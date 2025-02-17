События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Прогулка на Поклонной горе, на фоне Московского государственного университета, Москва. Некогда в вузах СССР преподавали научный коммунизм, вспоминает журналист Андрей Колесников в статье в швейцарской NZZ, а сегодня система образования снова превращается в инструмент власти. Keystone

О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

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Игорь Петров



Я руковожу редакцией и отвечаю за качество всех русскоязычных публикаций, перевод и адаптацию материалов на русский язык, а также за формирование общей информационной картины в соответствии с потребностями нашей аудитории. Изучал историю и социологию в Москве и журналистику в Швейцарии, специалист по германской и швейцарской истории и политике, служил два года в армии, работал 11 лет на дипломатической службе, преподавал в ряде вузов, автор ряда книг, в журналистике уже четверть века. Работаю в SWI с 2012 года. Людмила Клот

В качестве контент-менеджера веду в соцсетях аккаунты русскоязычной редакции. Пишу тексты, создаю иллюстрации и видео, чтобы донести нашу достоверную и сбалансированную информацию в наиболее интересной форме. Я уверена, что за мультимедиа - будущее. У меня диплом филолога и степень магистра в области медиа и коммуникаций. Работала в различных печатных и цифровых СМИ в России и Швейцарии. Присоединилась к русскоязычной редакции сайта SWI swissinfo.ch в момент её создания в 2013 году. Говорю на русском, английском, французском и немецком языках.

Сегодня в выпуске:

Победа у Владимира Путина уже почти в руках

Научный путинизм — главный предмет в вузах России

«Процесс сдачи Украины начался»

Мюнхенский мир для Украины

Администрация Трампа и Европа: климат отравлен

«Федеральный совет корректирует внешнеполитический курс Швейцарии»

Российская оппозиция после смерти Алексея Навального

Победа у Владимира Путина уже почти в руках

«Дональд Трамп делает Владимиру Путину подарок. Не успели начаться переговоры о прекращении войны в Украине, как президент США объявляет о двух крупных уступках». Таков комментарий швейцарского телеканала SRF. «Во-первых, Кремль теперь может рассчитывать на то, что Украине придется уступить России часть своей территории. Во-вторых, Соединенные Штаты практически не проявляют никакой готовности предоставить Киеву обязательные гарантии безопасности. Это позволило бы Владимиру Путину достичь своих военных целей: не только присоединить к России значительные территории своего меньшего соседа, но и получить рычаг для косвенного долгосрочного контроля над оставшейся частью Украины.

Даже если Европа заверит Украину в своей поддержке, отсутствие реального сдерживающего фактора означает, что угроза возобновления российской агрессии после передышки останется вполне реальной. В такой ситуации у Киева не останется иного выбора, кроме как подчиниться воле Москвы, что фактически приведет к утрате Украиной суверенитета и независимости. Это будет победа Владимира Путина в войне, которую он начал, не признавая Украину независимым государством.

Вопрос, который сейчас волнует все мировые столицы, состоит в следующем: каким образом подготовиться к некоторым из наиболее радикальных внешнеполитических идей Трампа? Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved.

Падение Трампа на колени перед Владимиром Путиным будет благосклонно воспринято в Кремле. Если Россия получит награду за свою агрессивную войну, нарушающую международное право, то это станет подтверждением того, что в современном мире действует право силы, а не сила права и что политические цели можно теперь опять достигать военным путем, причем практически безнаказанно. Украина станет далеко не единственной жертвой. Дональд Трамп обошел Евросоюз и украинцев, обратившись напрямую к Владимиру Путину, и таким образом он возвращает Европу к временам, когда две сверхдержавы решали судьбы целых народов.

Но именно к такому мировому порядку и стремится Кремль с момента первого президентского срока Путина. Именно это требование и скрывается за его концепцией «многополярного мира», которая на деле служит оправданием российского империализма. Владимир Путин рассматривает территории бывшей Российской империи в качестве сферы своего влияния. Дональд Трамп, похоже, разделяет этот взгляд — или, по крайней мере, считает, что вполне достаточно договоренности между США и Россией, а интересы затронутых стран вообще не имеют никакого значения. Страны Кавказа, Центральной Азии и Балтии — это суверенные государства со своими национальными интересами и населением, которое имеет право на собственное мнение.

