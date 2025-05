2-0. El costarricense Alonso Martínez y el argentino Maxi Morález reinan en Nueva York

2 minutos

Nueva York, 17 may (EFE).- El costarricense Alonso Martínez y el argentino Maxi Morález marcaron este sábado para el New York City, que se impuso por 2-0 a los New York Red Bulls en el derbi de la Gran Manzana de la MLS.

Este enfrentamiento neoyorquino formaba parte de la ‘semana de las rivalidades’ de la MLS, en la que la liga preparó varios duelos de alto voltaje entre equipos vecinos y rivales.

Por ejemplo, este domingo se disputará el LA Galaxy-Los Angeles FC y el Inter Miami-Orlando City.

Dentro de esta fecha especial del calendario de la MLS se jugó este sábado el cara a cara neoyorquino, también conocido como el derbi del río Hudson, en el Citi Field de los New York Mets de la MLB.

El New York City se adelantó en el minuto 13 con un golazo de Martínez, que agarró el balón en la frontal del área y soltó un misil ante el que no pudo hacer nada Carlos Coronel, portero paraguayo de los New York Red Bulls.

Este fue el séptimo tanto en esta temporada para el ariete costarricense.

Por su parte, Coronel fue el protagonista involuntario del segundo gol del New York City, ya que cometió un grave error en la salida de balón frente a Martínez y el esférico acabó en los pies de un Morález que recortó con habilidad a varios jugadores visitantes para lograr el 2-0 en el 50.

Además de anotar el primer tanto y dar la asistencia para el segundo, Martínez estrelló un balón en el larguero ya en el descuento de la segunda mitad.

En cambio, los New York Red Bulls ofrecieron una imagen muy decepcionante y apenas llevaron peligro a la meta del New York City.

El conjunto de celeste se vengó además con este triunfo de la eliminación a manos de los New York Red Bulls el año pasado en las semifinales del Este de la MLS Cup. EFE

