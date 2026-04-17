На швейцарском рынке доминирует глобальная музыка

Среди альбомов наибольший успех в 2025 году имел Bad Bunny со своей пластинкой в жанре латино-рэпа Debí Tirar Más Fotos. Keystone-SDA

Швейцарский рынок звукозаписи завершил 2025 год снова в плюсе: общий оборот составил 259 миллионов франков, что заметно больше, чем годом ранее.

3 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en International music dominates Swiss recording market Читать далее International music dominates Swiss recording market

Deutsch de Internationale Musik dominiert auf dem Schweizer Tonträgermarkt Оригинал Читать далее Internationale Musik dominiert auf dem Schweizer Tonträgermarkt

Швейцарский рынок звукозаписи завершил 2025 год снова в плюсе: общий оборот составил 259 млн франков, что заметно больше, чем годом ранее. В 2015 году музыкальный рынок страны достиг «дна», но в последующие 10 лет он развивался медленно, но верно. В 2025 году по сравнению с предыдущим годом швейцарский музыкальный рынок увеличил оборот на 4%. Об этом сообщила отраслевая ассоциация швейцарских музыкальных лейблов Ifpi.Внешняя ссылка

Показать больше

Виниловые пластинки снова вернулись в Швейцарию

Примечательно, что продажи виниловых пластинок впервые с 2021 года вновь показали «явный рост» почти на 20%. Но при этом, что неудивительно, ситуацию на рынке по-прежнему определяет цифровой стриминг: в 2025 году его доля на рынке превысила 90%. Если посмотреть на динамику за последние 10 лет, музыкальный рынок Швейцарии вырос почти на 80% в том числе за счет утроения доходов от цифровых форматов. Отраслевая ассоциация Ifpi считает, что музыкальная индустрия «может смотреть в будущее с оптимизмом».

Показать больше

Группа Hecht стала триумфатором на Swiss Music Awards

Новые источники дохода

В последние годы появились и новые источники дохода, например, за счёт использования песен в социальных сетях. Кроме того, многие музыкальные лейблы начали заключать лицензионные соглашения на использование их музыки с целью обучения систем искусственного интеллекта. «Целенаправленное и ответственное лицензирование музыки для нужд ИИ не только открывает музыкантам новые источники дохода, но и эффективно защищает их от размывания художественной индивидуальности и от злоупотреблений», — заявил управляющий директор Ifpi Лоренц Хаас (Lorenz Haas).

От Bad Bunny до Trauffer

По данным Ifpi, жители Швейцарии в 2025 году слушали прежде всего американский и британский поп. Среди самых заметных хитов года были песня Apt. в исполнении Розэ (Rosé) и Бруно Марса (Bruno Mars), а также Die With A Smile Леди Гаги (Lady Gaga) и Бруно Марса. Абсолютным лидером стала композиция Ordinary Алекса Уоррена (Alex Warren).

Внешний контент

Среди альбомов наибольший успех в 2025 году имел Bad Bunny со своей пластинкой в жанре латино-рэпа Debí Tirar Más Fotos. Она в швейцарском альбомном чарте заняла первое место. Но и швейцарская музыка на немецком диалекте вошла в число самых успешных альбомов года: группа Patent Ochsner с альбомом Tag & Nacht («День и Ночь») поднялась на третье место, а этно-поп-исполнитель Trauffer с альбомом Heubode («Сеновал») занял шестую строчку годового рейтинга.

Показать больше

Что происходит на музыкальном рынке Швейцарии

Как мы используем ИИ Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.

Показать больше

Кратко о Культуре от swissinfo.ch

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch