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Швейцарский кабмин намерен наказывать за шум на дорогах

В Швейцарии в целом медленно, но верно увеличивается средний зафиксированный показатель шумового давления: страна становится все более громкой.
В Швейцарии в целом медленно, но верно увеличивается средний зафиксированный показатель шумового давления: страна становится все более громкой. Keystone-SDA

Правительство Швейцарии, Федеральный совет, рассматривает возможность введения штрафов за чрезмерный шум на автодорогах, окончательное решение будет принято кабинетом министров с учетом проведенного прошлым летом в Женеве пилотного проекта.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

В рамках пилотного проекта в Женеве была протестирована система регистрации звукового давления, источником которого является автотранспорт на основных автомагистралях региона. В основе этот системы находится шумовой радар Hydre, отличающийся инновационными техническими характеристиками. Об этом на днях информационному агентству Keystone-SDA сообщило Федеральное Ведомство по охране окружающей среды (BAFU).

Шумовой радар работает примерно также, как и знаменитый «блиц-радар», контролирующий скоростной режим и фотографирующий нарушителей. Устройство измеряет громкость движения автомобилей и производит фотосъемку при превышении определенного заданного предельного значения. Пилотный проект был реализован летом прошлого 2023 года в Женеве в городских условиях на дорогах с максимально разрешенной скоростью от 30 до 60 километров в час.

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Каждый день акустический радар-ловушка фиксировал от 100 до 200 автомобилей, предельный уровень шума был установлен на уровне 80 децибел (дБ). Для сравнения: 70 дБ — это шум печатной машинки, 50 дБ — разговор средней громкости, 80 дБ — шум работающего двигателя автомашины. Из всех нарушителей звукового режима долю в 70% составили мотоциклы. На долю легковых автомобилей пришлось 17% нарушителей, на долю грузовиков и автобусов 13%.

В настоящее время в Швейцарии не существует предельной допустимой нормы по звуковому давлению, производимому транспортными средствами во время движения. По данным BAFU в последние годы в стране заметно возросло количество жалоб граждан на чрезмерно громкие автомобили. Кроме того, в Швейцарии в целом медленно, но верно увеличивается средний зафиксированный показатель шумового давления: страна становится все более громкой.

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В рамках пилотного проекта, проведенного в Женеве, были зафиксированы следующие пиковые значения: 117 дБ для автомобилей и 110 дБ для мотоциклов. Медицинский порог допустимой акустической нагрузки составляет показатель в 120 децибел, но зона риска начинается уже от 90 дБ. Медики рекомендуют установить максимально допустимый порог на уровне в 82 дБ, тем самым в стране системным нарушителем такого показателя станет в городских регионах один из каждых 200 автомобилей.

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Госчиновники из BAFU убеждены, что использование шумовых радаров-ловушек может повысить эффективность работы органов дорожной полиции и сэкономить на персонале. Проблема, однако, состоит в том, что в настоящее время в Швейцарии нет никаких правовых оснований для установки таких акустических радаров и нет документов, формулирующих нормы и правила их применения. Как указывает Ведомство по охране окружающей среды, правительство страны примет окончательное решение после анализа всех данных, полученных по итогам женевских тестов.

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