В Швейцарии увеличивается спрос на киберстрахование
Число кибератак на цели в Швейцарии продолжает увеличиваться. Одновременно расширяется и рынок киберстрахования: за последние четыре года объём страховых взносов в этой области увеличился втрое.
Как сообщает Швейцарская ассоциация страховщиков (Schweizerischer Versicherungsverband, SVV), такую страховку оформили уже более 400 000 частных лиц и около 67 000 компаний. Среди крупных компаний застрахована примерно половина, тогда как среди малых и средних предприятий (МСП / KMU) — лишь от 5 до 10%.
Киберстрахование покрывает как прямые убытки самого страхователя, так и ущерб, причинённый третьим лицам. Речь идёт, например, о краже зашифрованных данных или о вынужденной остановке работы компании. При этом требования о выкупе и убытки, связанные с вооружёнными конфликтами, как правило, такой страховкой не покрываются.
Число кибератак в стране в 2025 году увеличилось ещё на 3%. В этих условиях федеральные власти и ряд организаций запустили месячную информационную кампанию, цель которой — повысить осведомлённость общества о рисках, связанных с киберугрозами.
Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch.
