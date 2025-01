Agenda Informativa de EFE Internacional del 21 al 27 de enero de 2025

Kiev/Moscú/Otras capitales – Seguimiento de la guerra en Ucrania y sus derivadas (cobertura diaria)

Jerusalén/Otras capitales – Seguimiento del alto el fuego en Gaza y sus derivadas (cobertura diaria)

Washington/Otras capitales – Primeros días de Donald Trump como presidente de EEUU por segunda vez y sus derivadas (cobertura diaria)

Martes, 21 de enero de 2025

Washington.- EEUU INVESTIDURA.- El presidente electo estadounidense, Donald Trump, participa en un servicio nacional de oración en su primer día de trabajo después de su investidura.

Bruselas – UE FINANZAS – Los ministros de Economía y Finanzas de la UE prevén aprobar las modificaciones propuestas por España al plan de recuperación para recibir un quinto pago ampliado de hasta 25.000 millones de euros en préstamos y transferencias.

Davos (Suiza) – FORO DAVOS – La campaña electoral alemana se traslada este martes a Davos, con la participación en el Foro Económico Mundial (WEF) del canciller alemán, Olaf Scholz, y el líder de la Unión Cristianodemócrata (CDU) y favorito para ganar los comicios generales del próximo 23 de febrero, Friedrich Merz,

Estrasburgo – UE EEUU – El Parlamento Europeo debate con la Comisión Europea sobre las implicaciones económicas y geopolíticas de la segunda presidencia de Donald Trump en Estados Unidos

Estrasburgo (Francia) – INMIGRACIÓN CANARIAS – El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se reúne con el nuevo comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, para analizar la situación migratoria en las islas

Estrasburgo (Francia) – UE PLATAFORMAS- El Parlamento Europeo debate con la Comisión Europea la legislación comunitaria para proteger a los ciudadanos de la injerencia extranjera y la desinformación con el telón de fondo de los cambios en la política de moderación de Meta y la deriva del dueño de X, Elon Musk

París – PARÍS MODA – Louis Vuitton protagoniza el desfile más importante de esta primera jornada de una nueva Semana de la Moda de París, que hasta el próximo domingo presentará las nuevas colecciones masculinas para la próxima temporada otoño/invierno.

Londres – R.UNIDO TRIBUNALES – El juicio por la demanda del príncipe Enrique contra el grupo periodístico News Group Newspapers por las presuntas escuchas telefónicas ilegales cometidas en el pasado para sacar exclusivas informativas se abre este martes en Londres.

Madrid – FITUR 2025 IBEROAMERICA – Responsables de turismo de 14 países iberoamericanos debaten sobre las estrategias a futuro en el marco de la XXVIII Confederación de ministros y empresarios iberoamericanos de turismo previa a la inauguración de Fitur en Madrid, la mayor feria mundial del sector.

Europa

Bratislava.- ESLOVAQUIA GOBIERNO.- Moción de censura en el Parlamento al gobierno de coalición de populistas de izquierdas y ultranacionalistas liderado por Robert Fico.

Estrasburgo (Francia).- UE VENEZUELA.- El Parlamento Europeo debate la situación en Venezuela-

Ankara.- TURQUÍA SUECIA.- La ministra de Exteriores de Suecia, Maria Malmer Stenergard, y el ministro de Justicia, Gunnar Strömmer, viajan a Turquía en el marco de las conversaciones anuales sobre seguridad acordados durante el proceso del ingreso de Suecia en la OTAN.

Davos (Suiza).- FORO DAVOS.- Los presidentes Isaac Herzog, de Israel, Bernardo Arévalo, de Guatemala, Volodimir Zelenski de Ucraina, así como el viceprimer ministro chino, Ding Xuexiang, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, participan en el Foto de Davos.

Davos (Suiza).- FORO DAVOS.- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, participa en una mesa redonda en el Foro de Davos con los jefes de la diplomacia de Finlandia, Elina Valtonen; Nigeria, Yusuf Tuggar; Arabia Saudí,Principe Faisal bin Farhan Al Saud, y Catar, Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani.

Davos (Suiza).- FORO DAVOS.- Los consejeros delegados de Bank of America, Brian Moynihan; Occidental Petroleum, Vicki Hollub, y Coca Cola, James Quiencey, participan en una mesa redonda en el Foro de Davos sobre la economía estadounidense en 2025

.Davos (Suiza).- FORO DAVOS.- El cofundador y consejero delegado de Google DeepMind, Demis Hassabis, y el Nobel de Medicina Ardem Patapoutian participan en una sesión en el Foro de Davos.

