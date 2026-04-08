The Swiss voice in the world since 1935
Международная Женева
Швейцарская дипломатия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Новости

Швейцарского шоколада продано меньше, но оборот вырос

Продажи швейцарского шоколада сократились, но в 2025 году они всё равно вырастут
Keystone-SDA

В 2025 году швейцарская шоколадная отрасль продала заметно меньше плиточного шоколада, конфет-пралине и другой продукции, однако в стоимостном выражении её производственные показатели существенно увеличились. Причина состоит в повышении розничных цен. С помощью этой меры производители компенсируют резко возросшие затраты на сырьё.

Этот контент был опубликован на
4 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Общий объём продаж швейцарского шоколада по сравнению с 2024 годом сократился на 7,9%, до 192 548 тонн. Об этом сообщает отраслевой союз Chocosuisse, уточняя, что снижение затронуло как внутренний рынок, так и экспорт. На внутреннем рынке продажи сократились на 4,4%, до 55 719 тонн, экспорт — на 9,3%, до 136 829 тонн. При этом на внешние рынки по-прежнему приходится 71,1% сбыта.

Главными рынками сбыта швейцарского шоколада остаются Германия, Великобритания, Франция, Канада и США. В стоимостном выражении картина выглядит иначе: оборот вырос на 11,8% и достиг 2,47 млрд франков. Объясняется это прежде всего увеличением цен. Тем самым скачок цен на какао-сырьё был переложен на плечи покупателей.

Как отмечает ChocosuisseВнешняя ссылка, корректировка розничных цен сказалась и на потреблении. В 2025 году в Швейцарии съели в среднем 10,3 килограмма шоколада на человека, что на 2,7% меньше, чем годом ранее. Особенно заметно сократилось потребление именно швейцарского шоколада — на 4,5%, тогда как потребление импортной продукции осталось почти что на прежнем уровне.

Как подчёркивается в сообщении Chocosuisse, производители по-прежнему испытывают серьёзное ценовое давление из-за значительных накладных издержек, а дальнейшее развитие отрасли во многом будет зависеть от ситуации на мировом рынке. «Из-за значительной доли товара, идущего на экспорт, швейцарская шоколадная индустрия в особенной степени зависит от стабильных международных условий. Поэтому для неё так важны открытые рынки и предсказуемая торговая политика».

Новое руководство

Непростым 2025 год оказался и для производителей сахаристых кондитерских изделий и хлебобулочной продукции длительного хранения. По данным отраслевого союза BiscosuisseВнешняя ссылка, продажи сократились на 4,7%. Внутренний рынок при этом вырос на 3,6%, но этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать спад экспорта: зарубежные поставки, на которые приходится 86,8% общего сбыта, сократились на 5,8%. Особенно сильным оказалось сокращение объёмов экспорта в США, который в годовом выражении обвалился примерно на четверть.

Похожая картина наблюдается в сегменте хлебобулочных изделий длительного хранения. Общий объём продаж сократился здесь на 4,1%. Решающим фактором стало просевшее зарубежное направление: объёмы экспорта резко снизились — на 19,2%. Отметим также, что обе отрасли ожидают смены руководства. Союзы Chocosuisse и Biscosuisse намерены предложить общему собранию членов этих ассоциаций, которое пройдет 12 июня 2026 года, кандидатуру депутата Национального совета Мартина Кандинаса (Martin Candinas) в качестве нового председателя. Он должен будет сменить уже бывшего депутата Совета кантонов Беата Фонлантена (Beat Vonlanthen), занимавшего эту должность с 2017 года.

Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deep l или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.

Показать больше
Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Показать больше

Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров.

Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Новости

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

