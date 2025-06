Ana Peleteiro: «Me retiré por un calambre que pudo ser por una deshidratación»

Redacción deportes, 6 jun (EFE).- La española Ana Peleteiro, campeona de Europa y bronce bajo techo de salto longitud, reveló que se retiró este viernes en la Liga de Diamante en Roma debido a que sufrió un “calambre” en un primer salto que no pudo completar y se quedó en 13 metros.

La gallega, en sus redes sociales, explicó lo que sucedió y dijo: “Jamás me había pasado algo así en una competición y me da rabia. No sé a qué se debe, creo que fue por deshidratación debido al calor que hacía en Roma. Tenía muy buenas sensaciones, pero sentí un calambre brutal y me fui de boca”, admitió en una jornada en la que debutaba al aire libre este año en una pista en la que en 2024 fue campeona de Europa.

Ana Peleteiro, no obstante, sacó su lado positivo y apuntó: “Por primera vez desde el 30 de enero que me lesioné del peroné, no siento dolor en esa zona. No he tenido ningún dolor y espero que lo de los calambres sea la última vez”, apuntó, para profundizar después:

“A lo mejor podía haber seguido, pero que con un Mundial en septiembre no me iba a arriesgar lo más mínimo”, indicó. EFE

