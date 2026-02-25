Пострадавшие в Кран-Монтане получат по 50 000 франков

Пострадавшие и родственники погибших в результате пожара в Кран-Монтане получат от федеральных органов власти по 50 000 франков. Keystone-SDA

Тяжело пострадавшие и родственники погибших в результате пожара в Кран-Монтане получат от федеральных органов власти единовременный солидарный взнос в размере 50 000 франков (примерно 64 000 долларов). Кроме того, федеральные власти в Берне намерены созвать «круглый стол», который поможет пострадавшим выработать внесудебные решения о компенсации ущерба.

3 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Swiss government to provide solidarity payment for Crans-Montana fire victims Читать далее Swiss government to provide solidarity payment for Crans-Montana fire victims

Deutsch de Bundesrat will Crans-Montana-Opfern 50’000 Franken auszahlen Оригинал Читать далее Bundesrat will Crans-Montana-Opfern 50’000 Franken auszahlen

С учётом чрезвычайного характера ситуации, как сообщает Федеральный совет, каждому пострадавшему в принципе будет назначена выплата в размере 50 000 франков. Правительство рассматривает эту меру как «важный знак общественной солидарности и как выражение участия федеральных властей в судьбе пострадавших». «Невозможно представить, какую боль и какое горе переживают пострадавшие и их близкие, — заявил федеральный президент Швейцарии в 2026 году Ги Пармелен. — Для них мир в новогоднюю ночь навсегда остановился».

По оценке Федерального совета, пострадавших необходимо поддерживать не только сейчас, сразу после катастрофы, но и в последующий период. Одновременно правительство страны выступает за полное и тщательное юридическое расследование обстоятельств трагедии. Министр юстиции Беат Янс поддержал позицию президента: «Речь идёт о трагедии невообразимого масштаба». По его словам, Швейцария в случае чрезвычайных событий, аварий и катастроф всегда проявляет солидарность — и в этот раз будет так же.

Адресные меры

Беат Янс вместе с тем отметил, что прежние формы поддержки, например оказанной жертвам после теракта в Луксоре в 1997 году или после цунами в Юго-Восточной Азии в 2004 году, оказались недостаточными. С тех пор были разработаны более адресные механизмы помощи, которые теперь и будут применены. «Эти 50 000 франков суть вклад федеральных властей, жест участия и знак солидарности нашего общества», — подчеркнул министр.

Как уточняет правительство, речь идёт о единовременной выплате, которая перечисляется по упрощённой процедуре и не требует длительного разбирательства. Выплаты будут произведены тем же категориям лиц, которые уже имеют право на экстренную помощь со стороны кантона Вале — в принципе каждой погибшей жертве и каждому человеку, проходившему стационарное лечение.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика «Если Швейцария не отреагирует немедленно, имиджевый ущерб будет огромен» Этот контент был опубликован на Мы обратились к иностранным журналистам, чтобы узнать, как они оценивают ситуацию после трагедии в Кран-Монтане — и как они в целом сегодня воспринимают Швейцарию. Читать далее «Если Швейцария не отреагирует немедленно, имиджевый ущерб будет огромен»

Для реализации этих выплат Федеральный совет принял чрезвычайный федеральный закон и направил в парламент запрос с просьбой одобрить необходимые бюджетные средства. Обе палаты парламента должны рассмотреть и утвердить этот закон уже на своей весенней сессии в марте. Кроме того, федеральные власти намерены поддержать затронутые кантоны в рамках системной помощи жертвам.

«Круглый стол» под руководством федеральных органов власти объединит с этой целью пострадавших и их родственников, страховые компании, а также все компетентные структуры. Его задача — упростить диалог и, при согласии сторон, содействовать заключению мировых соглашений по вопросам, связанным с компенсацией ущерба.

Как отмечает Федеральный совет, такие соглашения позволят пострадавшим и их семьям избежать длительных и накладных судебных процессов, сопряжённых с правовой неопределённостью. Новый закон также предусматривает положение, в соответствии с которым федеральные органы власти будут участвовать в финансировании внесудебных соглашений на общую сумму до 20 миллионов франков.

Показать больше

Показать больше Демография Кратко общественные темы от swissinfo.ch Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется. Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Показать больше

Показать больше Кран-Монтана выделит 1 млн франков в фонд помощи жертвам пожара Этот контент был опубликован на Власти кантона Вале (Valais / Wallis) объявили 26 января 2026 года о создании этого фонда и о том, что его основу составят 10 миллионов франков. Читать далее Кран-Монтана выделит 1 млн франков в фонд помощи жертвам пожара

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch