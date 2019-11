En Suiza se permite el consumo de cerveza a partir de los 16 años de edad, pero no todos los establecimientos al menudeo aceptan vender este tipo de bebidas a los menores de 18 años.

El 15% de los hombres beben alcohol a diario en Suiza 25 de noviembre de 2019 - 13:34 El consumo global de alcohol en Suiza se mantiene estable, según una encuesta de salud de la Oficina Federal de Estadística, aunque hay cifras que todavía sorprenden, como la ebriedad una vez al mes o el consumo diario. Las cifras publicadas hoy, con datos de 2017, muestran que más del 80% de la población bebe alcohol, mientras que el porcentaje de abstemios ha aumentado ligeramente en los últimos 25 años. El 68% de los suizos y el 49% de las suizas indicaron que beben alcohol al menos una vez a la semana. En cambio, el porcentaje de personas que consumen alcohol todos los días se redujo del 20% en 1992 al 11% en 2017. De esta cifra se desprende una diferencia de género: 15%, los hombres y 7%, las mujeres beben alcohol todos los días. La ebriedad al menos una vez al mes aumentó entre 2007 y 2017, del 11% al 16%. Las cifras sobre consumo de alcohol publicadas el lunes se basan en la encuesta anual de salud de la Oficina Federal de Estadística. El tipo de alcohol seleccionado cambia según la edad: el 40% de los jóvenes de 15 a 24 años consumen cerveza cada semana y solo 23% de ellos consume vino a ese mismo ritmo. En Suiza se permite el consumo de cerveza a partir de los 16 años de edad, pero no todos los establecimientos al menudeo aceptan vender este tipo de bebidas a los menores de 18 años. A principios de este año, los expertos en salud pidieron endurecer las restricciones legales para la compra de sustancias adictivas, como el alcohol.