Davos (Suiza).- FORO DAVOS.- El secretario ejecutivo de la ONU para el Cambio Climático, Simon Stiell, participa en un debate en el Foro de Davos sobre la agenda hacia la COP30 en Brasil.

Davos (Suiza).- FORO DAVOS.- El exfutbolista David Beckham participa en una conversación en el Foro Económico de Davos

Davos.- FORO DAVOS.- La presidenta del Banco SAntander, Ana Botín, participa en una mesa redonda en el Foro de Davos sobre el futuro del crecimiento.

Davos (Suiza).- FORO DAVOS.- El alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, participa en una mesa redonda en el Foro de Davos.

Davos (Suiza).- FORO DAVOS.- Los consejeros delegados de Barclays, C.S. «Venkat» Venkatakrishnan; BNY, Robin Vince, y JPMorgan Chase, Mary Cllahan Erdoes, debaten sobre la coyuntura del sector financiero con el gobernador del banco central de Catar, Bandar Bin Mohammed Bin Saud Al-Thani.

Davos (Suiza).- FORO DAVOS.- El ministro de Industria de Francia, Marc Ferracci, y el presidente y consejero delgado de Volvo Group, Martin Lundstedt, participan en una mesa redonda en el Foro de Davos sobre la descarbonización de la industria. Centro de Congreso de Davos.

Londres.- R.UNIDO DESEMPLEO.- La Oficina nacional de estadísticas (ONS, en inglés) divulga las cifras del desempleo británico correspondiente a los últimos tres meses.

Berlín.- ALEMANIA INDUSTRIA.- La Oficina Federal de Estadísticas de Alemania, Destatis, publica la cartera de pedidos de la industria manufacturera en noviembre.

París.- AIE GAS.- La Agencia Internacional de la Energía publica su informe trimestral sobre el mercado del gas.

Fráncfort.- ALEMANIA INDICADORES.- El Centro para la Investigación Económica Europea (ZEW) publica su índice de confianza inversora en Alemania de enero

Berlín.- ALEMANIA ENERGÍA.- El diario económico alemán Handelsblatt organiza una conferencia energética en la que participan los consejeros delegados de E.ON, Uniper, RWE, Engie Alemania, el vicecanciller y ministro de Economía y Protección del Clima, y el presidente de la Agencia alemana de Redes, entre otros. (Hasta el día 23)

Varsovia.- POLONIA UE.- Consejo informal de los ministros de Educación de la Unión Europea (UE)

Bruselas.- UE MOTOR.- La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) publica las cifras de matriculaciones de turismos en diciembre pasado y de ventas de todo 2024.

Berlín.- CINE BERLINALE.- La estadounidense Tricia Tuttle, la nueva responsable del Festival Internacional de Cine de Berlín presenta en rueda de prensa el programa de la 75ª edición de la Berlinale que se celebrará a finales de febrero en la capitla germana. (Texto)

América

Nueva York.- EEUU JUSTICIA.- Comienza el juicio contra Nadine Menéndez, la esposa del exsenador demócrata de Nueva Jersey Bob Menéndez, por cargos de soborno.

Nueva York.- EEUU SALUD.- Un millar de médicos de cuatro hospitales de Nueva York irán a la huelga a partir de hoy si no logran avances en la negociación de un nuevo contrato entre su sindicato y la corporación pública de hospitales.

Washington.- EEUU GOBIERNO.- El comité del Senado estadounidense sobre Asuntos para los Veteranos evalúa la nominación de Doug Collins como nuevo secretario de los Asuntos para los Veteranos.

Nueva York.- ANNA FRANK.- Inauguración de «Anna Frank. La exposición», que recrea la habitación donde la niña escribió su famoso diario, con motivo de los actos de conmemoración del 80 aniversario de la liberación de Auschwitz.

Nueva York.- ÁFRICA TERRORISMO.- Sesión en el Consejo de Seguridad dedicada al terrorismo en África, convocada a nivel ministerial por la presidencia argelina del Consejo de Seguridad.

Ciudad de México.- MÉXICO VIOLENCIA.- El Instituto Nacional de Estadística de México difunde los datos definitivos de homicidios registrados en el primer semestre de 2024-

Río de Janeiro.- BRASIL AGRICULTURA.- La Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab) divulga la producción brasileña de café en 2024.

Río de Janeiro.- BRASIL CAFÉ.- La Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab) de Brasil divulga la producción de café en 2024.

Asia

Seúl.- COREA DEL SUR CRISIS.- Se celebra la tercera vista del juicio ante el Tribunal Constitucional surcoreano para determinar si la destitución del presidente, Yoon Suk-yeol, motivada por su declaración de la ley marcial será o no definitiva.

Miércoles, 22 de enero

Davos (Suiza).- FORO DAVOS.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, participa en dos debates en el Foto Económico Mundial, uno centrado en mediambiente y otro en prosperidad, y se reúne con los directivos de empresas españolas presentes en el evento,

Dublín – IRLANDA GOBIERNO – La Cámara Baja irlandesa vota la investidura del líder del centrista Micheál Martin al puesto de primer ministro de un Gobierno de coalición con el democristiano Fine Gael y varios diputados independientes.

Estrasburgo (Francia) – UE POLONIA – El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, comparece ante el Parlamento Europeo para explicar las prioridades de la presidencia semestral polaca del Consejo de la UE.

Europa

Estrasburgo (Francia).- UE CUMBRE.- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el del Consejo Europeo, António Costa, comparecen ante el Parlamento Europeo para hablar de los resultados de la última cumbre de líderes comunitarios

Estrasburgo (Francia).- UE DISCAPACIDAD.- El Grupo Social ONCE presenta su hoja de ruta y prioridades de la discapacidad para esta décima legislatura europea en un evento en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, al que está previsto que asista un grupo de eurodiputados españoles. (Texto)

París.- FRANCIA ALEMANIA.- El presidente francés, Emmanuel Macron, se reúne con el canciller alemán, Olaf Scholz.

Davos (Suiza) – FORO DAVOS – El presidente de Panamá, José Raúl Mulino Quintero, participa en el Foro Económico Mundial..

Davos (Suiza).- FORO DAVOS.- Gaza tras el alto el fuego es objeto de debate en el Foro Económico Mundial de la mano de la coordinadora de Asuntos Humanitarios y Reconstrucción de la ON en el enclave y el primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina.

Bruselas.- UE DEFENSA.- La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, pronuncia un discurso en la conferencia anual de la Agencia Europea de Defensa ‘Nuevos horizontes en la defensa de la UE: mejorar las ambiciones, acelerar las acciones’.

Madrid.- FITUR 2025.- Entrevista con el ministro de Turismo de Costa Rica, William Rodríguez, en Fitur .

Madrid.- FITUR 2025 .- Entrevista con autoridades de Turismo de Ecuador en el marco de Fitur.

Madrid.- FITUR 2025.- Presentación del proyecto Mararey de inversión española en Río de Janeiro en el marco de Fitur.

Madrid.- FITUR 2025.- Presentación del proyecto turístico Visit Buenos Aires en Fitur (Texto)

Madrid.- FITUR 2025.- Inauguración del stand de Colombia en Fitur, que llega con la mayor delegación de su historia

Madrid.- FITUR 2025.- Entrevista con la ministra de Turismo de Panamá, Gloria de León, con motivo de Fitur

Bruselas.- UE DEUDA.- La oficina de estadística comunitaria Eurostat publica datos de deuda y déficit público en la UE en el tercer trimestre de 2024.

Londres.- R.UNIDO EXPOSICIÓN.- El centro cultural londinense Somerset House presenta los eventos por su 25 aniversario, entre ellos ‘SOIL: The World at Our Feet’, una exposición que celebra el vínculo inquebrantable del suelo con toda la vida en la Tierra

París.- PARÍS MODA.- La Semana de la Moda de París continúa con las presentaciones de las nuevas propuestas de moda masculina de firmas como Walter Van Beirendonck.

Londres.- R.UNIDO SUBASTAS.- Más de 130 guitarras, amplificadores y equipamiento musical del admirado guitarrista inglés Jeff Beck (1944-2023) se subastan en la casa Christie’s de Londres.

Londres.- R.UNIDO ARTE.- Inicia la Feria de Arte de Londres 2025 (o London Art Fair), que texhibe una selección de obras de arte moderno y contemporáneo de las mejores galerías del Reino Unido hasta el próximo 26 de enero.