Однако все они вынуждены будут теперь жить с осознанием того, что Россия может попытаться однажды подчинить их своей воле силой, особенно если они не согласятся подчинить свои интересы интересам Москвы. Литва, Латвия и Эстония являются членами НАТО, и вступили они в Альянс именно из-за страха перед возвращением российских войск на их территорию. Политика Дональда Трампа в отношении европейских союзников не просто ставит под сомнение сдерживающий эффект НАТО — она делает триумф Владимира Путина, выходящий далеко за пределы украинского вопроса, вполне возможным».

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Научный путинизм — главный предмет в вузах России

«Индоктринация молодежи «путинизмом» стала одной из главных задач российской системы образования». Материал на эту тему российского политического обозревателя Андрея Колесникова помещает швейцарская газета NZZ. «Несколько лет назад я разговаривал со студентами русского происхождения в Университете города Фрибур (Швейцария) и рассказал им, что в 1980-х годах обязательным предметом в вузах СССР был «научный коммунизм». Их реакция — смех и недоверие. «Коммунизм? Научный?» Прошло тридцать лет, и в университетах России появилась новая дисциплина — «основы российской государственности».

Это своеобразный «научный путинизм», утверждающий особый путь русского народа и его мессианскую роль как «государственной цивилизации». В отличие от марксизма, он основан на теориях маргинальных мыслителей, обслуживающих интересы власти. Ранее подобные идеи распространяли национал-патриотические издания, теперь они стали частью государственной политики. В вузах введены «этические кодексы», запрещающие критику власти, а в некоторых теперь есть представители Русской православной церкви. Академическая свобода исчезает, лучшие преподаватели уходят или эмигрируют. Качественное образование сохраняется очагами, благодаря отдельным ректорским решениям или авторитету профессоров.

«Индоктринация молодежи «путинизмом» стала одной из главных задач российской системы образования». Keystone

Так, Европейский университет в Санкт-Петербурге и Российская экономическая школа продолжают работу, несмотря на потери в кадрах. Московская высшая школа социальных и экономических наук сменила руководство и потеряла значительную часть преподавателей. Российский государственный гуманитарный университет откровенно сдаёт позиции: Высшую политическую школу имени Ивана Ильина там возглавляет Александр Дугин, а учебный процесс включает предмет «вестерноведение», нацеленный на дискредитацию Запада.

При этом путинскому режиму прежде всего нужны технические специалисты, а не гуманитарии. Высшее образование намеренно дискредитируется, с тем чтобы как можно меньше молодых выпускников избегали призыва в армию. Советник президента Владимир Мединский заявил, что 11-й класс — «непозволительная роскошь». С 2026 года Россия окончательно отказывается от Болонской системы в пользу «уникальной» национальной модели, но с сохранением двухуровневого образования. Формально бакалавриат и специалитет останутся, но академическая автономия вузов исчезает. Я часто бываю в кафе в университетском районе Москвы.

Находясь среди студентов, сосредоточенных на учебе, я выгляжу как один из них — разница лишь в возрасте. Но государство поставило на мне клеймо «иностранного агента», запретив преподавать. Многие из этих молодых людей уедут учиться за границу, как мой сын. Возможно, они когда-нибудь вернутся, чтобы восстанавливать страну. Но сейчас система образования превращается в инструмент власти, а вузы и университеты теряют свою роль пространства свободной мысли».

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«Процесс сдачи Украины начался»

«Победа Дональда Трампа на выборах предсказуемо изменила курс США в отношении Украины». На это указывает в своем редакционном комментарии ведущая газета Швейцарии NZZ. «В ходе предвыборной кампании он открыто заявлял, что судьба этой страны его не волнует, а расходы на поддержку Киева он считает напрасными. Теперь Трамп сделал первый шаг, договорившись с Владимиром Путиным о начале мирных переговоров, проходящих без участия Украины. Путин уже может мечтать о присутствии американского президента на торжествах в Москве. Фактически он реабилитирован, его военные преступления игнорируются. Новый министр обороны США Пит Хегсет прямо заявил в Европе, что Украина должна отказаться от территорий и не вступать в НАТО.

Более того, США теперь по факту отказываются от роли гаранта безопасности Европы, передавая всю инициативу европейцам. Это знаменует собой конец восьмидесятилетнего американского доминирования в регионе и ставит под угрозу само существование НАТО как единого Альянса. Москва добилась своего, и, вероятно, она потребует большего: не только замораживания войны, но и смены власти в Киеве и разоружения всей Украины. Возможно, Путин рассчитывает на полный контроль над страной, учитывая пассивность США и отсутствие четкой стратегии у Европы.

Если Европа хочет сдержать российскую агрессию, ей необходимо наращивать военные расходы, поддерживать оборонную промышленность, укреплять Украину и готовиться к созданию собственных сил обороны. Keystone

Трамп уже продемонстрировал свою неспособность к жестким переговорам. Белый дом стремится объявить о «прорыве» на переговорах, но их цели различны: Трамп хочет быстрой сделки, Путин — стратегического выигрыша. Россия может затянуть переговоры, повышая ставки и требуя отмены санкций, что приведет к «похабному» миру и к новому вторжению позже. Переговоры Байдена и Путина в 2021 году в Женеве стали прикрытием подготовки Кремлем войны. Трамп, встретившись с Ким Чен Ыном в 2018 году, заявлял потом об устранении ядерной угрозы, но северокорейская ядерная программа лишь с тех пор стала еще более активной.

Позиция Трампа в отношении России также слаба. Он не упомянул о продолжении военной помощи Украине, хотя именно она могла бы вынудить Кремль к реальным уступкам. В отличие от первого президентского срока, у Трампа нет сильных советников и нет внутрипартийной оппозиции. Он уволил специального посланника по Украине Кита Келлога, который выступал за поддержку Киева. В Республиканской партии почти не осталось голосов против умиротворения Москвы. Сенат утвердил бывшую журналистку телеканала Fox News Талси Габбард, известную своими пророссийскими взглядами, координатором работы разведки, а единственным республиканцем, проголосовавшим против, оказался 83-летний Митч Макконнелл.

Заполнить вакуум, оставленный США, придется Европе. Но без американского лидерства объединение европейских стран в сфере безопасности остается под большим вопросом. Попытки же США подать компромисс с Кремлем как дипломатический успех приведут лишь к нестабильности. Если Европа хочет сдержать российскую агрессию, ей необходимо наращивать военные расходы, поддерживать оборонную промышленность, укреплять Украину и готовиться к созданию собственных сил обороны. В противном случае континент рискует остаться заложником нестабильной ситуации в области безопасности на десятилетия вперед».

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Мюнхенский мир для Украины

«В преддверии Мюнхенской конференции по безопасности (МСК) планы президента США Дональда Трампа по Украине вызывают тревогу у американского истеблишмента». Об этом в своем комментарии пишет политический обозреватель телеканала SRF. «В интервью CNN бывший посол США в НАТО Иво Даалдер (Ivo Daalder) сравнивает «Мюнхен 2025» с «Мюнхеном 1938». Тогда, на конференции в Мюнхене, главы западноевропейских государств позволили канцлеру Германии Адольфу Гитлеру присоединить часть Чехословакии, полагая, что этим умиротворили его. Год спустя началась Вторая мировая война.

Иво Даалдер усматривает здесь исторические параллели. Дональд Трамп намерен заключить «мирный договор» с президентом России Владимиром Путиным, по которому Россия получит часть украинской территории. На предстоящей конференции в Мюнхене вице-президент США Джей Ди Вэнс (J. D. Vance) должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Разумеется, любые исторические аналогии условны, но сама возможность такой сделки уже вызывает в Европе опасения: уступки могут побудить Путина к новым агрессивным действиям.

Если это произойдет, часть ответственности неизбежно ляжет и на западноевропейские страны. Из года в год участники Мюнхенской конференции обсуждают необходимость общей политики безопасности, а также создания объединенных вооруженных сил. Однако конкретных шагов в этом направлении практически не последовало. Даже полномасштабное вторжение России в Украину, произошедшее всего через четыре дня после завершения Конференции в Мюнхене 2022 года, не стало тем «поворотным моментом», о котором тогда говорил канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Многие участники Мюнхенской конференци-2025 сохраняют слабую надежду, что «Мюнхен» не станет вновь синонимом провала миротворческих усилий и новой эскалации. SRF

Теперь Дональд Трамп предъявляет европейцам свои условия, не давая им места за столом переговоров. Независимо от позиции стран НАТО и ЕС он будет оказывать давление на Украину, требуя не только территориальных уступок, но и отказа даже от гипотетического членства в Альянсе (что и без того всегда оставалось маловероятным сценарием). Предполагается, что соблюдение режима прекращения огня будут контролировать европейские миротворческие силы. Однако, если они окажутся вовлечены в боевые действия с Россией, рассчитывать на помощь США они уже не смогут, — даже несмотря на обязательства по линии НАТО.

Украина, столкнувшись с военным давлением, в конечном итоге может не иметь другого выхода, кроме как согласиться на условия «мирного соглашения» Трампа. Европейцам же, вероятно, придется выбирать между двумя сомнительными альтернативами: либо они соглашаются на участие в этом соглашении, беря на себя риск отправки миротворцев, либо отказываются от этого и фактически оставляют Украину один на один с Россией».

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Администрация Трампа и Европа: климат отравлен

«Когда речь заходит о мире в Украине, позиции Европы и администрации Дональда Трампа резко расходятся. Более того, вице-президент США открыто и жестко критикует Европу. Конференция по безопасности в Мюнхене превращается в арену ожесточенного спора между западными союзниками», — отмечает политический обозреватель общественной телекомпании SRF. «Несмотря на все ожидания, представители США в Мюнхене не внесли ясности в свое видение перспектив мирного урегулирования в Украине. Вице-президент Джей Ди Вэнс (J.D. Vance) и государственный секретарь Марко Рубио (Marco Rubio) не сделали по этому вопросу никаких заявлений. Вопрос в том, намеренно ли они уходят от обсуждения или же сами еще не определились», — продолжает обозреватель.

«Влиятельный, но не всегда идущий в ногу с партийной линией республиканский сенатор Линдси Грэм (Lindsey Graham) считает, что лучший способ надавить на Путина — это пригрозить автоматическим принятием Украины в НАТО, если он нарушит возможные договоренности с Трампом. Комиссар ЕС по иностранным делам Кая Каллас (Kaja Kallas) заявила, что членство Украины в НАТО стало бы лучшей и самой экономически выгодной гарантией безопасности. В интервью швейцарской общественной телекомпании SRF немецкий политик от партии ХДС Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) поддержал эту точку зрения. «Украине нужна четкая перспектива членства в Европейском союзе и НАТО», — отметил он, раскритиковав позицию Вашингтона. «Новая администрация Трампа рассматривает Украину как разменную карту за столом переговоров, где сидят только Россия и США».

Складывается впечатление, что Белый дом не слишком заинтересован в диалоге с европейскими правительствами. Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер выразила сожаление в кулуарах конференции: «Конечно, я бы хотела провести переговоры с вице-президентом США. Но я была не единственной». Что касается «мирного плана Трампа», то она отметила: «Никто точно не знает, что он означает». Тем не менее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте (Mark Rutte) сохраняет оптимизм и убежден, что США и при Трампе останутся опорой Альянса.

При этом Джей Ди Вэнс не видит угроз демократии в США, но утверждает, что они есть в Европе. Канцлер Германии Олаф Шольц резко отверг заявления Вэнса, в которых тот выразил поддержку партии «Альтернатива для Германии» (AfD), и предостерег от любого внешнего вмешательства в предвыборную кампанию в Германии. Схожую позицию выразил кандидат в канцлеры от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц (Friedrich Merz). Сказать, что отношения между Европой и США переживают кризис, значит сильно преуменьшить масштабы разногласий», — резюмирует обозреватель телеканала SRF.

«Второй человек в Белом доме всего лишь выразил фундаментально либеральный принцип: не только прислушиваться к разным точкам зрения, но и отстаивать право людей их высказывать»: Карин Келлер-Зуттер. Keystone

Позже президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер дала интервью газете Le Temps, опубликованное в субботу, 15 февраля, в котором назвала речь вице-президента США Джей Ди Вэнса «призывом в защиту прямой демократии». По ее словам, Вэнс говорил о «либеральных ценностях», которые необходимо защищать и которые она разделяет. Среди них — свобода и право граждан выражать свое мнение. «Это был призыв в защиту прямой демократии. Именно так можно было эту (речь) истолковать», — заявила она. По ее словам, в этом смысле выступление Вэнса было «очень швейцарским». Кроме того, она подчеркнула, что второй человек в Белом доме выразил фундаментально либеральный принцип: не только прислушиваться к разным точкам зрения, но и отстаивать право людей их высказывать.

Эта оценка вызвала критику со стороны швейцарских «Зелёных» (GPS), которые в своем коммюнике заявили, что речь вице-президента США «не соответствовала ценностям и институтам Швейцарии». По их мнению, столь высокая оценка выступления Вэнса со стороны президента Швейцарии была «недостойной». Депутат от партии «Зелёные либералы» (GLP) и президент парламентской фракции партии Корина Гредиг (Corina Gredig) написала на платформе X, что называть речь Дж. Д. Вэнса «либеральной — это абсурд». По ее словам, диктатуры России и Китая представляют реальную угрозу свободе и демократии, а утверждение Вэнса о том, что главная угроза западной демократии исходит от нее самой, изнутри, является «очевидной тривиализацией авторитарных агрессоров».

