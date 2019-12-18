Этот контент был опубликован 18 декабря 2019 г. 7:00

К 2030 году планируется всю федеральную администрацию Швейцарии сделать климатически нейтральной.

(© Keystone / Adrien Perritaz)

Правительство Швейцарии утвердило новый план транспортного обслуживания государственных служащих с целью сократить к 2030 году на 30% выбросы CO2 в результате, прежде всего, использования авиационного транспорта при перевозке сотрудников федеральных органов власти.

Чиновник — слезай с самолета и пересаживайся на поезд. Таково решение, принятое правительством Швейцарии. Теперь если госчиновник в состоянии добраться из пункта А в пункт Б менее чем за шесть часов, то ему придется делать это только по рельсам. Да и в целом приоритет должен теперь отдаваться поезду, а не самолету: для реализации этого принципа будет подготовлен специальный перечень направлений для поездок «только на поезде», а льготы для тех, кто летает самолетом, будут урезаны.

Например, полеты бизнес-классом для федеральных служащих будут утверждаться только в том случае, если прямой рейс по длительности занимает больше девяти часов, либо если рейс с промежуточной остановкой длится свыше одиннадцати часов. Кроме того, было решено сократить число швейцарских участников международных конференций, то есть в ближайшее время стандартный размер официальных делегаций будет последовательно уменьшаться. Все эти меры должны быть реализованы в срок до середины 2020 года.

Они стали составной частью «климатического пакета мер», принятого Федеральным советом еще в июле 2019 года. Пакет преследует цель сделать к 2030 году всю федеральную администрацию страны климатически нейтральной. Выбросы парниковых газов должны быть сокращены на 50% по сравнению с 2006 годом, остальная часть будет компенсирована за счет покупки сертификатов на выбросы СО2.

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