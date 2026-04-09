Общественные СМИ Швейцарии убыточны

В 2025 году SBC зафиксировала убыток в размере 2,9 млн швейцарских франков
Keystone-SDA

Швейцарская общественная телерадиокомпания SRG завершила прошлый год с убытком в 2,9 млн швейцарских франков. Как сообщила компания в среду 8 апреля 2026 года, причинами стали снижение поступлений за счет медиапошлины Serafe, падение рекламных доходов и увеличение операционных расходов.

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Общий объём доходов SRG, компании, в состав которой входит и портал Swissinfo, составил 1,56 млрд франков, что на 2,9 млн франков меньше, чем в 2024 году. Поступления от сбора Serafe сократились на 33,4 млн франков, рекламные доходы упали ещё на 4,1 млн. Частично эти потери удалось компенсировать за счёт спонсорских поступлений, связанных с крупными спортивными событиями года, а также с конкурсом «Евровидение», который проходил в Базеле.

Операционные расходы выросли на 11,4 млн франков. Это связано прежде всего с тем, что медиахолдингу SRG пришлось отложить про запас больше средств на предстоящие расходы в рамках реструктуризации всей компании. При этом расходы на персонал, напротив, сократились на 15,6 млн франков. Это произошло после того, как общая численность сотрудников компании была уменьшена на 248 ставок (полная занятость), то есть на 4,3%.

Альберт Рост SRG-Initiative

Показать больше

Швейцарская политика

Шесть выводов по итогам референдума о финансировании общественных СМИ

Этот контент был опубликован на Финансирование общественных СМИ в Швейцарии: шесть выводов по итогам референдума по инициативе «200 франков достаточно»

Читать далее Шесть выводов по итогам референдума о финансировании общественных СМИ

Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.

Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Показать больше

Демография

Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется.

Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