América

Tegucigalpa.- HONDURAS VIOLENCIA.- El asesinato de más de 600 menores en 2024 en Honduras, algunos hallados descuartizados, demuestra que la estrategia actual para atender la violencia contra la niñez en el país no está siendo efectiva, advierten expertos consultados por EFE.

La Paz.- BOLIVIA GOBIERNO.- El Gobierno del presidente Luisz Arce y los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) celebran por separado el aniversario de la fundación del Estado Plurinacional en Bolivia.

Puerto Príncipe.- HAITÍ COLOMBIA.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, viaja a Haití, a la localidad suroriental de Jacmel.

Nueva York.- EEUU INMIGRACIÓN.- La firma de análisis financiero Jefferies ofrece una charla sobre las implicaciones de deportaciones a gran escala y restricciones en visados de trabajo planeados por la Administración Trump sobre los mercados de inversiones.

Ciudad de México.- MÉXICO MUERTE.- El Instituto Nacional de Estadística de México divulga el total de muertes y las principales causas de fallecimiento registradas en el primer semestre de 2024.

Nueva York.- ARQUITECTURA MUSEO.- La arquitecta mexicana Frida Escobedo da una charla sobre sus planes para la nueva ala de arte moderno y contemporáneo del Museo Metropolitano de Nueva York (Met), proyecto que dirige y que se espera finalice en 2030.

Nueva York.- EEUU ARTE.- Inauguración de la exposición «El colorido mundo de Pancho Fierro, pintor afroperuano».

Nueva York.- EEUU TV.- Ceremonia de premiación de los galardones DuPont-Columbia, que entrega la Universidad de Columbia a documentales de televisión producidos el año anterior.

Asia

Bangkok.- TAILANDIA LGTBI.- Entra en vigor en Tailandia la ley de matrimonio igualitario, que se aprobó en junio y convirtió al país en el tercero de Asia que lo permite.

Jueves, 23 de enero

Davos (Suiza) – FORO DAVOS – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, interviene por videoconferencia en el Foro Económico Mundial de Davos para exponer la estrategia económica de su segundo mandato presidencial, que asumió el lunes 20 de enero.

Davos (Suiza).- FORO DAVOS.- La directora gerenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, el consejero delegado de BlackRock, Laurence Fink, y la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, presentan las perspectivas de sus entidades sobre la economía global.

Wuhan (China).- CORONAVIRUS CHINA.- Cinco años después de que estallara la pandemia que puso en jaque al planeta, el origen del covid sigue siendo un misterio: la Organización Mundial de la Salud ha reclamado en varias ocasiones a China que sea transparente y comparta más información, mientras Pekín asevera que ya ha entregado todos los datos de los que dispone.

Estrasburgo (Francia) – UE VENEZUELA – El Parlamento Europeo vota una nueva resolución sobre la situación en Venezuela tras los acontecimientos del 10 de enero y la toma de posesión de Nicolás Maduro, a quien la UE no reconoce como presidente.

Berlín – ALEMANIA ELECCIONES – El candidato a canciller por parte del bloque conservador de Alemania en las elecciones generales de febrero próximo, Friedrich Merz, pronuncia un discurso sobre sus prioridades en política exterior y europea para Alemania.

El Cairo – A.SAUDÍ MONARQUÍA – Décimo aniversario de la subida al trono del rey Salmán de Arabia Saudí, un país gobernado de facto por el príncipe heredero Mohamed bin Salmán (MBS)

París.- PARÍS MODA.- Los desfiles de moda masculina de Issey Miyake y Bluemarble destacan en la agenda de este jueves en la Semana de la Moda de París.

Los Ángeles (EEUU) – ÓSCARS – La Academia de cine de Hollywood anuncia los nominados a los Óscar. Filmes como ‘Emilia Pérez’, ‘The Brutalist’ o ‘Conclave’ figuran entre los títulos a liderar las candidaturas de los premios de cine más prestigiosos.

Europa

Moscú.- RUSIA EXTERIORES.- El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, preside una reunión del consejo patrocinador del Fondo de apoyo a los compatriotas residentes en el extranjero entre denuncias de «agresiva discriminación» a los rusos en Occidente.

París.- TEDH FRANCIA.- El Tribunal de Estrasburgo se pronuncia sobre la demanda de una francesa que considera que se violaron sus derechos cuando al pronunciarse su divorcio se le cargó a ella la entera responsabilidad por haber dejado de tener relaciones sexuales con el que era su marido.

