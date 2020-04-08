Многие страны сегодня сталкиваются с проблемами в сфере пенсионного обеспечения. Проблемы эти везде одинаковые — старение населения, кризис на финансовых рынках, демографический «поворот», то есть рост числа тех, кто получает пенсию и сокращение числа тех, кто осуществляет выплаты в фонды пенсионного страхования. В Швейцарии существует еще и дополнительное препятствие: прямая демократия, которая заметно тормозит процесс необходимых реформ.

В Швейцарии создана очень сложная, но при этом удивительно устойчивая система пенсионного обеспечения, основанная на трёх так называемых «опорах». Первая опора — обязательное государственное страхование по старости и страхование на случай потери кормильца (AHV), вторая опора — накопительная пенсия, финансируемая по месту работы (BVG), третья опора — частный добровольный накопительный план пенсионного страхования.

Подробнее в материале ниже:

Благодаря трем различным источникам финансирования, опираясь на широко диверсифицированную систему пенсионного обеспечения, Швейцария, с одной стороны, обеспечивает устойчивость этой системы, с другой стороны, если во всех трех областях поступления финансовых средств начинают возникать кризисные явления и если эти явления начинают суммироваться, то тогда риск тотального коллапса в остальном столь устойчивой системы начинает расти очень быстро.

«Швейцария с ее тремя различными видами и способами финансирования пенсионной системы как правило и в целом заслуженно рассматривается за рубежом в качестве образца для подражания. Эта модель великолепна, но, к сожалению, и она отнюдь не достроена и не доделана до конца», — указал Томас Гехтер (Thomas Gächter), профессор Кафедры трудового права и права социального обеспечения Цюрихского университета в разговоре с порталом SWI swissinfo.ch.

Эта модель, безусловно, дает Швейцарии преимущество перед другими странами, но она не спасает от негативных последствий процесса неуклонного старения населения. Согласно прогнозам без принятия корректирующих мер будущие поколения отнюдь не смогут на сто процентов рассчитывать на получение пенсионного обеспечения в нынешнем масштабе. В этом смысле Томас Гехтер выражается совершенно ясно: «Бомба заложена и тикает».



Швейцарское правительство неоднократно указывало на то, что время на исходе и что с пенсиями в стране надо что-то делать. Но все равно, воз и ныне там, а швейцарская пенсионная система как была, так и остаётся строительной площадкой, работы на которой остается непочатый край. «Резать, не дожидаясь возникновения глобальных проблем»? Прибегнуть к решительному хирургическому вмешательству швейцарское политическое руководство не решилось.

Вместо этого оно предпочло вести политику «косметических припарок», двигаясь вперед небольшими шагами. Такая стратегия была выбрана после того, как все крупные проекты пенсионной реформы в период после 2004 года регулярно выдвигались на референдумы и столь же регулярно терпели неудачу. И если не народ, то крест на очередной такой реформе ставил парламент, опасающийся недополучить голоса на ближайших выборах. Всего в этой области было сделано 11 таких «шажков».

Они концентрировались, прежде всего, на реформировании первой «опоры», то есть пенсионного обеспечения по линии AHV и до поры до времени позволяли более или менее поддерживать пенсионную систему в равновесии. Но как только дело доходило до, например, решения о подъеме пенсионного возраста для женщин, то сразу начинали работать инструменты прямой демократии. Маленькие шаги — да, но проводить серьезные реформы народ до последнего времени готов не был! Прямая демократия оказалась значительным препятствием на пути объективно назревших перемен.



Такое развитие событий отчасти связано еще и позицией подавляющего большинства молодых избирателей. Они, может быть и хотели бы реализовать самые решительные меры, с тем чтобы самим потом не остаться без пенсий. Но для этого им надо элементарно явиться на избирательный участок! Голосовать же молодежь в Швейцарии, мягко говоря, не любит.

А вот явка на референдумы среди пожилых людей и тех, кто только собирается уходить на пенсию, напротив, всегда выше среднего. Эти люди, разумеется, хотели бы выйти на пенсию в соответствии с ныне действующими условиями. Мотивации что-то менять и лишать самих себя «лишних» денег у них нет. Вот поэтому-то и буксуют все швейцарские пенсионные реформы. И вот поэтому-то пенсионная системе и ее проблемы стабильно возглавляют рейтинг забот швейцарцев.

Одновременно вера общества в то, что политики смогут-таки решить проблему пенсионного обеспечения, в последнее время начала довольно быстро сокращаться. И теперь вопрос выглядит следующим образом: удастся ли политическому руководству страны, включая парламентариев, убедить народ дать «добро» глобальной пенсионной реформе «AHV 21», внесенной недавно на рассмотрение парламента? Или же доверие к политикам продолжит таять как снег на солнце?

Понятно, что дебаты вокруг проекта реформы будут очень жесткими.

Каковы основные положения этой реформы? Подробнее в материале ниже:



Одним из наиболее спорных моментов нового правительственного проекта реформы пенсионной системы, несомненно, является предложение повысить пенсионный возраст для женщин с 64 до 65 лет. Тот факт, что до сих пор женщинам в Швейцарии удавалось выходить на пенсию на год раньше, чем мужчинам, постоянно подвергался резкой критике, поскольку, мол, такие условия даже по европейским стандартам являются сегодня непозволительной роскошью.



Противники повышения пенсионного возраста, со своей стороны, утверждают, что женщины в Швейцарии, как правило, получают в течение своей трудовой жизни более низкую заработную плату, чем мужчины, а потому они имеют право уходить на заслуженный отдых на год раньше.



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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