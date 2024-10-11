Армия Швейцарии приостановила проект стоимостью в 300 млн

Процесс ввода в строй новой системы контроля воздушного пространства уже несколько месяцев находится в «режиме ожидания»: радио SRF. Keystone-SDA

Новая система контроля воздушного пространства и наведения истребителей, приобретенная Вооруженными силами, уже несколько месяцев как находится в «режиме ожидания». В результате риск неожиданного выхода из строя устаревшей мониторинговой системы Florako возрастает с каждым днем. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного швейцарским общественным радио SRFВнешняя ссылка.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Swiss army suspends CHF320m project for airspace surveillance Читать далее Swiss army suspends CHF320m project for airspace surveillance

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Эта система должна была работать в круглосуточном режиме, своевременно распознавая появление в воздушном пространстве Швейцарии неопознанных самолетов, вертолетов, а теперь ещё и беспилотников. И она прекрасно работала. И работает до сих пор под названием Florako: мониторинговая сеть швейцарских Вооруженных сил по контролю над национальным воздушным пространством. Эта же система используется для координации и навигации полетов военных самолетов отечественных ВВС.

Система работает, однако, уже 20 лет, и поэтому она морально и технически устарела. С целью её замены на ПО нового поколения парламент одобрил выделение 155 миллионов полновесных швейцарских франков. Они должны были пойти на замену двух ключевых подсистем системы Florako, Ralus и Lunas, потому что только в этом случае швейцарская армия имела бы все технические предпосылки для закупки у французской оборонной компании Thales программы под названием SkyView.

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Функционировать программа должна была на базе оригинальной швейцарской цифровой платформы, опирающейся на два Центра обработки данных (ЦОД), построен из которых пока был только один. Однако уже через несколько месяцев после соответствующего парламентского решения возникли серьезные проблемы. Военное руководство и Федеральное Управление вооружений и материально-технического снабжения Вооруженных сил armasuisse сильно недооценили сложности, связанные с переносом программы SkyView на базу швейцарских ЦОД.

«Риски слишком велики»

Парламенту пришлось одобрить выделение еще 159 млн франков. При этом, как показало расследование швейцарского общественного (негосударственного) радио SRF, реализация проекта C2AIR еще не завершена. Более того, этот проект, по сути, был заморожен после того, как, не оповещая общественность, в феврале 2024 года военное руководство провело повторную оценку всех связанных с этим проектом рисков и пришло к выводу, что они «слишком велики». Этот вывод ВС Швейцарии подтвердили и в письменном виде.

ВВС страны оказываются тем самым в более чем сложном положении, ведь чем дольше придется продолжать эксплуатацию устаревших систем Ralus и Lunas, тем выше риск того, что вся эта система однажды разом выйдет из строя. Keystone

«В рамках повторной оценки рисков … 12 февраля … было принято решение … перевести проект C2AIR в статус „приостановлено“». В течение всего лета 2024 года специальная рабочая группа лихорадочно трудилась, с тем чтобы «определить варианты с меньшим риском, 10 сентября группа представила свои выводы на внеочередном заседании комитета по надзору за реализацией этого проекта». Тот день стал воистину «черным днем» для армейского руководства: им пришлось осознать, что риски, связанные с проектом C2AIR, не уменьшились, а, наоборот, возросли.

«Новая оценка выявила факт наличия ещё более значительных рисков, особенно что касается координации взаимодействия программы SkyView от компании Thales и новой швейцарской цифровой платформой. Нынешние длительные сроки поставки необходимого IT-оборудования оказывают дополнительное негативное влияние на весь проект. Поэтому в сентябре надзорный комитет принял решение, что проект C2AIR должен оставаться в статусе «приостановлен» (Suspend)». По словам военного руководства, в настоящее время ведется поиск выхода из ситуации, итоговые результаты ожидаются к концу 2024 года.

«Проект приостановлен»

Две недели назад Томас Зюссли, «шеф армии» (высшая военная должность в Швейцарии в мирное время), сообщил об этом решении на заседании парламентской «Финансовой делегации», состоящей из шести человек и курирующей весь проект. Ее председатель, Петер Хегглин (Peter Hegglin), депутат Совета кантонов (малая палата парламента) от организации партии «Центр» (Mitte) кантона Цуг, говорит, что всю эту информацию мы получили и, конечно же, тут запросили в МО дополнительную информацию.

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Другими словами, работа над проектом была окончательно «приостановлена» до тех пор, пока не будет получена достаточная информация обо всех необходимых корректировках. Председатель «финансовой делегации» Петер Хегглин, понятное дело, весьма встревожен: «Меня беспокоят вообще любые проекты, статус реализации которых из положения «зеленый свет» переведен в положение «желтый свет», не говоря уже о «красном» светофоре». В особенной степени он и его «Делегация» обеспокоены постоянными переносами сроков ввода в эксплуатацию всего проекта C2AIR, тем более что и сами Вооруженные силы подтверждают, что изначально намеченный срок (конец 2027 года), намеченный в 2023 году, соблюсти вряд ли удастся.

Изначально планировалось осуществить запуск проекта в 2025 году, но теперь, по имеющимся оценками, произойдет это самое раннее в 2030 году — на пять лет позже, чем планировалось. ВВС страны оказываются тем самым в более чем сложном положении, ведь чем дольше придется продолжать эксплуатацию устаревших систем Ralus и Lunas, тем выше риск того, что вся эта система однажды разом выйдет из строя.

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Поэтому сейчас комитет по надзору за реализацией проекта C2AIR поручил принять меры по продлению срока надёжного использования старых систем Ralus и Lunas. Предполагается, что они смогут оставаться в эксплуатации до 2029 года. В то же самое время военное руководство вынуждено признать, что «внезапный отказ всех этих систем возможен уже сегодня, пусть даже такой сценарий и носит очень маловероятный характер». Впрочем, ВС Швейцарии заверяют, что приняты все меры для того, чтобы ВВС могли продолжать выполнять свою оборонную миссию даже в случае тотального сбоя. О каких именно мерах идет речь? Военная тайна!

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