музыку без наушников. «И это делают представители всех поколений. Может быть, телефон заменяет им друзей?» Родители с детьми должны думать о других пассажирах в особенной степени.
Однажды я сама была свидетелем семьи из четырех человек (пара с двумя детьми), которая просто поставила весь вагон «на уши»: родители ходили с детьми гулять по ногам пассажиров, они пели песни, читали книжки, во весь голос отгадывали названия станций за окном и ели картошку-фри, усыпав ей почти весь поезд. «Конечно, путешествие в поезде может быть делом очень скучным», — говорит Франциска, сама мать двоих дошкольников. Она всегда старается найти места в семейном вагоне, и неизменно берёт с собой в путь книги. «Но родители все-таки обязаны контролировать уровень шума, исходящий от их детей».
Протягивая ноги
Наконец мы подходим к вопросу, который также всегда горячо обсуждается пассажирами: ноги на сиденье. Этот снимок, который я опубликовала в Твиттере, разделил мнения комментаторов ровно пополам: одни говорили «это нормально», другие «фу, противно!». А как правильно? «Чистые ноги в чистых носках на сиденье кресла — в Швейцарии это ок! Если вы туфлях, подложите под них газету. А вот что недопустимо, так это вонючие ноги после длительной прогулки, босые или неухоженные ноги, расположенные у вас под носом».
Сама она никогда не делает никому замечаний, потому что «всегда найдётся кто-то другой, кто это сделает, особенно среди представителей старшего поколения». «Федеральные железные дороги» придерживаются политики абсолютной нетерпимости к испачканным сиденьям. «Любой, кто пачкает обивку своей обувью, должен платить штраф», — говорит Рето Шарли. Ф. фон Грюниген подчеркивает, что ей бы очень хотелось, чтобы пассажиры больше разговаривали друг с другом, отмечая, что было бы неплохо иметь специальные вагоны для людей, открытых для общения. «Сейчас так много одиноких людей. Время в поезде — это подарок. Его нужно использовать для флирта, а не сидеть, уткнувшись в смартфон», — считает она.
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Русскоязычную версию материала подготовили Нина Шулякова и Игорь Петров.