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За чертой бедности находится каждый 12 житель Швейцарии

Как и прежде, в наибольшей степени от бедности страдают одинокие люди, неполные семьи с маленькими детьми, а также безработные и лица с низким уровнем трудовой квалификации.
Как и прежде, в наибольшей степени от бедности страдают одинокие люди, неполные семьи с маленькими детьми, а также безработные и лица с низким уровнем трудовой квалификации. Keystone-SDA

В 2023 году доля бедных в населении Швейцарии осталась стабильной, составив 8,1%. Как и прежде, в наибольшей степени от бедности страдают одинокие люди, неполные семьи с маленькими детьми, а также безработные и лица с низким уровнем трудовой квалификации.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo
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Показатель бедности практически не изменился по сравнению с 2022 годом (тогда он составлял 8,2%). Таковы данные, опубликованные в понедельник, 31 марта 2025 года, Федеральным ведомством статистики (BFS). При этом доля бедных среди лиц с постоянной работой выросла до 4,4% (это примерно 176 000 человек) — что выше, чем в 2022 году (3,8%) и 2021 году (4,2%).

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Порог бедности в стране определяется по методологии Швейцарского Постоянного совещания (Конференции) учреждений социального обеспечения (Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe, SKOS). В 2023 году он составлял в среднем 2 315 швейцарских франков в месяц для одинокого взрослого и 4 051 франк для семьи из двух взрослых с двумя детьми.

Интерес представляют дополнительные индикаторы. В течение 12 месяцев, предшествовавших очередному докладу с цифрами по бедности, 6,3% населения имели как минимум два вида просроченной задолженности, а 5,5% были вынуждены по причине нехватки средств отказаться от покупки важных товаров, от медицинских или социальных услуг, а также от участия в общественной жизни.

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