Davos (Suiza).- FORO DAVOS.- El alto comisionado de Naciones Unidas, Volker Türk, participa en un debate sobre la moderación de los contenidos en las plataformas digitales.

Davos (Suiza).- FORO DAVOS.- El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, participa en un debate sobre las oportunidades económicas que ofrece la región de Euroasia.

Davos (Suiza) – FORO DAVOS.- La directora general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, y el comisario europeo para la Economía, Valdis Dombrovskis, mantienen un diálogo sobre el rol de los aranceles en la marcha de la economía.

Davos (Suiza).- FORO DAVOS.- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, participa en un debate sobre la transición energética en el Foro Económico Mundial de Davos. (Texto)

Davos (Suiza).- FORO DAVOS.- La presidenta de Perú, Dina Boluate, la secretaria de Medio Ambiente de México, Alicia Bárcena, y el ministro de Medio Ambiente de Sudáfrica, Dion Travers George, debaten en el Foro Económico Mundial de Davos, sobre las negociaciones internacionales para llegar a un acuerdo que libere al mundo de los plásticos en 2040. (Texto)

Davos (Suiza).- FORO DAVOS.- El ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Radoslaw Tomasz Sikorski, y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, participan en un debate sobre el futuro de Ucrania.

Davos (Suiza).- FORO DAVOS.- El presidente de Argentina, Javier Milei, hace una intervención ante los asistentes al Foro Económico Mundial de Davos, en el que participa por segunda vez. (Texto) (Foto)

Davos (Suiza) – FORO DAVOS.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y los más altos ejecutivos de Alphabet, Google y Uber debaten en el Foro Económico Mundial de Davos sobre las grandes oportunidades y profundos riesgos que traen consigo las tecnologías emergentes. (Texto)

Davos (Suiza) – FORO DAVOS.- La secretaría de Medio Ambiente de México, Alicia Bárcena Ibarra, participa junto a representantes de empresas en un debate sobre la economía de los océanos-

Davos (Suiza).- FORO DAVOS.- La vicepresidenta de la Comisión Europea para Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el exvicepresidente de Estados Unidos y líder ecologista Al Gore participan con otros expertos en un debate titulado «El nuevo Trilema: Clima, Desarrollo y Clases Medias»

Davos (Suiza).- FORO DAVOS.- La presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, participa junto a los ministros de Finanzas de Alemania y Suecia en un debate sobre la financiación de Europa en el marco del Foro Económico Mundial de Davos.

Madrid.- FITUR 2025.- Presentación del proyecto Ruta gastronómica Iberoamérica como destino durante Fitur

Madrid.- FITUR 2025.- Encuentro sobre inversión en Turismo en América Latina

Madrid.- FITUR 2025.- Presentación de Brasil en Fitur y entrevista con el ministro brasileño de Turismo, Celso Sabino.

Madrid.- FITUR 2025.- Entrevista con autoridades turísticas de Ecuador en Fitur.

Madrid.- FITUR 2025.- Lanzamiento del X encuentro iberoamericano de turismo rural en Fitur-

América

Washington.- EEUU ABORTO.- Católicos de todo Estados Unidos llevan a cabo una oración de vigilia para reclamar el fin del aborto «y un mayor respeto para la vida humana», convocado por la Conferencia episcopal estadounidense.

Ciudad de México – MÉXICO VIOLENCIA – El Instituto Nacional de Estadística de México difunde la encuesta sobre la percepción de inseguridad en el país en el cuarto trimestre de 2024.

Ciudad de México.- MÉXICO INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística de México divulga la inflación general de la primera quincena de enero.

Montevideo – URUGUAY CARNAVAL – Desfile inaugural del Carnaval 2024 en Uruguay.

La Paz.- BOLIVIA ARTE.- Una exposición rinde homenaje al trabajo incansable del ceramista boliviano Walter Melendres, creador de los icónicos ‘t’ilinchos’.

Miami (EEUU).- EEUU ESPACIO.- Los astronautas de la NASA Nick Hague y Suni Williams realizarán la segunda caminata espacial programada para enero con el fin de hacer mantenimiento a la Estación Espacial Internacional (EEI).

África y O. Medio

Casablanca.- MARRUECOS JUICIO.- Nueva sesión en el macrocaso de narcotráfico del «Escobar del Sahara» en el que se juzga a decenas de acusados entre ellos, el expresidente del club de fútbol Wydad, y el presidente del consejo de la región oriental.

