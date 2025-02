Alcaldesa despide a jefa de bomberos por manejo de incendios en Los Ángeles

afp_tickers

3 minutos

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, anunció este viernes que despidió a la jefa del departamento de bomberos por la forma en la que gestionó el combate contra los incendios forestales que asolaron la ciudad californiana en enero.

«Actuando en el mejor interés de la seguridad pública de Los Ángeles y por las operaciones del departamento de bomberos de Los Ángeles, despedí a Kristin Crowley como jefa de bomberos», dijo Bass en un comunicado.

«Sabemos que 1.000 bomberos que podrían haber estado de servicio en la mañana en que se desataron los incendios fueron enviados a casa bajo la supervisión de la jefa (Kristin) Crowley», agregó.

Bass añadió que Crowley se negó a realizar «un informe posterior sobre los incendios», lo que calificó de «paso necesario para una investigación» de la tragedia.

«Esto requiere su destitución».

«El heroísmo de nuestros bomberos durante el incendio de Palisades y todos los días es incuestionable. Traer un nuevo liderazgo al cuerpo de bomberos es lo que nuestra ciudad necesita», agregó.

Horas después, la alcaldesa del partido demócrata ratificó su decisión en una rueda de prensa, acompañada por Ronnie Villanueva, un veterano retirado del departamento a quien nombró jefe interino.

Bass despidió a Crowley en una «muy breve reunión» este viernes.

El anuncio coronó los roces entre la alcaldesa y Crowley, que se hicieron evidentes a medida que las llamaradas devoraban vecindarios enteros en el lujoso suburbio costero de Pacific Palisades.

Los incendios, que desplazaron a decenas de miles de personas, dejaron al menos 29 muertos y carbonizaron cientos de hogares, se desataron el 7 de enero, cuando Bass se encontraba en un compromiso en Ghana.

Su ausencia fue criticada por la opinión pública, pero la alcaldesa intentó defenderse afirmando en entrevistas que Crowley no le informó sobre las condiciones climáticas que antecedieron a la tragedia ni sobre su gravedad.

«En los más de dos años que he estado aquí, cada vez que hay una emergencia climática (…) la jefa me llama directamente. Ella tiene mi teléfono, sabe que puede llamarme 24/7», dijo este viernes. «Eso no ocurrió».

Crowley, frente del departamento desde marzo de 2022, llegó a emitir en medios críticas sobre recortes presupuestarios y falta de agua para batallar contra las llamas.

Bass niega haber reducido los recursos del despacho, algo sobre lo que fue cuestionada nuevamente este viernes.

«He hecho dos presupuestos en mi gestión. En ambos presupuestos, el monto (destinado a los bomberos) fue aumentado, y anticipo que esta vez recibirá otro aumento», respondió.

Luego de que circularan informaciones en enero sobre que los bomberos se encontraron con hidrantes vacíos en su combate a las llamas en Pacific Palisades, el gobernador de California, Gavin Newsom, prometió una investigación.

Bass también anunció una pesquisa local.

La alcaldesa propuso una «búsqueda nacional» que conducirá personalmente para elegir la nueva cabeza del despacho.

pr/mar/dga/arm