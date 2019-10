Los miembros de las fuerzas especiales de las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF) lideradas por los kurdos durante los preparativos para unirse en el frente contra las fuerzas turcas, el 10 de octubre de 2019, cerca de la ciudad de Hasakeh, al norte de Siria. Battles raged on October 11 as Turkish President Recep Tayyip Erdogan vowed to press on with an assault against Kurdish forces in Syria, dismissing "threats" from other countries while the US warned Ankara of fresh sanctions.

(afp_tickers)