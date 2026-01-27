Кран-Монтана: посол Италии в Швейцарии остаётся в Риме

Посол Италии в Швейцарии Джан Лоренцо Корнадо (Gian Lorenzo Cornado), ранее отозванный в Рим «для консультаций», вернётся в Берн только при условии налаживания сотрудничества между правоохранительными органами Италии и Швейцарии в деле расследования причин и обстоятельств пожара в Кран-Монтане.

Кроме того, Рим настаивает на «незамедлительном создании совместной следственной группы» по факту пожара, произошедшего в Кран-Монтане в новогоднюю ночь. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Италии. Посол Корнадо был отозван итальянским правительством в Рим «для определения дальнейших шагов» в связи с решением суда в кантоне Вале освободить Жака Моретти (Jacques Moretti), одного из фигурантов дела о трагедии в Кран-Монтане, из-под стражи.

В понедельник 26 января 2026 года посол встречался с премьер-министром Италии Джорджей Мелони (Giorgia Meloni) и министром иностранных дел Антонио Таяни (Antonio Tajani). Накануне в газете Corriere della Sera Джорджа Мелони заявила, что испытывает «глубокое возмущение и потрясение решением (об освобождении Моретти), которое причиняет семьям погибших и многочисленным пострадавшим дополнительную боль». Ещё более резкими были формулировки вице-премьера Маттео Сальвини (Matteo Salvini), который ограничился в сети Х короткой репликой: «Позор!».

Реакция итальянских властей и эмоциональное освещение пожара в итальянских СМИ вызвали заметный резонанс и в самой Швейцарии. Ряд общественных деятелей и официальных лиц в более или менее сдержанных выражениях, но все-таки ответили на критику из Италии. Так, посол Швейцарии в Италии Роберто Бальцаретти (Roberto Balzaretti) напомнил в интервью газете La Stampa, что «один из фундаментальных принципов швейцарского уголовного права заключается в том, что обвиняемое лицо остаётся на свободе».

Культурные различия

Федеральный президент Швейцарии Ги Пармелен (Guy Parmelin) также заявил, что понимает возмущение итальянской стороны, однако напомнил, что в Швейцарии действуют иные процессуальные процедуры и что две правовые системы не должны подменять друг друга. «Мы обязаны уважать принцип разделения властей, а политика не должна вмешиваться в следствие», — подчеркнул президент. Комментируя для швейцарского новостного портала 20 Minuten реакцию Италии — заметно более эмоциональную по сравнению с гораздо более сдержанной позицией Франции, — швейцарский историк Саша Цала (Sacha Zala) указал на культурные различия.

«В Италии трагедии переживаются гораздо более эмоционально. Это во многом связано с католической традицией», — отметил он. По его словам, «похороны в протестантском Цюрихе кажутся итальянцам холодными, там скорбь остаётся тихим и приватным делом. В Катанье же человека сочтут просто бессердечным, если он не начнет рыдать вслух». Аналогичную реакцию, добавил Саша Цала, можно было наблюдать и 61 год назад после катастрофы на строительстве плотины Маттмарк (Mattmark, кантон Вале).

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

