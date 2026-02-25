«ИИ-рой» может стать новой угрозой для демократии
Международная исследовательская группа предупреждает о вредоносных «роевых группах на основе ИИ», которые могут поставить под угрозу демократические процессы.
Тысячи управляемых искусственным интеллектом (ИИ) онлайн-персон, которые скрытно проникают в социальные сети и влияют на процесс формирования общественного мнения: международная исследовательская группа предупреждает в журнале Science о вредоносных «роевых группах на основе ИИ», которые могут поставить под угрозу демократические процессы.
Предупреждение подписали более двух десятков специалистов, среди которых и Франк Швайтцер (Frank Schweitzer) из Высшей технической школы Цюриха (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, ETH Zürich). Текст опубликован в научном журнале Science. Под «ИИ-роем» авторы понимают объединение большого множества автономных, управляемых ИИ онлайн-персон, которые скоординированно создают контент с целью воздействовать на общественное мнение и на динамику взаимодействий в цифровых сообществах.
Министр культуры Швейцарии выступила в защиту общественных СМИ
В отличие от простых ботов, такой ИИ-рой обучается на реакциях пользователей и имитирует человеческую коммуникацию, что существенно затрудняет его выявление. Как заявил Франк Швайцер в ответ на запрос швейцарского информагентства Keystone-SDA, в Швейцарии также вполне возможно осуществлять целенаправленное влияние на результаты народных голосований. Противодействовать этому, по его словам, могли бы высокая явка избирателей и использование самых разнообразных и проверенных источников информации.
Наша рассылка на тему демократии
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
