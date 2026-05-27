В Швейцарии увеличивается спрос на киберстрахование

Число кибератак на цели в Швейцарии продолжает увеличиваться. Одновременно расширяется и рынок киберстрахования: за последние четыре года объём страховых взносов в этой области увеличился втрое.

Как сообщает Швейцарская ассоциация страховщиков (Schweizerischer Versicherungsverband, SVV), такую страховку оформили уже более 400 000 частных лиц и около 67 000 компаний. Среди крупных компаний застрахована примерно половина, тогда как среди малых и средних предприятий (МСП / KMU) — лишь от 5 до 10%.

Киберстрахование покрывает как прямые убытки самого страхователя, так и ущерб, причинённый третьим лицам. Речь идёт, например, о краже зашифрованных данных или о вынужденной остановке работы компании. При этом требования о выкупе и убытки, связанные с вооружёнными конфликтами, как правило, такой страховкой не покрываются.

Число кибератак в стране в 2025 году увеличилось ещё на 3%. В этих условиях федеральные власти и ряд организаций запустили месячную информационную кампанию, цель которой — повысить осведомлённость общества о рисках, связанных с киберугрозами.

Как мы используем ИИ Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.

