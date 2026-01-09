The Swiss voice in the world since 1935
Новости

В банковской сфере Швейцарии меньше вакансий и больше безработных

Сокращение возможностей трудоустройства и увеличение числа безработных в банковском секторе
Крупнейшие банки страны публикуют всё меньше вакансий, тогда как число безработных, ранее работавших в банковской отрасли, заметно увеличивается. Keystone-SDA

Положение на рынке труда с точки зрения банковских служащих в Швейцарии остаётся напряжённым. Крупнейшие банки страны публикуют всё меньше вакансий, тогда как число безработных, ранее работавших в банковской отрасли, заметно увеличивается.

3 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

В настоящее время 10 крупнейших швейцарских банков разместили на своих сайтах в общей сложности 505 вакансий. По сравнению с концом ноября 2025 года это на девять предложений, то есть на 2%, больше. Таковы данные портала Indeed, который по заказу агентства AWP регулярно отслеживает объявления о вакансиях, размещенных ведущими финансовыми институтами страны.

Однако увеличение числа вакансий не меняет в целом сложной ситуации на рынке труда. Год назад портал Indeed фиксировал у крупнейших банков Швейцарии по меньшей мере 570 открытых позиций, а два года назад свыше 900 позиций. Особенно отчётливо сжатие рынка проявляется в отношении банка UBS: на фоне интеграции в его структуру остатков Credit Suisse банк активно сокращает персонал, и за последний год число вакансий на его сайте уменьшилось примерно вдвое.

Одновременно со снижением числа вакансий увеличивается в банковской сфере и количество зарегистрированных безработных. Так, в кантоне Цюрих в ноябре было зарегистрировано 1 300 безработных, ранее занятых в банковском секторе, что на 20% больше, чем годом ранее. Таковы данные Кантонального ведомства по вопросам труда и занятости (Amt für Arbeit). По данным Госсекретариата по экономике (Staatssekretariat für Wirtschaft, Seco, подразделение Минэкономики страны) по всей стране в ноябре 2025 года было зарегистрировано 3 975 безработных, ранее трудившихся в банках.

По сравнению с ноябрём 2024 года это означает рост на 18%, а по сравнению с ноябрём 2023 года — почти на 50%. Масштаб безработицы в банковской отрасли достигает показателя в 3,1% и тем самым превышает общий показатель по стране, который сейчас равен 2,9%. Ожидается, что в ближайшие месяцы число безработных в банковском секторе продолжит увеличиваться. В скором времени должен завершиться перевод всех клиентских отношений банка Credit Suisse в экосреду UBS.

После этого значительная часть интеграционных команд, вероятно, окажется невостребованной, что может привести к новым сокращениям. Глава группы UBS Сержио Эрмотти (Sergio Ermotti) уже вскоре после поглощения Credit Suisse заявлял, что в рамках интеграции структур двух банков до конца 2026 года в Швейцарии в финансово-банковской области будет упразднено около 3 000 рабочих мест.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Новости

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

