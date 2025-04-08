За чертой бедности находится каждый 12 житель Швейцарии

Как и прежде, в наибольшей степени от бедности страдают одинокие люди, неполные семьи с маленькими детьми, а также безработные и лица с низким уровнем трудовой квалификации. Keystone-SDA

В 2023 году доля бедных в населении Швейцарии осталась стабильной, составив 8,1%. Как и прежде, в наибольшей степени от бедности страдают одинокие люди, неполные семьи с маленькими детьми, а также безработные и лица с низким уровнем трудовой квалификации.

1 минута

Показать больше

Показать больше Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку И получайте каждый понедельник наш обзор самых интересных материалов о постсоветском пространстве. Читать далее Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку

Показатель бедности практически не изменился по сравнению с 2022 годом (тогда он составлял 8,2%). Таковы данные, опубликованные в понедельник, 31 марта 2025 года, Федеральным ведомством статистики (BFS). При этом доля бедных среди лиц с постоянной работой выросла до 4,4% (это примерно 176 000 человек) — что выше, чем в 2022 году (3,8%) и 2021 году (4,2%).

Давайте подумаем?

Показать больше

Показать больше 6000 франков в месяц в Швейцарии: это много или мало? Этот контент был опубликован на Чтобы понять финансовую ситуацию, стоит для начала составить примерный месячный бюджет на одного взрослого швейцарца. Читать далее 6000 франков в месяц в Швейцарии: это много или мало?

Порог бедности в стране определяется по методологии Швейцарского Постоянного совещания (Конференции) учреждений социального обеспечения (Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe, SKOS). В 2023 году он составлял в среднем 2 315 швейцарских франков в месяц для одинокого взрослого и 4 051 франк для семьи из двух взрослых с двумя детьми.

Интерес представляют дополнительные индикаторы. В течение 12 месяцев, предшествовавших очередному докладу с цифрами по бедности, 6,3% населения имели как минимум два вида просроченной задолженности, а 5,5% были вынуждены по причине нехватки средств отказаться от покупки важных товаров, от медицинских или социальных услуг, а также от участия в общественной жизни.

Показать больше

Показать больше Кратко общественные темы от swissinfo.ch Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется. Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch