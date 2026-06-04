В Швейцарии на высоте более 3000 метров построили башню Titlis Tower

На горе Титлис в кантоне Обвальден открылась башня Titlis Tower, призванная привлечь в регион ещё больше гостей. Keystone-SDA

На горе Титлис в швейцарском кантоне Обвальден открылась башня Titlis Tower, призванная привлечь в регион ещё больше гостей.

5 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Swiss ski resort opens tower at 3,020 metres above sea level Читать далее Swiss ski resort opens tower at 3,020 metres above sea level

Français fr Engelberg: tour habitable ouverte au Titlis à 3020m d’altitude Оригинал Читать далее Engelberg: tour habitable ouverte au Titlis à 3020m d’altitude

О чём идет речь? Компания Titlis Bergbahnen, оператор горных канатных дорог региона горы Титлис в кантоне Обвальден, ввела в строй башню Titlis Tower. На самом деле это старая радиорелейная башня, расположенная на высоте более 3 тыс метров над уровнем моря и реконструированная по проекту знаменитого швейцарского архитектурного бюро Herzog & De Meuron. Новую достопримечательность её создатели уже называют «самой высоко расположенной башней Европы».

Что находится в башне? Авторы проекта говорят не просто о некой инженерной конструкции, а о туристическом объекте, гарантирующем «незабываемые впечатления». На верхнем уровне башни, под антеннами, расположена смотровая площадка, откуда открывается круговой вид на горы. Ниже находятся ресторан и бутик бренда Rolex. Чтобы всё это разместить, первоначальную стальную конструкцию антенной башни дополнили новыми лестницами, лифтами и двумя горизонтальными пространственными объёмами.

На верхнем уровне башни, под антеннами, расположена смотровая площадка, откуда открывается круговой вид на горы. Keystone / Urs Flueeler

Во что обошелся проект? Проект реконструкции башни компания Titlis Bergbahnen совместила со строительством новой верхней станции канатной дороги. Общая стоимость проекта составляет 150 млн франков. Новую горную станцию планируют достроить к 2029 году. Председатель совета директоров компании Ханс Викки (Hans Wicki) говорит, что проект идёт по плану как по срокам, так и по расходам.

Зачем это нужно? Многие швейцарские горные канатные дороги всё активнее делают ставку не только на зимний сезон, но и на летний туризм. В условиях постепенного изменения базовых климатических показателей это должно помочь им выжить в новых экономических условиях. В официальном сообщении Titlis Bergbahnen, на которое ссылается телеканал SRFВнешняя ссылка, говорится, что компания хочет «укрепить позиции региона горы Титлис в качестве международного круглогодичного туристического направления». Благодаря башне и новой горной станции она рассчитывает ежегодно привлекать в регион около 400 тыс. дополнительных посетителей.

Новую достопримечательность её создатели уже называют «самой высоко расположенной башней Европы». Keystone / Urs Flueeler

Юрг Штеттлер (Jürg Stettler) из Высшей школы прикладных наук Люцерна (Hochschule Luzern) говорит, что сегодня в горах уже недостаточно давать людям просто снег и живописные виды. «Очевиден тренд на расширение индивидуального опыта», — говорит он. Юрг Штеттлер говорит, что в сезоне 2014/2015 годов канатные дороги уже фиксировали примерно столько же посещений, сколько и сегодня. «И если посмотреть в целом, то за 10 лет никакого прогресса зафиксировано не было», — говорит он. Но в целом эта задача (400 тыс. дополнительных посетителей в год) выполнима: «Если эту цель хотят достичь к 2040 году, то это означает рост на два процента в год. Это возможно».

Проект реконструкции башни компания Titlis Bergbahnen совместила со строительством новой верхней станции канатной дороги. Общая стоимость проекта составляет 150 млн франков. Keystone / Urs Flueeler

Что говорят защитники природы? Природоохранные организации уже давно с тревогой смотрят на наращивание туристической инфраструктуры в швейцарских горах. Поэтому они внимательно следят и за этим проектом. Как говорит Юлиан Юнкер (Julian Junker) из организации WWF Zentralschweiz, он находится в контакте с компанией Titlis Bergbahnen, а компания со своей стороны пообещала в качестве компенсационных мер демонтировать один горнолыжный подъёмник и убрать из горной зоны старые бетонные основания прежних сооружений. Кроме того, компания обещает сделать более удобной и привлекательной поездку на Титлис общественным транспортом. Юлиана Юнкера тем не менее беспокоит сама цель — и дальше увеличивать число гостей региона. «Чем больше людей приезжает в наши горы, тем более сильное давление оказывается на природу», — говорит он. Поэтому, по его словам, особенно важно заранее чётко маркировать природоохранные зоны.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Швейцарские странности В Церматте представили проект 260-метровой жилой башни Lina Peak Этот контент был опубликован на Проект, от которого кружится голова: небоскреб в горах — безумие или этот девелопер просто опережает свое время? Читать далее В Церматте представили проект 260-метровой жилой башни Lina Peak

Как мы используем ИИ Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.

Показать больше

Показать больше Демография Кратко общественные темы от swissinfo.ch Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется. Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch