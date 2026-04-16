Швейцарский музей покажет часы-планетарий «Коперник»
Международный музей часового искусства (Musée international d’horlogerie, MIH) в Ла-Шо-де-Фоне (La Chaux-de-Fonds) 6 мая 2026 года откроет временную выставку новых поступлений. В центре экспозиции окажутся два особенно ценных артефакта: карманный хронометр и часы-планетарий «Коперник».
Как поясняет музей, MIH продолжает пополнять собрание сразу в двух направлениях: закрывает лакуны в исторической коллекции и одновременно включает в неё более поздние произведения, которым со временем предстоит войти в историю часового искусства. Новая выставка как раз и должна показать весь диапазон новых поступлений.
Один из ключевых экспонатов — карманный хронометр, изготовленный Люси Гроссманн (Lucy Grossmann). По данным музея, она стала первой женщиной в Швейцарии, прошедшей полный курс обучения часовому делу и создавшей хронометр, получивший известность благодаря своей исключительной точности. Приобретённый MIH экземпляр она выполнила вручную в период между 1908 и 1913 годом.
Веха в истории
Музей рассматривает этот артефакт в качестве важной вехи в истории швейцарского часового дела: именно такие мастера, как Люси Гроссманн, проложили женщинам путь в профессию, которая прежде считалась почти исключительно мужской. Второй центральный экспонат — часы-планетарий «Коперник», одна из самых характерных работ Франсуа Дюкоммюна (François Ducommun, 1763–1839), переданная музею одним из его потомков.
Этот механизм относится к типу «теллурий», астрономических часов, в которых движение Земли и Луны вокруг Солнца соединено с часовыми показаниями. В случае с «Коперником» речь идёт не просто о сложном часовом приборе, а о попытке связать отсчёт времени с устройством небесной механики. В верхней части механизма представлены Солнце, Земля и Луна. Дополнительно часы показывают дату, знак зодиака и фазу Луны. Время предстаёт здесь не как абстрактный ход стрелок, а как часть циклического космического порядка.
Франсуа Дюкоммюн работал на рубеже 18 и 19 веков и принадлежал к той линии мастеров, для которых часовое искусство было тесно связано с астрономией. Поэтому «Коперник» интересен не только как редкий музейный объект, но и как наглядный пример того, как в старой европейской часовой традиции техника, наука и педагогика существовали в качестве единого целого.
От смешного до ужасного: самые странные музеи Швейцарии
Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.
