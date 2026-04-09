Общественные СМИ Швейцарии убыточны

В 2025 году компания SRG зафиксировала убыток в размере 2,9 млн швейцарских франков. Keystone-SDA

Швейцарская общественная телерадиокомпания SRG завершила прошлый год с убытком в 2,9 млн швейцарских франков. Как сообщила компания в среду 8 апреля 2026 года, причинами стали снижение поступлений за счет медиапошлины Serafe, падение рекламных доходов и увеличение операционных расходов.

Общий объём доходов SRG, компании, в состав которой входит и портал Swissinfo, составил 1,56 млрд франков, что на 2,9 млн франков меньше, чем в 2024 году. Поступления от сбора Serafe сократились на 33,4 млн франков, рекламные доходы упали ещё на 4,1 млн. Частично эти потери удалось компенсировать за счёт спонсорских поступлений, связанных с крупными спортивными событиями года, а также с конкурсом «Евровидение», который проходил в Базеле.

Операционные расходы выросли на 11,4 млн франков. Это связано прежде всего с тем, что медиахолдингу SRG пришлось отложить про запас больше средств на предстоящие расходы в рамках реструктуризации всей компании. При этом расходы на персонал, напротив, сократились на 15,6 млн франков. Это произошло после того, как общая численность сотрудников компании была уменьшена на 248 ставок (полная занятость), то есть на 4,3%.

Как мы используем ИИ Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.

