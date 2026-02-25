Швейцария вводит запрет на покупку и импорт российского СПГ
С 25 апреля 2026 года в Швейцарии вступает в силу полный запрет на покупку и импорт российского сжиженного природного газа (СПГ).
С 25 апреля 2026 года в Швейцарии вступает в силу полный запрет на покупку и импорт российского сжиженного природного газа (СПГ). Тем самым Федеральный совет (правительство) реализует 19-й пакет санкций Европейского союза. Швейцария не входит в ЕС, однако, как правило, присоединяется к ключевым санкционным решениям, принимаемым в Брюсселе в отношении Москвы.
Как сообщило правительство Швейцарии в среду, 25 февраля, для уже действующих долгосрочных контрактов на поставку СПГ предусмотрен переходный период до конца 2026 года. Эта мера направлена на сокращение доходов России от экспорта ископаемого топлива, которые, по оценке властей страны, «в значительной степени» используются для финансирования агрессии против Украины.
Кроме того, правительство утвердило дополнительные ограничения в энергетическом секторе и в финансовой сфере. В частности, вводится запрет на операции с определёнными криптоактивами, обеспеченными рублём. Согласно официальному сообщению, новые положения вступают в силу в четверг, 26 февраля 2026 года.
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
