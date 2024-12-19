Медиаграмотность населения Швейцарии находится на низком уровне
Медиаграмотность населения Швейцарии – на низком уровне. Таковы результаты исследования, проведенного по заказу Федерального Ведомства Швейцарии по делам коммуникации и связи (BAKOM).
Медиаграмотность населения Швейцарии находится на низком уровне. Таковы результаты исследования, проведенному по заказу Федерального Ведомства Швейцарии по делам коммуникации и связи (BAKOM, подразделение Министерства экологии, энергетики, транспорта и коммуникаций UVEK).
Многие респонденты, например, затрудняются различать информацию, комментарий и рекламу. Социометрическое исследование «Медиаграмотность населения Швейцарии» (Die Medienkompetenz der Schweizer Bevölkerung) было по заказу Федерального Ведомства по делам коммуникации и связи (BAKOM) выполнено компанией Politools. Швейцарские респонденты набрали в среднем чуть менее 6 баллов из 19 возможных, что соответствует менее трети от общего количества возможных пунктов.
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По данным BAKOM это было первое систематическое исследование степени медийной грамотности всего взрослого населения Швейцарии. В режиме онлайн в рамках репрезентативного исследования, проведенного в немецко- и франкоязычной Швейцарии, были опрошены около 3 000 человек. Респонденты должны были, например, классифицировать различные новостные сообщения в зависимости от их политической и социальной значимости.
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