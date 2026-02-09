The Swiss voice in the world since 1935
Новости

ЕС дал Жаку Бо право пользоваться банковским счётом

Из Брюсселя: гуманитарное освобождение для Жака Бода
Бывший сотрудник спецслужб Швейцарии получил из гуманитарных соображений право пользоваться банковским счётом. Keystone-SDA

Брюссель, исходя «из гуманитарных соображений», предоставил бывшему полковнику Генерального штаба армии Швейцарии Жаку Бо (Jacques Baud), обвиняемому в «пророссийской пропаганде» и находящемуся с декабря 2025 года в санкционном списке Европейского союза, право пользоваться банковским счётом.

Об этой новости, ранее опубликованной франкоязычным сайтом L’Impertinent, сегодня сообщил сам Жак Бо в комментарии информационному агентству Keystone-SDA. «Это гуманитарное исключение (из санкционного режима) даёт мне право получить доступ к своему банковскому счёту с целью покрытия базовых жизненных расходов», — уточнил бывший сотрудник спецслужб Швейцарии, ранее работавший в Федеральной разведывательной службе страны (NDB).

Швейцарский взгляд на агрессию России против Украины по этой ссылке

Запрос на предоставление такого «гуманитарного исключения» направили его адвокаты. Решение Министерства финансов Бельгии было официально доведено до него в субботу, 7 февраля 2026 года. Жак Бо добавил, что ему неизвестно, предпринимал ли Берн какие-либо шаги в контактах с ЕС по его вопросу. Европейский союз ввёл санкции против Жака Бо 15 декабря 2025 года из-за его пророссийских позиций, которые он высказывал в качестве «стратегического аналитика» в различных телевизионных и радиопрограммах.

Полковник Жак Бо в окружении федеральной советницы Симонетты Соммаруги (слева) и Карин Келлер-Зуттер (справа), тогда еще члена правительства кантона Санкт-Галлен, на форуме Ассоциации швейцарских полицейских, 2011 г.

Жак Бо, в частности обвинял Киев в том, что он якобы специально спровоцировал российское вторжение только для того, чтобы получить возможность вступить в НАТО. Европейская комиссия, со своей стороны, отвергает все обвинения в ограничении свободы выражения мнений. По утверждению Брюсселя, распространяя и искажая информацию, швейцарский гражданин способствует подрыву стабильности и безопасности Украины.

Санкции, введённые в середине декабря 2025 года в отношении Жака Бо и ещё 11 человек, предусматривают, в том числе, замораживание их финансовых активов. Кроме того, гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять этим лицам финансовые средства, осуществлять в их интересах финансовые операции или передавать в их распоряжение экономические и иные ресурсы.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