Asia

Wuhan (China).- CORONAVIRUS CHINA.- Los residentes de Wuhan recuerdan con amargura el confinamiento de más de dos meses al que fueron sometidos hace ahora cinco años durante los primeros tiempos de la pandemia de la covid-

Bangkok – TAILANDIA LGTBI – El movimiento LGTBI en Tailandia organiza una boda colectiva para celebrar la entrada en vigor del matrimonio igualitario, en la que se espera que participen más de 1.000 parejas.

Taipéi.- TAIWÁN INDUSTRIA.- El Ministerio de Asuntos Económicos de Taiwán difunde el índice de producción industrial de diciembre, indicador clave a la hora de medir la demanda global de productos electrónicos, especialmente de semiconductores. (Texto)

Tokio.- JAPÓN BANCO CENTRAL.- El Banco de Japón inicia su reunión mensual sobre política monetaria, en la que decidirá si mantiene o modifica los tipos de interés de referencia fijados actualmente en el 0,25 %.

Seúl.- COREA DEL SUR CRISIS.- Se celebra la cuarta vista del juicio ante el Tribunal Constitucional surcoreano para determinar si la destitución del presidente, Yoon Suk-yeol, motivada por su declaración de la ley marcial será o no definitiva. Tribunal Constitucional

Tokio – JAPÓN COMERCIO.- El Gobierno de Japón publica los datos de la balanza comercial correspondientes al mes de diciembre y para el total de 2024.

Viernes, 24 de enero

Moscú – BIELORRUSIA ELECCIONES – Bielorrusia cierra una campaña electoral en la que el presidente, Alexandr Lukashenko, convencido de su favoritismo, se ha mantenido al margen de los debates televisivos.

Europa

Moscú.- RUSIA PUTIN.- El presidente ruso, Vladímir Putin, preside la reunión del consejo rector de la Universidad Estatal de Moscú, que cumple 270 años.

Moscú.- RUSIA AUSCHWITZ.- El Museo de la Victoria de Moscú acoge una exposición sobre el 80 aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz.

Copenhague.- ERICSSON RESULTADOS.- La empresa de telecomunicaciones sueca Ericsson presenta su resultado anual

Madrid.- FITUR 2025.- Entrevista con autoridades turísticas de Perú en el marco de Fitur –

Madrid.- FITUR 2025.- FITUR LGTBI, diversidad en cada destino.

Madrid.- FITUR 2025.- Entrevista con la viceministra de turismo de Chile, Verónica Pardo en Fitur.

Madrid.- RICARDO PALMA.- La Caja de las Letras del Instituto Cervantes acoge el legado de la Universidad Ricardo Palma de Lima. Instituto Cervantes.

París.- FRANCIA LOUVRE.- El Louvre dedica por primera vez una exposición a la moda y las tendencias estéticas, enfocada no solo sobre el plano de la vestimenta sino también al de otras prácticas paralelas como la tapicería y la decoración.

América

Washington.- EEUU PANDAS.- El zoo nacional de Washington presenta oficialmente a sus dos nuevos pandas gigantes, Bao Li y Qing Bao.

Nueva York.- EEUU SUBASTA.- La casa de subasta Sotheby’s pondrá a la venta una copia de la Declaración de Independencia que fue impresa en 1776, que espera sea subastada entre 2 y 4 millones de dólares.

Montevideo.- URUGUAY EMPLEO.- El Instituto Nacional de Estadística de Uruguay presenta el informe técnico correspondiente a Actividad, Empleo y Desempleo para el mes de Diciembre 2024.

La Paz.- BOLIVIA TRADICIONES.- La fiesta andina de la ‘Alasita’, cómprame en aimara, declarada por la Unesco Patrimonio de la Humanidad, se inaugura en Bolivia entre rituales para pedir casas, vehículos, salud y prosperidad.

Nueva York.- VERIZON RESULTADOS.- Verizon, la mayor operadora de telefonía móvil de EE.UU, publica sus resultados del último trimestre y acumulados.

Brasilia.- BRASIL ECONOMÍA.- El Banco Central divulga el resultado de la balanza de cuenta corriente de Brasil y las inversiones extranjeras directas en diciembre y en el acumulado de 2024. (Texto)

Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- El Instituto Nacional de Estadística de México difunde el indicador global de la actividad económica (IGAE) de noviembre.

