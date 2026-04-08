Швейцарского шоколада продано меньше, но оборот вырос

Швейцарского шоколада в 2025 году было продано меньше, но оборот отрасли всё равно заметно вырос. Keystone-SDA

В 2025 году швейцарская шоколадная отрасль продала заметно меньше плиточного шоколада, конфет-пралине и другой продукции, однако в стоимостном выражении её производственные показатели существенно увеличились. Причина состоит в повышении розничных цен. С помощью этой меры производители компенсируют резко возросшие затраты на сырьё.

Общий объём продаж швейцарского шоколада по сравнению с 2024 годом сократился на 7,9%, до 192 548 тонн. Об этом сообщает отраслевой союз Chocosuisse, уточняя, что снижение затронуло как внутренний рынок, так и экспорт. На внутреннем рынке продажи сократились на 4,4%, до 55 719 тонн, экспорт — на 9,3%, до 136 829 тонн. При этом на внешние рынки по-прежнему приходится 71,1% сбыта.

Главными рынками сбыта швейцарского шоколада остаются Германия, Великобритания, Франция, Канада и США. В стоимостном выражении картина выглядит иначе: оборот вырос на 11,8% и достиг 2,47 млрд франков. Объясняется это прежде всего увеличением цен. Тем самым скачок цен на какао-сырьё был переложен на плечи покупателей.

Как отмечает ChocosuisseВнешняя ссылка, корректировка розничных цен сказалась и на потреблении. В 2025 году в Швейцарии съели в среднем 10,3 килограмма шоколада на человека, что на 2,7% меньше, чем годом ранее. Особенно заметно сократилось потребление именно швейцарского шоколада — на 4,5%, тогда как потребление импортной продукции осталось почти что на прежнем уровне.

Как подчёркивается в сообщении Chocosuisse, производители по-прежнему испытывают серьёзное ценовое давление из-за значительных накладных издержек, а дальнейшее развитие отрасли во многом будет зависеть от ситуации на мировом рынке. «Из-за значительной доли товара, идущего на экспорт, швейцарская шоколадная индустрия в особенной степени зависит от стабильных международных условий. Поэтому для неё так важны открытые рынки и предсказуемая торговая политика».

Новое руководство

Непростым 2025 год оказался и для производителей сахаристых кондитерских изделий и хлебобулочной продукции длительного хранения. По данным отраслевого союза BiscosuisseВнешняя ссылка, продажи сократились на 4,7%. Внутренний рынок при этом вырос на 3,6%, но этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать спад экспорта: зарубежные поставки, на которые приходится 86,8% общего сбыта, сократились на 5,8%. Особенно сильным оказалось сокращение объёмов экспорта в США, который в годовом выражении обвалился примерно на четверть.

Похожая картина наблюдается в сегменте хлебобулочных изделий длительного хранения. Общий объём продаж сократился здесь на 4,1%. Решающим фактором стало просевшее зарубежное направление: объёмы экспорта резко снизились — на 19,2%. Отметим также, что обе отрасли ожидают смены руководства. Союзы Chocosuisse и Biscosuisse намерены предложить общему собранию членов этих ассоциаций, которое пройдет 12 июня 2026 года, кандидатуру депутата Национального совета Мартина Кандинаса (Martin Candinas) в качестве нового председателя. Он должен будет сменить уже бывшего депутата Совета кантонов Беата Фонлантена (Beat Vonlanthen), занимавшего эту должность с 2017 года.

Как мы используем ИИ Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deep l или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.

