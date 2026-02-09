ЕС дал Жаку Бо право пользоваться банковским счётом

Бывший сотрудник спецслужб Швейцарии получил из гуманитарных соображений право пользоваться банковским счётом. Keystone-SDA

Брюссель, исходя «из гуманитарных соображений», предоставил бывшему полковнику Генерального штаба армии Швейцарии Жаку Бо (Jacques Baud), обвиняемому в «пророссийской пропаганде» и находящемуся с декабря 2025 года в санкционном списке Европейского союза, право пользоваться банковским счётом.

2 минут

Об этой новости, ранее опубликованной франкоязычным сайтом L’Impertinent, сегодня сообщил сам Жак Бо в комментарии информационному агентству Keystone-SDA. «Это гуманитарное исключение (из санкционного режима) даёт мне право получить доступ к своему банковскому счёту с целью покрытия базовых жизненных расходов», — уточнил бывший сотрудник спецслужб Швейцарии, ранее работавший в Федеральной разведывательной службе страны (NDB).

Запрос на предоставление такого «гуманитарного исключения» направили его адвокаты. Решение Министерства финансов Бельгии было официально доведено до него в субботу, 7 февраля 2026 года. Жак Бо добавил, что ему неизвестно, предпринимал ли Берн какие-либо шаги в контактах с ЕС по его вопросу. Европейский союз ввёл санкции против Жака Бо 15 декабря 2025 года из-за его пророссийских позиций, которые он высказывал в качестве «стратегического аналитика» в различных телевизионных и радиопрограммах.

Жак Бо, в частности обвинял Киев в том, что он якобы специально спровоцировал российское вторжение только для того, чтобы получить возможность вступить в НАТО. Европейская комиссия, со своей стороны, отвергает все обвинения в ограничении свободы выражения мнений. По утверждению Брюсселя, распространяя и искажая информацию, швейцарский гражданин способствует подрыву стабильности и безопасности Украины.

Санкции, введённые в середине декабря 2025 года в отношении Жака Бо и ещё 11 человек, предусматривают, в том числе, замораживание их финансовых активов. Кроме того, гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять этим лицам финансовые средства, осуществлять в их интересах финансовые операции или передавать в их распоряжение экономические и иные ресурсы.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

