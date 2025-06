Amandititita, reina de la anarcumbia: “Me prometí que si sobrevivía, escribiría un libro”

Ciudad de México, 7 jun (EFE).- Amandititita es el álter ego usado por la cantante mexicana Amanda Lalena Escalante para conquistar la fama, quien confiesa este sábado a EFE que a esa versión “no le duelen las cosas”, pero tiene otro yo, uno más sensible, con quien tenía la promesa de que “si sobrevivía a la oscuridad escribiría la historia de nuestras vidas”.

Ese compromiso se tradujo en ‘Un día contaré esta historia’, una biografía donde la hija de Mireya y el legendario Rockdrigo González desgrana su alma en pequeños pedazos.

La escritora narra una infancia marcada por el día que su padre fue sepultado durante el terremoto de 1985, en Ciudad de México, o cuando su madre pausó su existencia con el efecto ansiolítico del alcohol.

“Mis padres no fueron perfectos, viví una infancia no perfecta. Y yo hubiera preferido haber escrito 10 libros antes que este, porque aquí hay secretos que jamás pensé estar lista para contar, pero no podía escribir nada más, las letras resonaban dentro de mí”, afirma la autodenominada reina de la anarcumbia, género que fundó hace 18 años con éxitos como: ‘La muy muy’ y con los que la crítica social arde a partir del humor.

En esta obra tuvo que decir “la verdad y confrontar el hecho de que no me puedo esconder siempre en el humor”, admite Amanda, nombrada así por la canción favorita de su padre, ‘Te recuerdo Amanda’, del compositor chileno Víctor Jara.

En esa verdad también se encontró con el nacimiento de Amandititita, quien no surgió en los escenarios, sino “cuando mi padrastro anuló mi voz y tuve que construir un personaje que la levantara, porque yo no podía, me daba miedo”.

“Ya no tengo que gritar, porque ahora puedo escribir”, declara, con una sonrisa, la artista de 45 años.

Sin embargo, cuando redactó el libro tuvo que cuidarse, porque “lamentablemente siempre estoy luchando contra un sistema que solo quiere sacar la parte menos importante de mí”.

Amanditita, explica, siempre va un paso adelante, canta sobre que lo “nadie dice”, como sucedió en 2008 con la anarcumbia que se apoderó del sonido de las calles.

Si en el siglo pasado teníamos ídolos musicales como Jim Morrison, quien sufría varias adicciones, ahora “la salud mental y la espiritualidad es resistirse al sistema, es el nuevo punk”, concluye la artista mexicana. EFE

