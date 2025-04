‘Maupal’, el artista callejero que contrató el papa Francisco

Estefanía Medina

Ciudad del Vaticano, 25 abr (EFE).- A Mauro Pallotta le brillan los ojos cuando habla del papa Francisco: tiene una sonrisa inocente, una modestia sincera y pinta murales bajo el pseudónimo de ‘Maupal’. Es el artista callejero que retrata por las calles de Roma al pontífice argentino, fallecido este lunes a los 88 años.

El año pasado recibió un encargo del propio Francisco para transmitir sus valores. «Y traducir su discurso a través de mis dibujos para hacerlos llegar a todo el mundo», destaca el autor en una entrevista con EFE.

‘Maupal’ comenzó a dibujarle porque su rostro le recordaba al de su abuelo, pero cuando vio que su primer viaje oficial fue a la isla italiana de Lampedusa (principal puerta de entrada a Europa de la migración por el Mediterráneo Central) le ganó el corazón.

«Pensé en pintarle como un superhéroe, pero como uno alternativo: sin abdominales, con barriga y con gafas, lleva un maletín en el que está escrita la palabra ‘valores’ y de él asoma la bufanda del club de fútbol del que era hincha, el San Lorenzo de Almagro de Buenos Aires».

Las obras de Mauro Pallotta (Roma, 1972) son una joya más del arte de la capital italiana: los visitantes y vecinos de Roma reconocen y buscan sus graffitis, que no suelen durar mucho tiempo, entre otras cosas porque al estar cerca del Vaticano «la policía los acaba borrando», cuenta en un español casi perfecto, regalo de su primera novia, una madrileña de Móstoles.

Aunque al principio reconoce que le enfadaba ver cómo se destruían sus obras, ahora no le importa: «Lo que quiero es que estén en la memoria de todos, no me disgusta que sean efímeras y la persona que pasa por delante y las retrata con una foto puede hacer que estén en la eternidad».

El pontífice es retratado por Pallota con simpatía y como un hombre “con valores espirituales pero también terrenales”.

La noticia de la muerte de Jorge Bergoglio sacudió al artista, fue algo «muy traumático», relata. «Llegué a ver al papa Francisco unas cinco o seis veces y me generó una empatía muy particular. Él me comunicó que mi idea era genial, aunque al inicio me dijo con humor que le había dibujado un poco gordo», cuenta riéndose.

El pontífice se enamoró de las obras de Mauro y por eso pidió a la Santa Sede que comisionara siete de sus obras para acompañar el Mensaje para la Cuaresma 2024. El Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral publicó la nueva ilustración del conocido artista callejero para acompañar el Mensaje del papa.

El póster mostraba al papa, seguido de otros tres jóvenes, pedaleando hacia el camino que apunta al «bien común», dejando atrás el camino del «beneficio».

Este artista del ‘street art’, que también tiene diseños en otros países de Europa, como Polonia o Portugal, goza de una inmensa obra con la que también quiere concienciar sobre temas sociales o actividades cotidianas.

Su última creación, tras la muerte de Francisco, se puede ver en la calle Borgo Pío de Roma: el maletín con la palabra ‘valores’ y la bufanda del San Lorenzo de Almagro que llevaba en la viñeta el superhéroe Franscico, pero que ahora yace en el suelo.

Sin acompañante, sin Francisco pero con un emotivo mensaje: ‘Manifesto para la hereditá’ (en español, ‘Manifiesto para el legado’). EFE

