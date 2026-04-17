На швейцарском рынке доминирует глобальная музыка
Швейцарский рынок звукозаписи завершил 2025 год снова в плюсе: общий оборот составил 259 млн франков, что заметно больше, чем годом ранее. В 2015 году музыкальный рынок страны достиг «дна», но в последующие 10 лет он развивался медленно, но верно. В 2025 году по сравнению с предыдущим годом швейцарский музыкальный рынок увеличил оборот на 4%. Об этом сообщила отраслевая ассоциация швейцарских музыкальных лейблов Ifpi.Внешняя ссылка
Виниловые пластинки снова вернулись в Швейцарию
Примечательно, что продажи виниловых пластинок впервые с 2021 года вновь показали «явный рост» почти на 20%. Но при этом, что неудивительно, ситуацию на рынке по-прежнему определяет цифровой стриминг: в 2025 году его доля на рынке превысила 90%. Если посмотреть на динамику за последние 10 лет, музыкальный рынок Швейцарии вырос почти на 80% в том числе за счет утроения доходов от цифровых форматов. Отраслевая ассоциация Ifpi считает, что музыкальная индустрия «может смотреть в будущее с оптимизмом».
Группа Hecht стала триумфатором на Swiss Music Awards
Новые источники дохода
В последние годы появились и новые источники дохода, например, за счёт использования песен в социальных сетях. Кроме того, многие музыкальные лейблы начали заключать лицензионные соглашения на использование их музыки с целью обучения систем искусственного интеллекта. «Целенаправленное и ответственное лицензирование музыки для нужд ИИ не только открывает музыкантам новые источники дохода, но и эффективно защищает их от размывания художественной индивидуальности и от злоупотреблений», — заявил управляющий директор Ifpi Лоренц Хаас (Lorenz Haas).
От Bad Bunny до Trauffer
По данным Ifpi, жители Швейцарии в 2025 году слушали прежде всего американский и британский поп. Среди самых заметных хитов года были песня Apt. в исполнении Розэ (Rosé) и Бруно Марса (Bruno Mars), а также Die With A Smile Леди Гаги (Lady Gaga) и Бруно Марса. Абсолютным лидером стала композиция Ordinary Алекса Уоррена (Alex Warren).
Среди альбомов наибольший успех в 2025 году имел Bad Bunny со своей пластинкой в жанре латино-рэпа Debí Tirar Más Fotos. Она в швейцарском альбомном чарте заняла первое место. Но и швейцарская музыка на немецком диалекте вошла в число самых успешных альбомов года: группа Patent Ochsner с альбомом Tag & Nacht («День и Ночь») поднялась на третье место, а этно-поп-исполнитель Trauffer с альбомом Heubode («Сеновал») занял шестую строчку годового рейтинга.
Что происходит на музыкальном рынке Швейцарии
Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.
