‘Antes de que se enfríe el café’, la serie nipona de libros que vende millones en el mundo

Sara Rodríguez Pachón y Yoko Kaneko

Tokio, 30 ene (EFE).- ‘Antes de que se enfríe el café’ (Plaza & Janés) nació como una obra teatral hasta que una editorial pidió a su autor, Toshikazu Kawaguchi, que escribiese una novela a partir de ella, según dijo en una entrevista a EFE. Esta serie de seis títulos se ha convertido en un rotundo éxito internacional y será adaptada a la pantalla en Estados Unidos.

Traducida a 46 idiomas y con más de 6,5 millones de copias vendidas en todo el mundo, esta saga recoge diferentes historias que suceden en un recóndito café de Tokio en el que sus clientes pueden viajar al pasado mientras se enfría el contenido de su taza.

Esta premisa está presente en todos los libros que Kawaguchi ha publicado y con los que ha alcanzado un éxito sin precedentes entre otras razones porque «narraba sentimientos comunes y ordinarios que pueden tener todas las personas», dijo a EFE.

Pero los viajes al pasado llevan consigo unas normas que aquellos que decidan emprenderlos deben acatar. Por ejemplo, solo pueden encontrarse con personas que hayan visitado previamente la cafetería o que, durante el regreso al pasado, no pueden levantarse de la silla en la que tienen que haberse sentado para realizar el viaje.

Al empezar siendo una obra de teatro, «si cambiamos mucho la ubicación, hay que cambiar mucho el escenario, por eso puse la condición de no cambiar de asiento», explicó Kawaguchi.

El resto de las condiciones nacieron de su imaginación, como es el caso de que «hagan lo que hagan en el pasado, no va a cambiar su presente», algo que deben tener muy en cuenta los personajes de cada relato. Es la manera que tiene el autor de incorporar realismo a esta obra plagada de fantasía. «No podemos cambiar el presente porque si cambiase la actualidad, le faltaría realismo a las historias», aseguró.

Una serie: seis libros, seis éxitos

La buena acogida que tuvo el primer libro de la saga en Japón cuando se publicó en 2015 hizo que una productora nipona llevara a la gran pantalla la primera entrega de ‘Antes de que se enfríe el café’ tres años más tarde.

Ahora, desde Estados Unidos han adquirido los derechos para realizar una película o una serie de la obra por el interés que suscita en todo el mundo, mientras el autor continúa trabajando en la séptima entrega de la serie tan solo cuatro meses después de que se haya publicado la sexta en japonés.

Kawaguchi elige temas universales que permiten a los lectores sentirse identificados con los personajes que aparecen en las historias al tratar cuestiones tan humanas como el amor, la pérdida, el arrepentimiento, la mentira o las segundas oportunidades.

El escritor que «pensaba hacer solo una novela» siempre busca que sus relatos tengan «algo con lo que los lectores puedan disfrutar y divertirse con risas pero que acaben con un poco de lágrimas», comentó durante la entrevista.

Además, sus libros carecen de antagonistas. «Me dicen que no sale ningún malo en mis obras pero aún sin ellos se acaba llegando a una conclusión buena. No me di cuenta mientras lo escribía pero es mi estilo, me resulta más fácil», contó divertido.

‘Cozy fiction’, un género con millones de adeptos

Los libros de Kawaguchi se enmarcan en un género en creciente auge: el ‘cozy fiction’ o ficción japonesa ‘amable’, que surge en un contexto en el que muchas personas viven con prisa, por lo que los libros aparecen como una especie de salvavidas para ayudarles a desconectar del ajetreo y de la sobrecarga informativa.

Al autor de ‘Antes de que se enfríe el café’ se unen otros novelistas como Satoshi Yagisawa, autor de ‘Mis días en la librería Morisaki’ (Letras de plata) o Kenji Ueda, que escribió ‘Letters from the Ginza Shihodo Stationery Shop’ (Manilla Press).

Ambas son ejemplos de novela contemporánea nipona que triunfa en todo el mundo, sobre todo en el mercado anglosajón, y caracterizadas por tramas que transmiten paz y seguridad y con abundancia de café y gatos.

En la primera, el barrio tokiota de Jimbocho se convierte en un personaje más de la historia cuando Takako, la protagonista, se muda allí para ayudar a su tío con la librería familiar después de que el hombre del que estaba enamorada le dijese que iba a casarse con otra mujer.

Por su parte, la novela de Ueda se ubica en una papelería de Ginza en la que el dueño, a través de sus conversaciones, ayuda a los clientes con sus problemas y crisis existenciales además de venderles los objetos que van buscando como plumas estilográficas o papeles de estampados originales.

Estas obras, que cuentan historias reconfortantes y cuya acción sucede en lugares apacibles como cafeterías, librerías y bibliotecas en las que abundan los gatos, se inspiran en clásicos contemporáneos de la literatura japonesa como los libros de Haruki Murakami o Banana Yoshimoto e incluso en la novela «Yo, el gato» de Natsume Soseki. EFE

