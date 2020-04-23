Депутат Национального совета (большой палаты парламента) от Швейцарской народной партии (SVP) Магдалена Мартулло-Блохер (Magdalena Martullo-Blocher) еще в начале марта 2020 года носила в зале заседаний парламента маску. Тогда её все осмеяли. Но хорошо смеется, как известно, тот, кто смеется последним (фото из архива). (sda-ats)

Начиная с 27 апреля Швейцария будет постепенно ослаблять меры карантинной защиты от коронавируса. Общественный транспорт начнет медленно, но верно возвращаться к норме. Откроются парикмахерские и салоны красоты. От ношения в обязательном порядке масок в общественных местах правительство отказалось, однако оно будет следить за соблюдением норм гигиены и поддерживать закупки и поставки необходимых медицинских материалов, включая и маски.

В отличие от Австрии и Германии, где была введена обязанность ношения масок в общественных местах, швейцарские власти действуют более либерально, полагаясь на благоразумие людей. «Держитесь друг от друга на расстоянии, чаще мойте и дезинфицируйте руки!» — таков девиз Федерального совета, правительства Конфедерации.

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Компании по своему усмотрению могут ввести ношение защитных масок

Вместе с тем, исходя из того, что со следующего понедельника некоторые карантинные ограничения будут сняты, а также из того, что во многих случаях при этом правило социального дистанцирования соблюдать будет объективно невозможно, Федеральный совет обязывает многие отрасли и отдельные предприятия сопровождать снятие режима карантина введением собственных концепций защиты персонала, что может включать и использование масок.

На вчерашней пресс-конференции Федеральный совет объяснил также, что одни маски не есть панацея и что их следует использовать только в дополнение к уже действующим нормам и правилам личной и общественной гигиены. Иными словам правительство заявило что там, где правило «двух метров» соблюдено быть не может, там маски могут все-таки обеспечить определенную степень защиты. Иначе зачем их уже сейчас применяют в сфере ухода за больными?

До сих пор эксперты Федерального Ведомства здравоохранения (BAG) говорили, что «ношению масок нужно еще учиться, в противном случае риск заражения может быть даже больше, чем без маски». Кроме того, по их словам, «маска не должна приводить к возникновению ложного ощущения полной безопасности и к пренебрежению правилами социального дистанцирования. Сейчас BAG тоже не объясняет, как следует носить маски, советуя только гражданам не изготовлять текстильные маски самим.

«Маски-шоу» федерального правительства

Если швейцарские власти до сих пор и не рекомендовали здоровому населению использовать защитные маски, то только по причине их, масок, элементарного физического отсутствия. То небольшое количество масок, что все-таки находилось в распоряжении федеральных властей, предназначалось в первую очередь для удовлетворения потребностей больниц, врачебных практик и домов престарелых.

До сих пор большинство населения послушно следовало рекомендациям властей оставаться дома, мыть руки и чихать в сгиб локтя. Люди в защитных масках в общественных местах до сих пор составляют исчезающе небольшое меньшинство. Но теперь, скорее все, ситуация изменится. Вчера на пресс-конференции министры Федерального совета четко заявили: «В принципе, как система здравоохранения страны, так и предприятия и частные домохозяйства сами несут ответственность за приобретение масок».

При этом, однако, было также указано, что «федеральное правительство находится в контакте с сетями магазинов розничной торговли, с тем чтобы они могли обеспечить и поставки масок и в случае необходимости могли наращивать объемы этих поставок. А для начала, в качестве первого импульса, Вооруженные силы будут, начиная с 27 апреля, поставлять ритейлерам из своих запасов ежедневно по миллиону гигиенических масок в течение двух недель».

Маски у парикмахера

Причиной, по которому правительство приняло решение о предоставлении обществу и бизнесу государственной помощи в области снабжения масками, является предстоящее ослабление карантинных ограничений. Напомним, что начиная с 27 апреля начнут снова открывать, в частности, парикмахерские и салоны красоты. Поскольку точно Федеральный совет подтвердил это только вчера, то понятно, что отрасль, в частности, предприятий ухода за волосами пока еще не готова предложить какие-то глубоко разработанные концепции защиты клиентов и персонала.

Хорошо уже то, что на сайте Coiffure Suisse Внешняя ссылкапарикмахерские могут, как минимум, узнать адреса, по которым им следует обращаться с целью закупок необходимого количества масок и других медицинских материалов. Кроме того, компания Blue Box Distribution AGВнешняя ссылка в городе Криенс (Kriens) что под Люцерном сообщила, что по состоянию на позавчера уже примерно 300 парикмахерских салонов страны оформили у нее заказы на поставку в общей сложности 30 000 косметических и 3 000 защитных респираторных масок. Полностью весь спрос удовлетворить было невозможно.

Об этом заявил управляющий директор компании Марсель Мейер (Marcel Meyer) в ответ на запрос портала SWI swissinfo.ch. «Поэтому пока нашей компанией введены нормы отпуска: по 50 косметических масок и по 10 респираторных на один салон», — объясняет М. Майер. Дальнейшие поставки запланированы на следующую неделю.

А как быть в общественном транспорте?

Частичное снятие мер карантина приведет к тому, что со следующей недели интенсивность курсирования поездов, автобусов и трамваев снова начнет расти. В местах скопления людей, вероятно, будет трудно или почти невозможно удержать безопасную дистанцию. Пока не ясно, как будут обязаны вести себя пассажиры общественного транспорта, и будут ли для них обязательными маски, как сейчас это предусмотрено в Австрии.

Компания «Швейцарские федеральные железные дороги» (SBB) обещает представить концепцию защиты пассажиров и своих сотрудников уже в период до 11 мая 2020 года. С этого же числа, скорее всего, в страну вернётся обычное расписание движения поездов, автобусов, трамваев и троллейбусов.

Как правильно носить маски? В Германии власти рекомендуют вести себя следующим образом: «Перед тем, как надеть маску, помойте или продезинфицируйте руки. Маска должна закрывать рот и нос. При надевании и снятии следует следить за тем, чтобы любые скопившиеся на маске выделения не попадали на руки. Снимая маску, держите ее только за лямки. Затем снова вымойте и / или продезинфицируйте руки».

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