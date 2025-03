Alexis Sánchez se pierde por lesión el partido con Ecuador

(actualiza con declaraciones del seleccionador Ricardo Gareca)

Santiago de Chile, 24 mar (EFE).- El delantero Alexis Sánchez, una de las principales estrellas de la selección chilena, no tiene condiciones físicas para jugar este martes el crucial partido de eliminatorias del Mundial 2026 frente a Ecuador.

«El jugador presenta una lesión muscular de bajo grado, cuya recuperación supera los plazos de la presente concentración, por lo que no estará disponible para el partido frente a Ecuador», informó en un comunicado la federación chilena de fútbol (ANFP).

Por esta razón Sánchez «ha sido liberado de la convocatoria», agregó la entidad.

La convocatoria del delantero del Udinese había levantado ilusión y expectación en los aficionados chilenos, antes los problemas goleadores de una selección que está sumergida en el último puesto de la clasificación, con mínimas posibilidades tanto de obtener un boleto directo para la cita como de alcanzar la repesca.

Esas esperanzas comenzaron a diluirse cuando el jugador, que no viste la camiseta de Chile desde hace nueve meses y no marca con su selección desde hace dos años, quedó fuera de la citación contra el primer partido crucial de esta fecha FIFA en Asunción, donde la Roja perdió por 1-0 ante Paraguay.

Su ausencia desató todo tipo de rumores y polémicas sobre la decisión de convocarlo y el verdadero estado de salud del «niño maravilla», que finalmente se despejaron con el anuncio de su ausencia este mismo lunes.

A este respecto, el entrenador chileno, Ricardo Gareca, lamentó la baja del atacante y trató de salir al paso de la polémica generada en su entorno.

“Con la Alexis, lamentablemente, nos agarró esta situación de no haber podido contar con él en ningún momento de los seis partidos que llevamos diputados de eliminatoria”, refirió Gareca quien asumió Chile en enero de 2024.

‘El Tigre’ descartó con la misma fuerza las versiones de la prensa local que apuntaban a que Sánchez se habría molestado por no ser considerado como titular para ninguno de los partidos.

“No lo creo de Alexis. Es un profesional que entrega todo. Lo que pasa es que le molesta no estar al cien por cien y eso es un impedimento para él no poder estar. En ningún momento he decidido si jugaba o no jugaba porque se lesionó, tuvo una molestia”, añadió.

Si el martes Chile no supera a Ecuador, segundo clasificado y autor de una racha de seis partidos son perder en las clasificatorias, quedará prácticamente eliminado, ya que afronta un calendario complejo.

Los siguientes partidos serán frente a Argentina, Brasil y Uruguay, además de Bolivia. EFE

