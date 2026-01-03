В отношении владельцев бара в Кран-Монтане начато уголовное расследование. Прокуратура кантона Вале сообщила об этом в официальном пресс-релизе, распространённом в субботу, 3 января 2026 года.

Речь идёт об уголовном расследовании в отношении владельцев бара Le Constellation на горнолыжном курорте Кран-Монтана (Crans-Montana), в котором в новогоднюю ночь произошёл пожар с многочисленными жертвами. Как уточняет Прокуратура, расследование ведётся по признакам причинения смерти по неосторожности, причинения телесных повреждений по неосторожности, а также неосторожного причинения пожара (Verursachung einer Feuersbrunst).

При этом ведомство особо подчёркивает, что в отношении подозреваемых, до момента вынесения и вступления в законную силу судебного решения, в полном объёме действует презумпция невиновности. Уголовное дело было открыто в пятницу вечером 2 января 2026 года на основании предварительных результатов следственных действий.

В субботу, 3 января, спустя два дня после трагедии, место происшествия посетил федеральный советник Беат Янс (Beat Jans), курирующий в составе правительства Швейцарии юстицию и полицию. Он прибыл в Кран-Монтану, чтобы лично выразить соболезнования семьям погибших, и оставил запись в книге памяти. «Швейцария глубоко скорбит», — заявил Беат Янс, находясь на месте трагедии.

Министр отметил, что масштаб произошедшего вызывает у него и у всех глубокий шок, и добавил, что будучи отцом двух дочерей, он может лишь отчасти представить себе всю боль и страдания семей, потерявших родных и близких. Политик пожелал пострадавшим мужества и сил, и подчеркнул, что они не останутся один на один с этой трагедией. По состоянию на настоящий момент в результате пожара погибли 40 человек, ещё 119 получили травмы, значительная часть из них тяжёлые. Владельцами заведения является супружеская пара, граждане Франции.

