Швейцарских граждан обвиняют в наёмничестве в пользу Украины
Пророссийские сайты и Telegram-каналы обнародовали личные данные граждан Швейцарии, обвиняя их в участии в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины. Двое граждан Швейцарии, включённых в этот список, категорически отрицают свою причастность к вооружённому конфликту.
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Один из примерно десяти граждан Швейцарии, чьи данные были раскрыты, — Патрик Шеррер (Patrick Schärrer). Он имеет военную подготовку, работает санитарным инструктором и отвергает обвинения в участии в боевых действиях. В конце января 2025 года на одном из таких пророссийских сайтов были опубликованы его личные данные, включая фотографии в военной форме, детали условий жизни и профессиональной биографии.
В публикации также упоминалась дружба Патрика с Владимиром Кличко — известным украинским боксёром и братом мэра Киева. По словам Патрика Шеррера, его работа в Украине носила исключительно гуманитарный характер: он обучал гражданских лиц оказанию первой медицинской помощи в зоне конфликта. «Фотографии, которые были опубликованы, сделаны не в Украине, и на них изображены не я, а другие люди», — заявил он в интервью швейцарскому общественному телеканалу RTS. «Мы знаем как минимум о десяти случаях, когда наши знания помогли спасти жизни. Если у кого-то есть вопросы к нашей деятельности, они могут обратиться ко мне напрямую».
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После публикации Патрику Шерреру пришлось принять дополнительные меры предосторожности. «Когда эта информация появилась в открытом доступе, я усилил меры безопасности для своей семьи и себя. Я проинформировал местную полицию и службы безопасности. Но я отказываюсь жить в страхе — это, по сути, попытка запугивания». Журналисты телеканала RTS обнаружили десятки подобных публикаций с фотографиями бойцов, якобы воюющих в Украине на стороне ВСУ. В этих постах раскрываются личные данные, полученные не только из открытых источников, но и с помощью кибератак. В некоторых случаях используются копии документов, удостоверяющих личность, или даже номера телефонов.
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Большинство из тех, чьи данные были опубликованы, — граждане Южной Америки, прежде всего Колумбии, а также британцы, американцы и около десяти граждан Швейцарии. Тема военного наёмничества в Швейцарии остаётся крайне чувствительной. Участие в вооружённых конфликтах в качестве наёмника карается в этой стране лишением свободы на срок до трёх лет. По данным военной юстиции Швейцарии на декабрь 2024 года, было открыто 13 уголовных дел в отношении граждан страны, подозреваемых в участии в боевых действиях в Украине.
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Однако власти отказались предоставить телеканалу RTS какую-либо дополнительную информацию, в том числе и о том, включены ли эти лица в списки, опубликованные пророссийскими ресурсами. Ещё один гражданин Швейцарии, с которым связались журналисты RTS, оказался в реестре предполагаемых членов Интернационального легиона территориальной обороны Украины (Інтернаціональний легіон територіальної оборони України, International Legion Defence of Ukraine). Он отверг все обвинения, пояснив, что лишь зарегистрировался на сайте легиона, но в итоге в боевых действиях не участвовал.
Тем не менее его личные данные, включая номер телефона, были обнародованы указанными сайтами и Telegram-каналами, что привело к многочисленным угрозам и оскорблениям. Один из пророссийских сайтов, публикующих эти данные, сообщил RTS, что действует по инициативе бывшего президента России Дмитрия Медведева, который в свое время предложил создать открытую базу данных для «разоблачения врагов России».
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