Último debate en el Parlamento de Portugal antes de ser disuelto centrado en Ucrania

2 minutos

Lisboa, 19 mar (EFE).- El Parlamento de Portugal celebró este miércoles el último debate antes de ser disuelto con la participación del primer ministro en funciones, Luís Montenegro, y centrado en Ucrania de cara a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE).

Montenegro, que participará mañana en Bruselas en la reunión del Consejo Europeo, asistió por última vez a una sesión parlamentaria en esta legislatura y defendió una «paz justa y duradera» para Ucrania.

«Todos sabemos que nos encontramos en una coyuntura crítica, en un momento en el que se ha anunciado un alto el fuego parcial sobre las infraestructuras energéticas que, aunque no es la situación deseable, no deja de ser una primera señal positiva», consideró el primer ministro en funciones.

Respecto a un posible envío de tropas, Montenegro no descartó la posibilidad pero señaló: «todavía no estamos en el punto en el que podamos definirlo y tomar una decisión concreta. Es demasiado pronto para que tomemos hoy una decisión sobre si vamos a tener o no soldados de nuestras Fuerzas Armadas en un hipotético escenario de operaciones en Ucrania».

Por último, Montenegro, que escuchó a todos los partidos con representación en el hemiciclo sobre el papel de Portugal en Europa, también subrayó el papel de la economía.

«Es desde la competitividad de nuestra economía (de la UE) desde donde se proyectarán todas las dinámicas del marco geopolítico e incluso las repercusiones en la calidad de vida de los ciudadanos, en las dinámicas de los estados miembros», dijo.

Durante el encuentro, que se puede alargar hasta el viernes, los jefes de Estado y de Gobierno de la UE buscarán empezar a esbozar las líneas del futuro presupuesto plurianual comunitario para 2028-2034, además de abordar la competitividad frente a EE.UU. y China, el apoyo a Ucrania y la política migratoria.

El presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, anunció la semana pasada la disolución de la unicameral Asamblea de la República y la convocatoria de elecciones anticipadas para el 18 de mayo tras una crisis política motivada por una polémica empresarial que provocó que el Parlamento le retirara la confianza al Gobierno de Montenegro.

Tras el anuncio del presidente, la Asamblea celebró el pasado viernes una maratónica sesión de votaciones de casi tres horas en las que aprobó varias iniciativas que seguían en trámite. EFE

lmg/pddp