Этот контент был опубликован 23 октября 2018 г. 7:00 23.10.2018 - 07:00

Швейцарские «франкофоны» в компании с базельцами пьют, нюхают и курят в куда больших объёмах, чем в среднем по стране это делают все остальные швейцарцы — а потому куда чаще попадают на больничную койку.

(Keystone)

Новый аналитический доклад, выпушенный по заказу «Швейцарского аналитического центра по вопросам здравоохранения» («Schweizerisches Gesundheitsobservatorium — ObsanВнешняя ссылка) выявил, где в Швейцарии отмечено наибольшее число госпитализаций в связи с наркотическими, алкогольными и иными зависимостями. Новая методика смогла на сей раз выявить кантональные различия. Оказалось, что в большей степени зависимостями страдают жители франкоязычных кантонов вместе с примкнувшим к ним гражданами кантона Базель-городской.

Составляя этот своего рода «Атлас алкогольных, наркотических и иных зависимостей» эксперты проанализировали по меньшей мере 75 тыс. госпитализаций, имевших место в Швейцарии в 2016 году в связи с необходимостью лечения последствий тяжёлых зависимостей от алкоголя и табака, но также от снотворных и болеутоляющих средств, марихуаны, кокаина и LSD. Кроме того, эксперты «Швейцарского аналитического центра по вопросам здравоохранения» проанализировали и побочные диагнозы, находившиеся в прямой зависимости от ранее выявленных пристрастий к бутылке, таблетке или «косяку», включая и несчастные случаи, произошедшие в результате алкогольного опьянения или нахождения в «невменяемом состоянии» из-за употребления галлюциногенных препаратов.

Алкоголизм остается в Швейцарии лидером среди причин для госпитализации. Всего эксперты Obsan зарегистрировали 46 тыс. соответствующих решений о помещении в стационар. На злоупотребление табаком пришлись 16 тыс. госпитализаций, чрезмерное увлечение «колёсами» привело к 12 тыс. соответствующих диагнозов. Болеутоляющие средства стали причиной 8 500 госпитализаций, из-за любви к марихуане граждане Швейцарии попадали на больничную койку 7 тыс. раз. Если посмотреть на региональные различия, то получается интересная картина.

Суммируя госпитализации с применениями всех учтённых средств и препаратов, эксперты Obsan сделали вывод, что абсолютным лидером является кантон Базель-городской. Здесь в 2016 году на 1000 жителей пришлись 17 госпитализаций, связанных со злоупотреблениями всех вышеупомянутых видов средств, ведущих к возникновению болезненных зависимостей. Это почти в 4 раза больше числа сравнимых помещений в стационар, зафиксированных в кантонах Цуг, Аппенцелль-Внутренний и Нидвальден. Но что особенно бросилось в глаза экспертам, так это значительное число таких госпитализаций в кантонах франкоязычной Швейцарии.

После Базеля-городского в печальном рейтинге зависимостей следуют сразу четыре западно-швейцарских кантона (Юра, Вале, Женева, Во), причем вся «французская» Швейцария, за исключением кантона Фрибур, показывает уровень злоупотребления средствами, ведущими к зависимостям, гораздо более высокий, нежели средний уровень по всей Конфедерации. Иными словами, швейцарские «франкофоны» в компании с базельцами пьют, нюхают и курят в куда больших объёмах, чем в среднем по стране это делают все остальные швейцарцы — а потому куда чаще попадают на больничную койку.

Политический характер

Такого рода данные обладают еще и весьма «взрывоопасным» политическим характером, ведь раньше эксперты Obsan никогда еще не публиковали такого рода данные с разбивкой по регионам / кантонам. Но теперь было сделано решение предоставить общественности и такого рода данные тоже, с учетом того, что пребывание в клинике в Швейцарии есть удовольствие весьма дорогое, а возмещается оно за счет плательщиков страховых медицинских взносов, и так каждый год вынужденных мириться с постоянным ростом страховых тарифов.

А между тем одни только прямые расходы, связанные с лечением последствий пристрастия к алкоголю, составили в Швейцарии в 2010 году сумму в 810 млн франков. Непрямые же последствия алкогольных зависимостей (упущенная выгода для экономики из-за отсутствия лиц с зависимостью на рабочих местах) оценивается на уровне в 3,4 млрд франков. Всего в Швейцарии, по последним данным, насчитывается 300 тыс. человек с разными по тяжести формами зависимости от алкоголя.

Кантон Базель-городской, разумеется, весьма недоволен таким сомнительным лидерством. Однако в свое время швейцарский фонд борьбы с зависимостями Stiftung Sucht SchweizВнешняя ссылка проводил похожее исследование и, как утверждает газета SonntagsZeitung, пришёл к таким же результатам, причем и здесь Базель был лидером. Кантон Вале, находящийся на третьем месте рейтинга, признает, что у его «призового места» есть все основания — кантон знаменит своими абрикосовыми и яблочными плантациями, из которых крестьяне, разумеется, «гонят» разного рода местные сорта горячительных высокопроцентных напитков. Кроме того, в кантоне Вале хорошо развито и виноделие, здесь одних только крестьян-виноделов с их хозяйствами насчитывается до 22 тыс.



Подготовил: Игорь Петров

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