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«Федеральный совет корректирует внешнеполитический курс Швейцарии»

Под таким заголовком публикует свой аналитический материал воскресная газета SonntagsZeitung. «Спустя восемь месяцев после мирной конференции на Бюргенштоке Швейцария частично отказывается от прежней поддержки Украины. МИД страны подчеркивает, что страна приветствует любую инициативу, ведущую к справедливому и прочному миру, в том числе и нынешнюю мирную инициативу США: «новый импульс», исходящий от Вашингтона, заслуживает внимания. МИД также положительно оценивает возобновление переговоров между США и Россией и надеется, что это приведет к прямому диалогу между Киевом и Москвой, настаивая на том, чтобы Украина участвовала в переговорах с самого начала. Такая позиция контрастирует с реакцией европейских стран, резко отвергших инициативу Дональда Трампа.

Пересмотр украинской политики Швейцарии позитивно восприняли в правых кругах. Депутат от Партии «Либералы» (FDP) Ханс-Петер Портманн назвал это «поворотом» и отметил, что Швейцария слишком поспешно поддержала Украину. Он считает, что войну нельзя завершить санкциями и военной помощью и что территориальные уступки в пользу России неизбежны. Депутат от Швейцарской народной партии (SVP) Роланд Рино Бюхель удивлен сменой позиции, так как три года Швейцария активно поддерживала Киев. Он считает, что игнорирование России было ошибкой, но при этом он скептически относится и к плану Трампа.

Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер также оказалась под огнем критики. Она назвала речь Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности «призывом в пользу прямой демократии». Keystone Pool / Laurent Gillieron

Тем не менее он приветствует любые попытки завершить войну, он уверен, что МИД теперь пытается восстановить репутацию страны в качестве нейтральной силы, с тем чтобы страна вновь могла выступать в качестве посредника. Кроме того, смена курса связана с внутренней политикой: в парламенте начинаются дебаты по народной законодательной инициативе о нейтралитете. Федеральный совет решил отправить инициативу в парламент без контрпредложения, и корректировка курса в отношении Украины может способствовать ее отклонению.

Социал-демократы встретили смену курса с критикой. Депутат Франциска Рот осудила подход США, назвав его «всемогущей фантазией богачей». Она считает, что поддержка плана Трампа противоречит целям конференции на Бюргенштоке, и намерена поднять этот вопрос в парламенте. Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер также оказалась под огнем критики. Она назвала речь Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности «призывом в пользу прямой демократии». Это вызвало негодование партии «Зеленых», заявившей, что поддержка таких взглядов «недостойна Швейцарии». Таким образом, всего несколько недель, прошедшие после смены власти в США, уже привели к заметным переменам во внешней политике Швейцарии.

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Российская оппозиция после смерти Алексея Навального

«Алексей Навальный был главной фигурой российской оппозиции и самым известным за рубежом противником Кремля. Спустя год после его смерти движение, которое он возглавлял, переживает глубокий кризис». Таково мнение обозревателя телеканала SRF по постсоветскому пространству. «Оппозиция в изгнании остаётся разобщенной, погруженной в затяжные внутренние споры. Юлия Навальная, вдова политика, попыталась взять на себя его роль, но ни она, ни кто-либо другой не смогли занять то место, которое принадлежало Навальному. Его фигура объединяла сторонников перемен из разных политических лагерей, а его смерть для многих означала утрату надежды на будущее демократической России.

Многие люди в России надеялись, что Навальный станет своего рода русским Нельсоном Манделой. Keystone

При жизни Навального у его сторонников сохранялось ощущение, что борьба за прекрасную Россию будущего возможна. Теперь же оппозиция за рубежом деморализована и не предлагает никаких стратегий противодействия Кремлю. Вместо этого усиливаются взаимные обвинения и конфликты между различными оппозиционными группами. Эта разрозненность лишь укрепляет позиции российской власти и делает оппозицию ещё менее значимой, чем когда бы то ни было.

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Следующий обзор швейцарской прессы мы пришлем Вам 24 февраля 2025 года. А пока удачной новой недели и информативного чтения!

Обзор прессы подготовлен Игорем Петровым. Редактор: Людмила Клот.