Asia

Taipéi.- TAIWÁN ECONOMÍA.- La Dirección General de Presupuestos, Cuentas y Estadísticas (DGBAS) del Gobierno taiwanés difunde el estimador de actividad económica del cuarto trimestre.

Tokio.- JAPÓN BANCO CENTRAL.- El Banco de Japón concluye su reunión mensual sobre política monetaria, en la que decidirá si mantiene o modifica los tipos de interés de referencia.

Tokio.- JAPÓN INFLACIÓN.- El Gobierno de Japón publica del índice de precios de consumo (IPC) correspondientes al mes de diciembre y para el total de 2024.

Sábado, 25 de enero

Ciudad del Vaticano.- PAPA JUBILEO.- El papa preside una audiencia con periodistas con motivo del Jubileo del Mundo de la Comunicación.

Roma.- PAPA CRISTIANOS.- El papa Francisco preside en la Basílica de San Pablo de Extramuros a celebración de las Segundas Vísperas de la solemnidad de la Conversión de San Pablo Apóstol, al concluir la Semana de la Oración por la Unidad de los Cristianos. (Foto)

Madrid.- FITUR 2025.- El papel de la mujer en el desarrollo del sector turístico, uno de los temas a debate en Fitur

Ahmedabad (India).- INDIA COLDPLAY.- La banda británica Coldplay celebrará en la India «el mayor concierto de su trayectoria» en el estadio Narendra Modi de la ciudad de Ahmedabad

Manila.- FILIPINAS ELECCIONES.- Filipinas celebra un simulacro de elecciones en preparación de los comicios de mayo en los que se elegirán 18.000 puestos, incluyendo doce escaños en el Senado y la totalidad de la cámara baja del Congreso.

Nueva Delhi.- INDIA INDONESIA.- El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, visita la India como invitado de honor del primer ministro Narendra Modi durante las celebraciones del 76º día de la República de la India en Nueva Delhi .

Domingo, 26 de enero

Berlín – ALEMANIA ELECCIONES – El partido ecologista Los Verdes, encabezado por el candidato a canciller, el actual ministro de Economía, Robert Habeck, celebran en la ciudad de Berlín su congreso de cara a las elecciones generales anticipadas del próximo día 23.

Moscú – BIELORRUSIA ELECCIONES – El autoritario líder de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, el mandatario europeo que lleva más tiempo en el poder, busca la reelección para un séptimo mandato presidencial.

Nueva Delhi.- INDIA REPÚBLICA.- La India celebra el 76º día de la República de la India en Nueva Delhi, que conmemora la promulgación de la Constitución india este mismo día de 1950, con un desfile que combina la exhibición del poderío militar y de la cultura de la India

Ciudad del Vaticano.- PAPA JUBILEO.- El papa Francisco preside en la Basílica de San Pedro la misa durante la celebración del Jubileo del Mundo de la Comunicación.

Lunes, 27 de enero

Oswiecim (Polonia) – AUSCHWITZ CONMEMORACIÓN – Polonia conmemora el 80ª aniversario de la liberación del campo de concentración nazi de Auschwitz por el Ejército rojo con un acto al que acuden los reyes de España, el rey Carlos III del Reino Unido y otra decena de mandatarios y jefes de Estado de países europeos, entre ellos el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier.

Omagh (Ulster, Reino Unido).- IRLANDA DEL NORTE ATENTADO.- Empiezan los testimonios personales en la investigación pública sobre el atentado en la ciudad norirlandesa de Omagh el 15 de agosto de 1998, en el que murieron 29 personas, entre ellas dos españoles.

Bruselas.- UE EXTERIORES.- Reunión del Consejo de Asuntos Exteriores

Bruselas.- UE FINANZAS.- Reunión del Consejo Consejo de Agricultura y Pesca

París.- AIRBUS HELICÓPTEROS.- La división de helicópteros de Airbus presenta sus resultados comerciales de 2024.

Fráncfort (Alemania).- ALEMANIA COYUNTURA.- El Instituto de Investigación Económica alemán (Ifo) publica su índice de confianza empresarial de enero.

Shanghái (China).- CHINA INDUSTRIA.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga los datos de enero del índice gerente de compras (PMI), principal indicador de la evolución de la actividad en el sector manufacturero.

Shanghái (China).- CHINA INDUSTRIA.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) divulga los datos de beneficios de las principales empresas industriales del país en diciembre.

