‘La fianza’: Juana Acosta en un drama hispano colombiano con tintes de humor

Alida Juliani

Madrid, 3 dic (EFE).- «La idea era hacer una película de actores», dice a EFE el colombiano Gonzalo Perdomo sobre ‘La fianza’, su ópera prima, un drama «con puntos de mucho humor» protagonizado por sus compatriotas Juana Acosta y Julián Román junto al español Israel Elejalde, que se estrena este viernes en España y a comienzos de 2025 en Latinoamérica.

Director y protagonistas presentaron este martes en Madrid la película, que lejos de ser «el típico thriller axfisiante, agobiante, deja respirar al espectador», hasta el punto de que «se lo puede pasar muy bien», según Perdomo.

«Y para mi ahí radicaba una de las principales dificultades, encontrar el tono porque mi personaje, que no lo pasa bien, es una mujer que está atravesando un momento muy complejo, bastante dramático, y encontrar los puntos de humor no era fácil, así que ese fue uno de los grandes retos que tuve a la hora de interpretar a Ana», dice Juana Acosta, quien colabora además con su productora Calité Filmes, que comparte con su hermana Valentina.

‘La fianza’ transcurre en una casa adinerada en España, único escenario de la película, y en un plazo de menos de 24 horas, un reto complicado en cuanto al ritmo de la historia que tanto actores como director creen superado de lejos.

Eso, y que solo fueran tres personajes fue para Acosta lo más atractivo a la hora de leer el guión: «Me gustan las películas de actores y en este caso tuve la suerte de contar con dos actorazos que son Julián Román, colombiano, con el que hago un mano a mano, e Israel Elejalde, otro grandísimo actor español, dos compañeros con los que disfruté muchísimo cada parte del proceso», señala la actriz.

Un director y tres actores «sin ego»

El rodaje de ‘La fianza’ fue en familia, sin «ego» alguno. Lo dice Acosta al referirse a Perdomo – «y es muy difícil de encontrar un director así» – y en lo que coinciden Román y Elejalde sobre todo el equipo.

«Para mi ha sido un regalo maravilloso, encontrarme con un ‘capo’ como Isra ha sido llevadero, he sido muy feliz al poder hablar con un actor y poder proponer decir sin el miedo, que a veces pasa con colegas, que no se les puede hablar o no se les puede sugerir», señala el colombiano, que interpreta a un sicario pero cuyos toques de humanidad acaban por atrapar al espectador.

Ese personaje es uno de los clichés que se presentan a lo largo de la trama, lo que Elejalde define mas concretamente como «arquetipos», porque «detrás de lo que nosotros pensamos que es un sicario también hay una persona que tiene familia, que puede ser sensible en algunas cosas, tener dudas, echar de menos a su país».

Y la realidad de ciertos estereotipos de los dos países, España y Colombia, es lo que ‘La fianza’ plasma y que su director cree que no es tanto una bofetada a la sociedad española si no «a este tipo de personas que pierden muy rápido su identidad, porque creo que así estemos fuera de nuestros países no se nos puede olvidar de donde venimos y quienes somos».

De hecho el filme, según Perdomo, surge de la realidad de la inmigración en España «para visualizar lo que es hoy en día la sociedad española, que ha conocido un largo proceso de inmigración y en la cual nosotros ya hacemos parte, creamos, hacemos películas, hacemos comidas, tenemos negocios».

El teatro como base y los proyectos de futuro

Las tablas de los escenarios en los que se formaron Elejande y Román quedan patentes en una película en la que muchas mujeres se van a sentir identificadas con el personaje de Ana, interpretado por Acosta.

Los tres actores y Perdomo han creado una pequeña familia que mira al futuro, en el caso de Acosta inmediato, ya que volverá a trabajar en el nuevo proyecto del director, mientras espera el estreno, a finales de febrero, de ‘Medusa’ la serie que rodó para Netflix en Colombia.

A mitad de año estrenará también ‘Matices’, rodada para Sky Showtime, «y tengo varios proyectos para el año que viene, segundas temporadas de la series que rodé este año y repetiré el año entrante con Alex de la Iglesia». EFE

