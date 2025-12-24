Учёные обнаружили в Женевском озере новый тип волны

Учёные обнаружили в Женевском озере новый тип волны. Об этом 2 декабря 2025 года сообщил Швейцарский национальный научный фонд (Schweizerischer Nationalfonds, SNF). Keystone-SDA

Учёные зафиксировали в водах Женевского озера ранее не описанную форму так называемой внутренней волны — V2-Кельвин-волну. Она распространяется под поверхностью озера вдоль береговой линии и влияет на распределение в толще воды как загрязняющих веществ, так и биогенных элементов.

Внутренняя волна — это колебание, возникающее не на поверхности, а на границе между слоями воды различной плотности внутри озера. Плотность воды зависит прежде всего от температуры, поэтому разные слои ведут себя как отдельные «внутренние поверхности», способные колебаться независимо друг от друга. Эти волны играют важную роль в переносе тепла, кислорода и химически активных веществ.

По данным SNFВнешняя ссылка, формирование V2-Кельвин-волны происходит исключительно летом, когда в озере возникает выраженная температурная стратификация: поверхностные слои прогреваются примерно до 20 °C, а на глубине вода остаётся холодной — около 6 °C. Между ними формируется термоклин (Sprungschicht) или зона резкого вертикального градиента температуры. Если над озером проходит сильный ветер, он смещает верхний слой воды в подветренную сторону.

Когда ветер стихает, вода возвращается в исходное положение, и начинается колебательный процесс. Особенность выявленной волны заключается в том, что одновременно в ее формирование вовлекаются сразу три температурных слоя, смещаясь относительно друг друга. Эта многоуровневая динамика и приводит к образованию внутренней V2-Кельвин-волны, которую ранее в Женевском озере не регистрировали.

Дополнительным фактором является т. н. сила КориолисаВнешняя ссылка, обусловленная вращением Земли. Благодаря этому фактору волна не затухает локально, а за примерно пять суток проходит полный путь вдоль всей береговой линии озера, двигаясь против часовой стрелки и демонстрируя поведение, типичное для прибрежных волн КельвинаВнешняя ссылка.

Впервые зарегистрировала и описала это явление группа исследователей под руководством Рафаэла Райса (Rafael Reiss) из Федеральной политехнической школы Лозанны (École polytechnique fédérale de Lausanne, EPFL). Результаты исследования опубликованы в журнале Geneva. Journal of Geophysical Research: Oceans. Наибольшая амплитуда колебаний зафиксирована на глубине около 30 метров, примерно в километре от берега.

При прохождении волны температурные слои смещались примерно на 25 метров вверх и вниз, а скорость обусловленного этим течения достигала до 30 см/с. По словам Рафаэля Райса, цитируемого SNF, «возникающая при этом струя оказалась самой мощной из всех, что мы измеряли этим летом. Она относится к наиболее интенсивным течениям в озере». Исследователи полагают, что аналогичные V2-Кельвин-волны могут возникать и в других крупных глубоких озёрах, включая Боденское озеро.

