Albares: España no entendería un acercamiento a Reino Unido sin un acuerdo sobre Gibraltar

1 minuto

Luxemburgo, 14 oct (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Alares, afirmó este lunes que España no entendería un acercamiento de la Unión Europea al Reino Unido si Londres no acepta «ya» un acuerdo sobre Gibraltar.

«No existe ningún motivo para que el Reino Unido no dé ya su sí a este acuerdo. Sin ese sí lo que vemos es que no comprenderíamos un acercamiento a la Unión Europea cuando no se acepta un acuerdo que es respetuoso con el acerbo de la Unión Europea en el espacio Schengen y la Unión Aduanera», dijo Albares a su llegada a la reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea.

En esa reunión, a la que asiste hoy el ministro británico de Exteriores, David Lammy, Albares va a trasladar que «España quiere una relación tan estrecha como sea posible con el Reino Unido», pero que es importante que «de una vez por todas, el Reino Unido dé el sí» al acuerdo sobre el Peñón que España ha puesto sobre la mesa. EFE

cat-rja/jgb

(foto) (vídeo)