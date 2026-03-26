В Женеве впервые в мире перевезли частицы антиматерии

В Европейском центре ядерных исследований (CERN) в Женеве впервые в мире по автодороге перевезли антиматерию. Испытание, проведённое во вторник 24 марта 2026 годв на территории этого исследовательского центра, должно подтвердить, что такие античастицы вполне можно безопасно транспортировать.

В Европейском центре ядерных исследований (CERN) в Женеве впервые в мире по автодороге перевезли антиматерию. Испытание, проведённое во вторник 24 марта на территории этого исследовательского центра, должно было показать, что такие античастицы можно безопасно транспортировать. В ходе эксперимента учёные перевезли 92 антипротона на расстояние пяти километров. Как сообщили в CERN в ответ на запрос агентства Keystone-SDA, столь «крайне малое количество» антипротонов не представляло никакой опасности для окружающей среды. Антиматерия — это своего рода зеркальная версия обычной материи.

При их соприкосновении они взаимно уничтожаются, высвобождая энергию. Для перевозки антиматерии учёные разработали специальный контейнер. Частицы антиматерии удерживались в так называемой «ловушке Пеннинга» (Penning trap) в условиях высокого вакуума при температуре минус 268 градусов Цельсия. Если бы во время перевозки ловушка вышла из строя, то, по данным CERN, высвободившаяся энергия составила бы примерно одну миллионную долю джоуля. Остается вопрос: зачем все это понадобилось? Тогда для начала немного техники.

Что такое антиматерия?

Это противоположность обычной материи, своего рода её зеркальное отражение. Из обычной материи состоят Вселенная и мы сами. Антиматерия — самый дорогой материал в мире. Причина в том, что её производство чрезвычайно сложно, а сама она крайне нестабильна: как только антиматерия соприкасается с обычной материей, они взаимно уничтожаются. Поэтому антиматерию необходимо держать в строго изолированном состоянии. Для получения антиматерии нужен мощный ускоритель частиц.

CERN использует для этого так называемый Протонный синхротрон (Proton Synchrotron), работающий с 1959 года. В нём протоны разгоняют до высоких энергий и направляют на металлическую мишень. При столкновении возникают протоны и их античастицы — антипротоны. Без мощных магнитов эти частицы сразу уничтожили бы друг друга: магниты же словно разводят их по разным углам ринга и не дают им вновь столкнуться. Для хранения антипротонов в CERN разработали специальный контейнер размером примерно со шкаф. Внутри антипротоны удерживаются в вакууме и с помощью магнитов находятся во взвешенном состоянии. Для этого магниты необходимо охлаждать до минус 268 градусов Цельсия. Именно поэтому перевозка антиматерии настолько сложна.

Поставки в Германию

На то, чтобы сделать транспортировочный контейнер для антиматерии достаточно компактным и при этом надёжным, ушли годы. Но зачем вообще понадобилось перевозить её? CERN — главный мировой центр по её производству. Однако для получения антиматерии нужны мощные магниты, а они создают помехи и не дают проводить сверхточные измерения. Поэтому учёные решили физически отделить производство от последующих экспериментов: производить антиматерию в CERN, а затем доставлять её в другие лаборатории, где условия лучше подходят для точных исследований. Через несколько лет CERN рассчитывает начать такие поставки в лаборатории Германии.

Опасна ли такая перевозка? Примерно полграмма антиматерии достаточно, чтобы достичь мощности атомной бомбы. Но до таких количеств CERN пока бесконечно далекВнешняя ссылка. Если бы центр продолжал производить антиматерию нынешними темпами, то на получение половины грамма ушли бы сотни миллионов лет. В этот раз CERN перевёз только 92 антипротона. Если выразить их массу в граммах, то первая значащая цифра появится лишь в 23-м знаке после запятой. Но даже если бы эксперимент и закончился неудачей, то высвободившаяся энергия была бы меньше, чем энергия одного взмаха крыльев комара.

Антиматерия может стать ключом к лучшему пониманию нашей Вселенной. До сих пор остаётся загадкой, почему сегодня во Вселенной почти не осталось антиматерии. Согласно наиболее распространённым теориям, при Большом взрыве антиматерии и обычной материи должно было бы возникнуть поровну. Если бы это равновесие было абсолютно точным, они сразу уничтожили бы друг друга. Тогда сегодня не существовало бы ни звёзд, ни планет, ни нас самих. Почему же это равновесие, по-видимому, оказалось нарушено и почему небольшое количество материи, из которого возникла наша Вселенная, всё-таки сохранилось, до сих пор остаётся открытым вопросом.

Как мы используем ИИ Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch.

