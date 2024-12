Alfonso Cuarón: «Me gustaría ser más prolífico»

2 minutos

Marrakech (Marruecos), 1 dic (EFE).- El director mexicano Alfonso Cuarón confesó este domingo en Marrakech que le gustaría ser «más prolífico», pero que la pereza y, sobre todo, su amor por la vida y por los tiempos entre un filme y otro juegan en contra de este deseo.

Cuarón, director de ‘Roma’ y ‘Gravity’, con los que se alzó con el premio Oscar en 2018 y 2013, mantuvo una conversación con el público en el Festival Internacional de Cine de Marrakech para repasar su carrera y hablar sobre su proceso creativo.

«Soy más un cinéfilo que un director. Crecí amando tantas películas y tan diversas que todas me inspiraron», afirmó el mexicano, preguntado por la razón por la que no acostumbra a hacer una película cada año.

«A menudo me pregunto por qué no hago más películas. Hay varias respuestas. La respuesta corta es que soy perezoso, pero no es toda la verdad. Es que me gusta la vida, me gusta los espacios entre medias», confesó.

«Me gustaría ser más prolífico», añadió para explicar que normalmente intenta hacer lo que solo se ve capaz de hacer y que cuando experimenta algo se aburre y necesita «explorar algo completamente diferente».

«Antes era muy cabezón con un proyecto, pero he aprendido a decirme: ‘vale, esto no va a pasar y sigo adelante'», explicó. Según explicó, le lleva tiempo conformar una idea para una película, aunque confesó que algunas veces le gustaría tener «mas control» en su carrera cinematográfica.

En ocasiones, destacó, es la vida la que le lleva a hacer algo. Eso le pasó, dijo Cuarón, con la dirección de ‘Harry Potter y el prisionero de Azkaban’ (2004), que le llegó cuando necesitaba dinero, cuando ni siquiera había leído los libros.

En ese momento, tuvo una conversación con el director Guillermo del Toro, que le había recomendado para hacer la película, en la que, al enterarse de que no había leído las novelas, le dijo: «Eres un pinche arrogante de mierda, ve inmediatamente y compra los libros».

«Los leí y me dije: ok, hay algo bueno aquí (…). Y fue una de las mejores experiencias, aprendí muchísimo». EFE

mt/rf

(foto) (vídeo)