‘And just like that…’ vuelve mirando más allá de la tristeza del amor en pausa de Carrie

4 minutos

Nerea González

París, 28 may (EFE).- Amor, sexo, problemas familiares, retos profesionales y todos los ingredientes marca de la casa vuelven a ‘And just like that…’ en su tercera temporada, que pese al hiato entre Carrie Bradshaw y Aidan no va a ser una momento de lamentos, avanza la actriz protagonista, Sarah Jessica Parker, en una entrevista con EFE.

«Aidan y Carrie decidieron tomarse vacaciones o un hiato, para permitir que Aidan se tomara el tiempo que necesitaba con su familia y ser la clase de padre que quería ser. Y creo que Carrie entiende eso tanto como es posible sin ser madre», detalla Parker en París, donde el elenco ha presentado esta nueva entrega de la serie, disponible en HBO Max el jueves en América y el viernes en España.

En esa encrucijada, la icónica protagonista del universo ‘Sex and the City’ (‘Sexo en Nueva York) trata de entender las «instrucciones» más bien «difusas» de esta nueva situación, explica la actriz, por ejemplo «comprender si es apropiado comunicarse» con él, a la vez que se instala en su nuevo apartamento y trabaja por primera vez en escribir ficción.

«Así que hay mucho crecimiento y muchas cosas que resolver -cuenta Parker-, pero también hay mucho placer en ello. No es una temporada solitaria de ninguna manera, no es calmada, no es contemplativa. Es bastante colorida y dinámica».

La aventura que vive el equipo con esta secuela es algo «maravilloso», afirma, y en cierta medida son más conscientes de ello que con la serie original, ya que «esta vez no necesitamos que nos recuerden lo especial que es».

«No hay ninguno otro programa en el que haya un grupo de mujeres fuertes en sus cincuenta años, lo que es una locura. Pero tenemos suerte de poder hacerlo y de que HBO nos deje contar las historias que queremos contar y que la gente lo esté viendo», considera por su parte Kristin Davis, Charlotte en la ficción.

Para Cynthia Nixon, quien con Miranda completa el trío original (ya que Kim Cattrall, la cuarta en discordia, seguirá ausente) haber vuelto a dar vida a Miranda es una oportunidad «genial», en especial teniendo en cuenta el viaje de autodescubrimiento que emprende su personaje en ‘And just like that…’.

En esta temporada 3, Miranda ya tiene claro que lo que quiere es «salir con mujeres y personas no binarias», aclara Nixon, aunque no tenga mucha idea cómo hacerlo.

«Creo que es una de las cosas que, mientras vas envejeciendo, te mantienen joven, que siempre estés evaluando si estás en el camino correcto o si quieres probar algo nuevo», afirma la actriz, además de apuntar que quizás la cincuentena es realmente el momento en el que las mujeres, como su personaje, tienen la oportunidad de arriesgarse a cosas distintas, sobre todo si tuvieron hijos.

Integrar la diversidad

Nixon también se alegra de que la serie haya encontrado su modelo para integrar puntos de vista más diversos a través de nuevos personajes -los cuales, para la temporada 3, ya se sienten como algo orgánico y no tanto como un añadido forzado-, ya que incluso cuando rodaban la original eran conscientes de que era «abrumadoramente blanca».

Es el caso de los papeles que interpretan Sarita Choudhury y Nicole Ari Parker, que se consolidan esta nueva temporada como amigas de las protagonistas, pero también con sus propias tramas.

«No puedes tener a una mujer negra pasando por el plano y decir que eres diverso», reflexiona Ari Parker, agradecida de que su personaje esté «muy bien escrito» porque el equipo de guionistas cuenta con mujeres, y en particular «mujeres de color», que «saben lo que están haciendo».

Choudhury, por su parte, aún se confiesa incrédula de formar parte del universo de ‘Sex and the City’, del que era ‘fan’ desde sus inicios. Pero muchos entonces no podían verla, al no tener HBO, recuerda, y ahora el ‘streaming’ da la oportunidad de conectar con grandes nuevas audiencias.

Al igual que los de Ari Parker y Choudhury se han quedado, otros nuevos rostros no volverán.

Es el caso de Che Díaz, el personaje no binario de Sara Ramírez, quien al igual que tantos otros amores pasajeros de la serie no volverá a esta temporada, explica Michael Patrick King, guionista en la serie original creada por Darren Star y el principal responsable del desarrollo de esta segunda parte.

Tampoco volverá Karen Pittman con su papel de la profesora Nya Wallace, aunque en esta ocasión, indica King, su ausencia está más relacionada con los compromisos profesionales de la actriz. EFE

ngp/sbb

(video)